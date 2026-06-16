ଦୁଇଟି ଟ୍ରକ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ପରେ ଜଳିଗଲେ ଦୁଇ ଡ୍ରାଇଭର - SUNDARGARH TRUCK ACCIDENT
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 16, 2026 at 10:46 AM IST
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼: ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେରେ ଅଘଟଣ । ଦୁଇଟି ଟ୍ରକ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ପରେ ଜଳିଗଲେ ଦୁଇ ଡ୍ରାଇଭର । ଭସ୍ମା ଥାନା କଇଁତରା ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ ଉପରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଗାଡି ଭିତରେ ଜୀବନ୍ତ ଜଳି ଯାଇଛନ୍ତି ୨ ଜଣ ଡ୍ରାଇଭର । ସୁନ୍ଦରଗଡରେ ଦୁଇଟି ୧୮ ଚକିଆ ଟ୍ରଲର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛି । ଡିଭାଇଡ଼ର ଭାଙ୍ଗି ଅନ୍ୟ ରୁଟରେ ଆସୁଥିବା ଗାଡିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ଆଉ ଏକ ଟ୍ରଲର । ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏତେ ଭୟାବହ ଥିଲା ଯେ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଛି । ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଜମାପଡିବ ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ନିଜ ଆଡୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି । ଦୁର୍ଘଟମାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରାଜପଥରେ ଭାରୀ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସହିତ ଜଡିତ ବିପଦ ଏବଂ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ନୂତନ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼: ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେରେ ଅଘଟଣ । ଦୁଇଟି ଟ୍ରକ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ପରେ ଜଳିଗଲେ ଦୁଇ ଡ୍ରାଇଭର । ଭସ୍ମା ଥାନା କଇଁତରା ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ ଉପରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଗାଡି ଭିତରେ ଜୀବନ୍ତ ଜଳି ଯାଇଛନ୍ତି ୨ ଜଣ ଡ୍ରାଇଭର । ସୁନ୍ଦରଗଡରେ ଦୁଇଟି ୧୮ ଚକିଆ ଟ୍ରଲର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛି । ଡିଭାଇଡ଼ର ଭାଙ୍ଗି ଅନ୍ୟ ରୁଟରେ ଆସୁଥିବା ଗାଡିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ଆଉ ଏକ ଟ୍ରଲର । ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏତେ ଭୟାବହ ଥିଲା ଯେ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଛି । ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଜମାପଡିବ ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ନିଜ ଆଡୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି । ଦୁର୍ଘଟମାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରାଜପଥରେ ଭାରୀ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସହିତ ଜଡିତ ବିପଦ ଏବଂ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ନୂତନ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।