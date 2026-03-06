ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ; CISF ରାଇଜିଂ ଡେ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ, ଦେଖନ୍ତୁ LIVE.. - AMIT SHAH ODISHA VISIT
Published : March 6, 2026 at 10:06 AM IST
ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ । କଟକ ମୁଣ୍ଡଳୀସ୍ଥିତ CISFରେ ୫୭ତମ ରାଇଜିଂ ଡେ' ପରେଡ୍ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଏହି ପରେଡ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବେ । ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ । ଶାହଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡିଶାରେ ରାଇଜିଂ ଡେ' ପରେଡ୍ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି । ଏହି ଅବସରରେ CISF ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ କଳା କୌଶଳ ଓ ଅପରେସନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ । ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ CISF ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଶେଷ କରି ବିମାନ ଅପହରଣ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ କେମିତି ପ୍ରତିହତ କରାଯିବ ତାର ଡେମୋ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ।
