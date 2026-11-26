ପାରାଦୀପରେ ଦୁଇଦିନିଆ ମିଳିତ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ସମରାଭ୍ୟାସ ‘ସି-ଭିଜିଲ-୨୦୨୬’
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 26, 2026 at 5:33 PM IST
ଜଗତସିଂହପୁର: ପାରାଦୀପରେ ଗତକାଲିଠୁ ଦୁଇଦିନିଆ ମିଳିତ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ସମରାଭ୍ୟାସ ‘ସି-ଭିଜିଲ-୨୦୨୬’ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସମଗ୍ର ଦେଶର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସମରାଭ୍ୟାସ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପାରାଦୀପ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ସମୁଦ୍ରପଥ ଦେଇ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଅନୁପ୍ରବେଶ, ଅବୈଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦକୁ ରୋକିବା ଏହି ସମରାଭ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୁଇଥର ‘ସାଗର କବଚ’ ସମରାଭ୍ୟାସ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତି ଦୁଇବର୍ଷରେ ଥରେ ବ୍ୟାପକ ସ୍ତରରେ ‘ସି-ଭିଜିଲ’ ସମରାଭ୍ୟାସ କରାଯାଉଛି ।
ଏହି ସମରାଭ୍ୟାସରେ ନୌସେନା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର ଜାହାଜ ସହ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ନିରନ୍ତର ପଇଁତରା ମାରିବା ସହ ସାମୁଦ୍ରିକ ଗତିବିଧି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ପାରାଦୀପରେ ଏହି ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, ସାମୁଦ୍ରିକ ପୋଲିସ, ବନ ବିଭାଗ, ଓଡ୍ରାଫ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ, ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର, ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ, କଷ୍ଟମ୍ସ ସମେତ ୧୫ରୁ ଅଧିକ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ- ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଲେ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ସେୟାର କଲେ ସୁଦର୍ଶନ
ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ରେଡ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ବ୍ଲୁ ଟିମ୍ ନାମରେ ଦୁଇଟି ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅଭ୍ୟାସରେ ରେଡ୍ ଟିମ୍ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ବା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲୁ ଟିମ୍ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ଦଳ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଧରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ରେଡ୍ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ଜଳପଥ ଦେଇ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ନକଲି ବୋମା ଓ ବନ୍ଧୁକ ରଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ତତ୍ପରତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବ୍ଲୁ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ରେଡ୍ ଟିମ୍ର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ରମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରେଡ୍ ଟିମ୍ର ୫ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ବ୍ଲୁ ଟିମ୍ ସଫଳ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ପାରାଦୀପର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ, ବନ୍ଦର ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ।
ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦୁଇଦିନିଆ ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ସମୁଦ୍ରପଥରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବା ସହ ଯେକୌଣସି ଆକସ୍ମିକ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର
ଜଗତସିଂହପୁର: ପାରାଦୀପରେ ଗତକାଲିଠୁ ଦୁଇଦିନିଆ ମିଳିତ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ସମରାଭ୍ୟାସ ‘ସି-ଭିଜିଲ-୨୦୨୬’ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସମଗ୍ର ଦେଶର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସମରାଭ୍ୟାସ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପାରାଦୀପ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ସମୁଦ୍ରପଥ ଦେଇ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଅନୁପ୍ରବେଶ, ଅବୈଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦକୁ ରୋକିବା ଏହି ସମରାଭ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୁଇଥର ‘ସାଗର କବଚ’ ସମରାଭ୍ୟାସ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତି ଦୁଇବର୍ଷରେ ଥରେ ବ୍ୟାପକ ସ୍ତରରେ ‘ସି-ଭିଜିଲ’ ସମରାଭ୍ୟାସ କରାଯାଉଛି ।
ଏହି ସମରାଭ୍ୟାସରେ ନୌସେନା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର ଜାହାଜ ସହ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ନିରନ୍ତର ପଇଁତରା ମାରିବା ସହ ସାମୁଦ୍ରିକ ଗତିବିଧି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ପାରାଦୀପରେ ଏହି ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, ସାମୁଦ୍ରିକ ପୋଲିସ, ବନ ବିଭାଗ, ଓଡ୍ରାଫ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ, ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର, ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ, କଷ୍ଟମ୍ସ ସମେତ ୧୫ରୁ ଅଧିକ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ- ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଲେ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ସେୟାର କଲେ ସୁଦର୍ଶନ
ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ରେଡ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ବ୍ଲୁ ଟିମ୍ ନାମରେ ଦୁଇଟି ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅଭ୍ୟାସରେ ରେଡ୍ ଟିମ୍ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ବା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲୁ ଟିମ୍ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ଦଳ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଧରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ରେଡ୍ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ଜଳପଥ ଦେଇ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ନକଲି ବୋମା ଓ ବନ୍ଧୁକ ରଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ତତ୍ପରତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବ୍ଲୁ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ରେଡ୍ ଟିମ୍ର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ରମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରେଡ୍ ଟିମ୍ର ୫ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ବ୍ଲୁ ଟିମ୍ ସଫଳ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ପାରାଦୀପର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ, ବନ୍ଦର ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ।
ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦୁଇଦିନିଆ ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ସମୁଦ୍ରପଥରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବା ସହ ଯେକୌଣସି ଆକସ୍ମିକ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର