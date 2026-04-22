ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ହୁତୁହୁତୁ ଜଳିଗଲା ଟ୍ରକ୍, ଅସମ୍ଭାଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମରେ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ - BHUBANESWAR TRUCK FIRE
Published : April 22, 2026 at 11:36 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୧୬ ନଂ- ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ପଳାଶୁଣି ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ଏକ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରକ୍ ଆଜି (ବୁଧବାର) ଅପରାହ୍ନରେ ଜଳିଯାଇଛି । ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଟ୍ରକର ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲପର ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନ ଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ୩ ଘଣ୍ଟାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ସମୟ ଧରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମରେ ଫସିଥିଲେ ଲୋକେ । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇଥିଲେ । ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରକରେସର୍ଟସର୍କିଟ ହୋଇ ଏଭଳି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଟ୍ରକଟି ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ଆସୁଥିଲା । ତେବେ ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲା ବିପୁଳ ସାବୁନ ଓ ରସାୟନିକ ସାମଗ୍ରୀ । ଟ୍ରକଟି ଗୁଜୁରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତେଲ ଟାଙ୍କି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା । କଟକ ପଟୁ ଟ୍ରକ୍ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପଳାଶୁଣି ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳ ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଟ୍ରକର ତେଲ ଟାଙ୍କି ପାଇପ ଫାଟିଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ତେଲ ମାଡିଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ନିଆଁ ଅଧିକ ତୀବ୍ରତର ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ରକ୍ ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ତେଲ ମଧ୍ୟ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲା। ନିଆଁ ଦେଖି ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲପର ବାହାରି ଆସିଥିଲେ ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ନାହିଁ ନ ଥିବା ଭିଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରବଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ପାଇଁ ଲୋକେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ । ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଶତାଧିକ ଗାଡି ଅଟକି ରହିଥିଲା । ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡିସିପିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅପିଲ କରାଯାଇଥିଲା । ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବାଲିକୁଦା ଓ ପୁରୀ ବାଇପାସ ପାଖରେ ଗାଡିଗୁଡିକର ଗତି ପଥ ବଦଳାଯାଇଥିଲା । ସେପଟେ କ୍ରେନ ଜରିଆରେ ଟ୍ରକକୁ ନିଆଯିବା ପରେ ଗାଡି ଚଳାଚଳ ସ୍ଵଭାବିକ ହୋଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୧୬ ନଂ- ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ପଳାଶୁଣି ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ଏକ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରକ୍ ଆଜି (ବୁଧବାର) ଅପରାହ୍ନରେ ଜଳିଯାଇଛି । ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଟ୍ରକର ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲପର ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନ ଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ୩ ଘଣ୍ଟାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ସମୟ ଧରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମରେ ଫସିଥିଲେ ଲୋକେ । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇଥିଲେ । ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରକରେସର୍ଟସର୍କିଟ ହୋଇ ଏଭଳି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଟ୍ରକଟି ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ଆସୁଥିଲା । ତେବେ ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲା ବିପୁଳ ସାବୁନ ଓ ରସାୟନିକ ସାମଗ୍ରୀ । ଟ୍ରକଟି ଗୁଜୁରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତେଲ ଟାଙ୍କି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା । କଟକ ପଟୁ ଟ୍ରକ୍ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପଳାଶୁଣି ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳ ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଟ୍ରକର ତେଲ ଟାଙ୍କି ପାଇପ ଫାଟିଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ତେଲ ମାଡିଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ନିଆଁ ଅଧିକ ତୀବ୍ରତର ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ରକ୍ ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ତେଲ ମଧ୍ୟ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲା। ନିଆଁ ଦେଖି ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲପର ବାହାରି ଆସିଥିଲେ ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ନାହିଁ ନ ଥିବା ଭିଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରବଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ପାଇଁ ଲୋକେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ । ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଶତାଧିକ ଗାଡି ଅଟକି ରହିଥିଲା । ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡିସିପିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅପିଲ କରାଯାଇଥିଲା । ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବାଲିକୁଦା ଓ ପୁରୀ ବାଇପାସ ପାଖରେ ଗାଡିଗୁଡିକର ଗତି ପଥ ବଦଳାଯାଇଥିଲା । ସେପଟେ କ୍ରେନ ଜରିଆରେ ଟ୍ରକକୁ ନିଆଯିବା ପରେ ଗାଡି ଚଳାଚଳ ସ୍ଵଭାବିକ ହୋଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର