ଦୋକାନ ଭିତରେ ପଶିଲା ଲୁହା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ; ୩ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁରମାର
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 24, 2026 at 1:03 PM IST
ଖୋରଧା: ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏକ ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଥିବା ତିନୋଟି ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଛି । ଫଳରେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସହ ଦୁଇଟି ବାଇକ ଓ ଗୋଟିଏ କାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ।
ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୬ଟା ୫୦ରେ ଟ୍ରକଟି ଖୋରଧାରୁ ସରୁଅ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା । ଖୋରଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ୫୭ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ହଠାତ ଟ୍ରକଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଥିବା ଦୋକାନ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା । ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଟ୍ରକଟି ଗୋଟିଏ ମିଠା ଦୋକାନ, ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ଓ ଏକ ପାଥୋଲୋଜି ସେଣ୍ଟର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକଙ୍କ ଚଳାଚଳ ଥିବାରୁ ଘଟଣା ପରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା । ତେବେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ କୌଣସି ଜୀବନହାନି ଘଟିନାହିଁ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକର ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଟି ବାଇକ ଓ ଗୋଟିଏ କାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଟ୍ରକର ନମ୍ବର OR 02 BE 7899। ଖୋରଧା ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସ ଟ୍ରକ ଓ ଚାଳକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ।
କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ମିଠା ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଗିରଥି ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ସକାଳୁ ହଠାତ ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ରକ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା । ମୋ ଦୋକାନ ସହ ଆଉ ଦୁଇଟି ଦୋକାନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଦୁଇଟି ବାଇକ ଓ ଗୋଟିଏ କାର ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ । କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛୁ । ଘଟଣା ପରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯାତାୟାତରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଟ୍ରକ୍କୁ ପିଟିଲା କାର୍, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀପିକା ପାଣ୍ଡେ ସିଂହଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ସମେତ 4 ମୃତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା
ଖୋରଧା: ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏକ ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଥିବା ତିନୋଟି ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଛି । ଫଳରେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସହ ଦୁଇଟି ବାଇକ ଓ ଗୋଟିଏ କାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ।
ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୬ଟା ୫୦ରେ ଟ୍ରକଟି ଖୋରଧାରୁ ସରୁଅ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା । ଖୋରଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ୫୭ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ହଠାତ ଟ୍ରକଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଥିବା ଦୋକାନ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା । ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଟ୍ରକଟି ଗୋଟିଏ ମିଠା ଦୋକାନ, ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ଓ ଏକ ପାଥୋଲୋଜି ସେଣ୍ଟର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକଙ୍କ ଚଳାଚଳ ଥିବାରୁ ଘଟଣା ପରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା । ତେବେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ କୌଣସି ଜୀବନହାନି ଘଟିନାହିଁ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକର ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଟି ବାଇକ ଓ ଗୋଟିଏ କାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଟ୍ରକର ନମ୍ବର OR 02 BE 7899। ଖୋରଧା ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସ ଟ୍ରକ ଓ ଚାଳକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ।
କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ମିଠା ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଗିରଥି ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ସକାଳୁ ହଠାତ ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ରକ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା । ମୋ ଦୋକାନ ସହ ଆଉ ଦୁଇଟି ଦୋକାନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଦୁଇଟି ବାଇକ ଓ ଗୋଟିଏ କାର ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ । କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛୁ । ଘଟଣା ପରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯାତାୟାତରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଟ୍ରକ୍କୁ ପିଟିଲା କାର୍, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀପିକା ପାଣ୍ଡେ ସିଂହଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ସମେତ 4 ମୃତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା