ସଂସଦରେ ବଜେଟ 2026 ଉପସ୍ଥାପନ, LIVE - UNION BUDGET 2026

ବଜେଟ 2026 (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 1, 2026 at 11:01 AM IST

1 Min Read
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦରେ ବଜେଟ ଆଗତ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ । ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଏହା 15ତମ ବଜେଟ । ଏଥିସହ ନବମ ଥର ପାଇଁ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରବିବାର ସଂସଦରେ ଆଗତ ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ । ଏଥର ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ, ଯୁବବର୍ଗ, ମହିଳା, ଅର୍ଥନୀତି ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ । ଏଥର ବଜେଟରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆଶା ରହିଛି । ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସଡକ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବା ନେଇ ଆଶା ରହିଛି । କଣ ଶସ୍ତା, କଣ ମହଙ୍ଗା ହେବ ? ଶିଳ୍ପଜଗତ, କର୍ପୋରେଟ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ, ଯୁବବର୍ଗ, ଚାକିରି ଉପରେ ବଜେଟରେ କେତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଉପରେ ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ନଜର ରହିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ସଂସଦର ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ । ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାପ୍ରସାରଣ...

TAGGED:

NIRMALA SITHARAMAN BUDGET SPEECH
UNION BUDGET 2026 LIVE
FINANCE MINISTER BUDGETPRESENTATION
BUDGET 2026 2027 LIVE UPDATES
UNION BUDGET 2026

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

