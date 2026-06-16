ETV Bharat / Videos

ଦୁଇଟି ଟ୍ରକ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ପରେ ଜଳିଗଲେ ଦୁଇ ଡ୍ରାଇଭର - SUNDARGARH TRUCK ACCIDENT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଦୁଇଟି ଟ୍ରକ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ପରେ ଜଳିଗଲେ ଦୁଇ ଡ୍ରାଇଭର (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 16, 2026 at 10:46 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼:  ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେରେ ଅଘଟଣ । ଦୁଇଟି ଟ୍ରକ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ପରେ ଜଳିଗଲେ ଦୁଇ ଡ୍ରାଇଭର । ଭସ୍ମା ଥାନା କଇଁତରା ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ ଉପରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଗାଡି ଭିତରେ ଜୀବନ୍ତ ଜଳି ଯାଇଛନ୍ତି ୨ ଜଣ ଡ୍ରାଇଭର । ସୁନ୍ଦରଗଡରେ ଦୁଇଟି ୧୮ ଚକିଆ ଟ୍ରଲର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛି । ଡିଭାଇଡ଼ର ଭାଙ୍ଗି ଅନ୍ୟ ରୁଟରେ ଆସୁଥିବା ଗାଡିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ଆଉ ଏକ ଟ୍ରଲର ।  ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପରିଚୟ  ମିଳିପାରିନାହିଁ । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏତେ ଭୟାବହ ଥିଲା ଯେ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଛି । ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଜମାପଡିବ ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ନିଜ ଆଡୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି । ଦୁର୍ଘଟମାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ।  ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରାଜପଥରେ ଭାରୀ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସହିତ ଜଡିତ ବିପଦ ଏବଂ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ନୂତନ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼:  ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେରେ ଅଘଟଣ । ଦୁଇଟି ଟ୍ରକ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ପରେ ଜଳିଗଲେ ଦୁଇ ଡ୍ରାଇଭର । ଭସ୍ମା ଥାନା କଇଁତରା ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ ଉପରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଗାଡି ଭିତରେ ଜୀବନ୍ତ ଜଳି ଯାଇଛନ୍ତି ୨ ଜଣ ଡ୍ରାଇଭର । ସୁନ୍ଦରଗଡରେ ଦୁଇଟି ୧୮ ଚକିଆ ଟ୍ରଲର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛି । ଡିଭାଇଡ଼ର ଭାଙ୍ଗି ଅନ୍ୟ ରୁଟରେ ଆସୁଥିବା ଗାଡିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ଆଉ ଏକ ଟ୍ରଲର ।  ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପରିଚୟ  ମିଳିପାରିନାହିଁ । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏତେ ଭୟାବହ ଥିଲା ଯେ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଛି । ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଜମାପଡିବ ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ନିଜ ଆଡୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି । ଦୁର୍ଘଟମାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ।  ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରାଜପଥରେ ଭାରୀ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସହିତ ଜଡିତ ବିପଦ ଏବଂ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ନୂତନ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

For All Latest Updates

TAGGED:

TRUCK ACCIDENT IN SUNDERGARH
TRUCK FIRE SUNDERGARH
SUNDERGARH FIRE INCIDENT
ସୁନ୍ଦରଗଡ ଟ୍ରକ ଦୁର୍ଘଟଣା
SUNDARGARH TRUCK ACCIDENT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

RAJA SANKRANTI CELEBRATION

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଲା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି

June 15, 2026 at 2:59 PM IST
Raja Celebration in Bhubaneswar Models and girls ramp walked in Traditional Dresses

ନାରୀତ୍ବର ପର୍ବ 'ରଜ' ଅବସରରେ, ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ରାମ୍ପରେ ଚାଲିଲେ କୁନି ଝିଅ ଓ ମଡେଲ

June 14, 2026 at 8:00 PM IST
RAJA FESTIVAL 2026

ରଜ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗାଁଠୁ ସହର; ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦାଳଠାରେ ପାଳିତ ହେଲା ରଜ ମହୋତ୍ସବ

June 14, 2026 at 6:16 PM IST
Jajpur Raja parba celebration people enjoyed Doli and pitha

ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଯାଜପୁର, ପିଠାପଣା ମହକ ଓ ଦୋଳି ଖେଳରେ ମଜ୍ଜିଲେ ଆବାଳବୃଦ୍ଧ

June 14, 2026 at 4:36 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.