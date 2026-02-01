ସଂସଦରେ ବଜେଟ 2026 ଉପସ୍ଥାପନ, LIVE - UNION BUDGET 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : February 1, 2026 at 11:01 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦରେ ବଜେଟ ଆଗତ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ । ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଏହା 15ତମ ବଜେଟ । ଏଥିସହ ନବମ ଥର ପାଇଁ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରବିବାର ସଂସଦରେ ଆଗତ ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ । ଏଥର ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ, ଯୁବବର୍ଗ, ମହିଳା, ଅର୍ଥନୀତି ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ । ଏଥର ବଜେଟରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆଶା ରହିଛି । ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସଡକ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବା ନେଇ ଆଶା ରହିଛି । କଣ ଶସ୍ତା, କଣ ମହଙ୍ଗା ହେବ ? ଶିଳ୍ପଜଗତ, କର୍ପୋରେଟ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ, ଯୁବବର୍ଗ, ଚାକିରି ଉପରେ ବଜେଟରେ କେତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଉପରେ ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ନଜର ରହିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ସଂସଦର ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ । ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାପ୍ରସାରଣ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦରେ ବଜେଟ ଆଗତ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ । ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଏହା 15ତମ ବଜେଟ । ଏଥିସହ ନବମ ଥର ପାଇଁ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରବିବାର ସଂସଦରେ ଆଗତ ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ । ଏଥର ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ, ଯୁବବର୍ଗ, ମହିଳା, ଅର୍ଥନୀତି ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ । ଏଥର ବଜେଟରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆଶା ରହିଛି । ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସଡକ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବା ନେଇ ଆଶା ରହିଛି । କଣ ଶସ୍ତା, କଣ ମହଙ୍ଗା ହେବ ? ଶିଳ୍ପଜଗତ, କର୍ପୋରେଟ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ, ଯୁବବର୍ଗ, ଚାକିରି ଉପରେ ବଜେଟରେ କେତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଉପରେ ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ନଜର ରହିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ସଂସଦର ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ । ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାପ୍ରସାରଣ...