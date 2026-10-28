ETV Bharat / Videos

ପାତ୍ରପୁରରେ ମହାଦ୍ରୁମ ଉପାଡ଼ି ଦେଲା ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ, ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ପଡ଼ି ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ପାତ୍ରପୁରରେ ମହାଦ୍ରୁମ ଉପାଡ଼ି ଦେଲା ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 28, 2026 at 8:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର (ଗଞ୍ଜାମ): ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ପ୍ରଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଳକରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ବ୍ଳକର ପାତ୍ରପୁର ଠାରୁ ବୁରାତାଲକୁ ସ୍‌ଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଉପରେ ବହୁ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି । ଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।

ସେପଟେ ଏଭଳି ଗଛ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଓଡ଼୍ରାଫ୍ (ODRAF) ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଗଛ କାଟିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଳକର ସାମନ୍ତରାୟ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ପଡିରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟାତ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଗଛ ଗୁଡିକୁ କାଟିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।

ସପଟେ ଚିକିଟି ଠାରୁ ପିତାତଳି ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଗଛ ପବନରେ ଭାଙ୍ଗି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲା । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ସଫେଇ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ୨୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ପଡ଼ିଥିଲା  । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଗାଡ଼ି ଯେପରି ଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗଛ କାଟି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଗଞ୍ଜାମରେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଶିଶୁପୁତ୍ର, ନାମକରଣ କରାଗଲା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ'

ପୁରୀରେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବ; ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ନିରନ୍ତର ପାଟ୍ରୋଲିଂ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

ବ୍ରହ୍ମପୁର (ଗଞ୍ଜାମ): ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ପ୍ରଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଳକରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ବ୍ଳକର ପାତ୍ରପୁର ଠାରୁ ବୁରାତାଲକୁ ସ୍‌ଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଉପରେ ବହୁ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି । ଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।

ସେପଟେ ଏଭଳି ଗଛ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଓଡ଼୍ରାଫ୍ (ODRAF) ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଗଛ କାଟିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଳକର ସାମନ୍ତରାୟ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ପଡିରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟାତ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଗଛ ଗୁଡିକୁ କାଟିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।

ସପଟେ ଚିକିଟି ଠାରୁ ପିତାତଳି ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଗଛ ପବନରେ ଭାଙ୍ଗି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲା । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ସଫେଇ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ୨୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ପଡ଼ିଥିଲା  । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଗାଡ଼ି ଯେପରି ଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗଛ କାଟି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଗଞ୍ଜାମରେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଶିଶୁପୁତ୍ର, ନାମକରଣ କରାଗଲା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ'

ପୁରୀରେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବ; ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ନିରନ୍ତର ପାଟ୍ରୋଲିଂ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

For All Latest Updates

TAGGED:

CYCLONE ARNAB
GANJAM PATRAPUR BLOCK
CYCLONE IMPACT IN GANJAM
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ
ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଳକ ବାତ୍ୟା

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

CYCLONE ARNAB

ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ର ତାଣ୍ଡବ ! ଗଞ୍ଜାମରୁ ଗଜପତି... ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଜନଜୀବନ

October 28, 2026 at 6:13 PM IST
Cyclone Arnab Landfall In Andhra Coast

Watch: ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଉଡାଇଲା, ବୁଡାଇଲା ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’, କେମିତି ଅଛି ସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ

October 28, 2026 at 10:36 AM IST
Continuous rain persists in the world-famous tourist destination of Konark and its surrounding areas due to the impact of Cyclone 'Arnab'.

ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପ୍ରଭାବରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କୋଣାର୍କ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି

October 27, 2026 at 4:20 PM IST
CYCLONE ARNAB IMPACT

Cyclone Arnab: ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର, ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବାରଣ

October 27, 2026 at 2:13 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.