ଭଜନ କିର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ପାଳନରେ ସାମିଲ ହେଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ - BERHAMPUR HOLI CELEBRATION
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 4, 2026 at 5:36 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଆଜି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି । ସାତରଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ହୋଇଛନ୍ତି ରଙ୍ଗାୟୀତ । ରଙ୍ଗ ଓ ଭାଇଚାରାର ଏହି ପର୍ବକୁ ସାରା ଦେଶବାସୀ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭାଇଚାରାରେ ନିଜ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ସହିତ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ରାଗ ଅଭିମାନକୁ ଭୁଲିଯାଇ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଫଗୁ, ଅବିର ଲଗାଇ ହୋଲି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ରଙ୍ଗର ଏହି ପର୍ବ ବେଶ ଧୁମଧାମ ସହକାରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ରହିଥିବା ହଳଦିଆପଦର ଅଟୋ ନଗର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ- ୧୬ରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଗୌରାଙ୍ଗ ରାଧାଗୋବିଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଲି ଉତ୍ସବ । ଯେଉଁଥିରେ ଦିନ ତମାମ ଭଜନ କିର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ପାଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ନେତୃବୃନ୍ଦ ।
ଏପରିକି ସମସ୍ତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରଙ୍ଗର ପବିତ୍ର ପର୍ବ ହୋଲି ଉତ୍ସବରେ ସାମମିଲ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତିସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ପରସ୍ପରକୁ ଫଗୁ ଓ ଅବୀର ବୋଳି ଖେଳିଥିଲେ ହୋଲି । ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ସତେଯେପରି ମଥୁରା ଓ ବୃନ୍ଦାବନ ଭଳି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ହୋଲି ପାଳିଲେ...ଆଖିରେ ନୁହେଁ, ମନର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ହେଲେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ପିଲା
ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଜମିଲା ରଙ୍ଗର ପର୍ବ: ହୋଲି ଖେଳିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କବିଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ଝରିଲା କବିତା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଆଜି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି । ସାତରଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ହୋଇଛନ୍ତି ରଙ୍ଗାୟୀତ । ରଙ୍ଗ ଓ ଭାଇଚାରାର ଏହି ପର୍ବକୁ ସାରା ଦେଶବାସୀ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭାଇଚାରାରେ ନିଜ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ସହିତ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ରାଗ ଅଭିମାନକୁ ଭୁଲିଯାଇ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଫଗୁ, ଅବିର ଲଗାଇ ହୋଲି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ରଙ୍ଗର ଏହି ପର୍ବ ବେଶ ଧୁମଧାମ ସହକାରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ରହିଥିବା ହଳଦିଆପଦର ଅଟୋ ନଗର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ- ୧୬ରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଗୌରାଙ୍ଗ ରାଧାଗୋବିଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଲି ଉତ୍ସବ । ଯେଉଁଥିରେ ଦିନ ତମାମ ଭଜନ କିର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ପାଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ନେତୃବୃନ୍ଦ ।
ଏପରିକି ସମସ୍ତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରଙ୍ଗର ପବିତ୍ର ପର୍ବ ହୋଲି ଉତ୍ସବରେ ସାମମିଲ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତିସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ପରସ୍ପରକୁ ଫଗୁ ଓ ଅବୀର ବୋଳି ଖେଳିଥିଲେ ହୋଲି । ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ସତେଯେପରି ମଥୁରା ଓ ବୃନ୍ଦାବନ ଭଳି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ହୋଲି ପାଳିଲେ...ଆଖିରେ ନୁହେଁ, ମନର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ହେଲେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ପିଲା
ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଜମିଲା ରଙ୍ଗର ପର୍ବ: ହୋଲି ଖେଳିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କବିଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ଝରିଲା କବିତା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର