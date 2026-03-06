ETV Bharat / Videos

ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ; CISF ରାଇଜିଂ ଡେ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ, ଦେଖନ୍ତୁ LIVE.. - AMIT SHAH ODISHA VISIT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 6, 2026 at 10:06 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ । କଟକ ମୁଣ୍ଡଳୀସ୍ଥିତ CISFରେ ୫୭ତମ ରାଇଜିଂ ଡେ' ପରେଡ୍ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଏହି ପରେଡ୍‌ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବେ । ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ । ଶାହଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡିଶାରେ ରାଇଜିଂ ଡେ' ପରେଡ୍ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି । ଏହି ଅବସରରେ CISF ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ କଳା କୌଶଳ ଓ ଅପରେସନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ । ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ CISF ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଶେଷ କରି ବିମାନ ଅପହରଣ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ କେମିତି ପ୍ରତିହତ କରାଯିବ ତାର ଡେମୋ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ।

ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ । କଟକ ମୁଣ୍ଡଳୀସ୍ଥିତ CISFରେ ୫୭ତମ ରାଇଜିଂ ଡେ' ପରେଡ୍ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଏହି ପରେଡ୍‌ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବେ । ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ । ଶାହଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡିଶାରେ ରାଇଜିଂ ଡେ' ପରେଡ୍ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି । ଏହି ଅବସରରେ CISF ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ କଳା କୌଶଳ ଓ ଅପରେସନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ । ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ CISF ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଶେଷ କରି ବିମାନ ଅପହରଣ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ କେମିତି ପ୍ରତିହତ କରାଯିବ ତାର ଡେମୋ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ।

For All Latest Updates

TAGGED:

AMIT SHAH CISF FOUNDATION DAY
UNION HOME MINISTER AMIT SHAH
AMIT SHAH
ଅମିତ ଶାହ
AMIT SHAH ODISHA VISIT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

...view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

ODISHA ASSEMBLY

Odisha Budget: ବିଧାନସଭାରେ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ, ଦେଖନ୍ତୁ LIVE

February 20, 2026 at 4:23 PM IST
ODISHA ASSEMBLY LIVE STREAMING

ASSEMBLY LIVE: ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାପ୍ରସାରଣ...

February 17, 2026 at 11:07 AM IST
Pariksha Pe Charcha

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 'ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା'; ଦେଖନ୍ତୁ LIVE

February 9, 2026 at 10:21 AM IST
Union Budget 2026

ସଂସଦରେ ବଜେଟ 2026 ଉପସ୍ଥାପନ, LIVE

February 1, 2026 at 11:01 AM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.