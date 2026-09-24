ETV Bharat / Videos

ଦୋକାନ ଭିତରେ ପଶିଲା ଲୁହା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ; ୩ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁରମାର

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଦୋକାନ ଭିତରେ ପଶିଲା ଲୁହା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 24, 2026 at 1:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଖୋରଧା: ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏକ ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଥିବା ତିନୋଟି ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଛି । ଫଳରେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସହ ଦୁଇଟି ବାଇକ ଓ ଗୋଟିଏ କାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । 

ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୬ଟା ୫୦ରେ ଟ୍ରକଟି ଖୋରଧାରୁ ସରୁଅ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା । ଖୋରଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ୫୭ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ହଠାତ ଟ୍ରକଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଥିବା ଦୋକାନ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା । ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଟ୍ରକଟି ଗୋଟିଏ ମିଠା ଦୋକାନ, ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ଓ ଏକ ପାଥୋଲୋଜି ସେଣ୍ଟର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକଙ୍କ ଚଳାଚଳ ଥିବାରୁ ଘଟଣା ପରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା । ତେବେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ କୌଣସି ଜୀବନହାନି ଘଟିନାହିଁ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକର ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଟି ବାଇକ ଓ ଗୋଟିଏ କାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଟ୍ରକର ନମ୍ବର OR 02 BE 7899। ଖୋରଧା ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସ ଟ୍ରକ ଓ ଚାଳକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି । 

କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ମିଠା ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଗିରଥି ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ସକାଳୁ ହଠାତ ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ରକ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା । ମୋ ଦୋକାନ ସହ ଆଉ ଦୁଇଟି ଦୋକାନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଦୁଇଟି ବାଇକ ଓ ଗୋଟିଏ କାର ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ । କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛୁ । ଘଟଣା ପରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯାତାୟାତରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା ।"

 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଟ୍ରକ୍‌କୁ ପିଟିଲା କାର୍‌, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀପିକା ପାଣ୍ଡେ ସିଂହଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ସମେତ 4 ମୃତ

ନୋଏଡାରେ ସ୍ଲିପର ବସ୍‌ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, 9 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା

ଖୋରଧା: ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏକ ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଥିବା ତିନୋଟି ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଛି । ଫଳରେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସହ ଦୁଇଟି ବାଇକ ଓ ଗୋଟିଏ କାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । 

ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୬ଟା ୫୦ରେ ଟ୍ରକଟି ଖୋରଧାରୁ ସରୁଅ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା । ଖୋରଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ୫୭ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ହଠାତ ଟ୍ରକଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଥିବା ଦୋକାନ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା । ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଟ୍ରକଟି ଗୋଟିଏ ମିଠା ଦୋକାନ, ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ଓ ଏକ ପାଥୋଲୋଜି ସେଣ୍ଟର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକଙ୍କ ଚଳାଚଳ ଥିବାରୁ ଘଟଣା ପରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା । ତେବେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ କୌଣସି ଜୀବନହାନି ଘଟିନାହିଁ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକର ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଟି ବାଇକ ଓ ଗୋଟିଏ କାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଟ୍ରକର ନମ୍ବର OR 02 BE 7899। ଖୋରଧା ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସ ଟ୍ରକ ଓ ଚାଳକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି । 

କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ମିଠା ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଗିରଥି ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ସକାଳୁ ହଠାତ ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ରକ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା । ମୋ ଦୋକାନ ସହ ଆଉ ଦୁଇଟି ଦୋକାନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଦୁଇଟି ବାଇକ ଓ ଗୋଟିଏ କାର ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ । କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛୁ । ଘଟଣା ପରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯାତାୟାତରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା ।"

 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଟ୍ରକ୍‌କୁ ପିଟିଲା କାର୍‌, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀପିକା ପାଣ୍ଡେ ସିଂହଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ସମେତ 4 ମୃତ

ନୋଏଡାରେ ସ୍ଲିପର ବସ୍‌ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, 9 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା

For All Latest Updates

TAGGED:

KHORDHA ACCIDENT
TRUCK CRASHED SHOP
ଖୋରଧା ଦୁର୍ଘଟଣା
ଖୋରଧା ଦୋକାନ ଭିତରେ ଟ୍ରକ
KHORDHA TRUCK ACCIDENT

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Dhenkanal Gajalakshmi Puja festival

ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମହୋତ୍ସବର ପଡିଲା ମୂଳଦୁଆ; ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭ ମାଟି ଅନୁକୂଳ

September 23, 2026 at 10:26 PM IST
MMDR AMENDMENT ACT

MMDR ଆଇନ; 'ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ହରାଇବ 12000 କୋଟି ଟଙ୍କା, ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ଛଡାଇ ନେବାକୁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର'

September 23, 2026 at 5:08 PM IST
Alarm foils SBI SriRam nagar bank robbery plot Baleshwar

ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ କରିଦେଲା ଆଲାର୍ମ

September 23, 2026 at 1:41 PM IST
Fire Outbreak at Hotel in Balasore

ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା ହୋଟେଲ, ନିଆଁ ଲାଗି ସବୁ ପାଉଁଶ

September 22, 2026 at 10:07 AM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.