ପୁଣି ଫେରିଲା ପିୟୁସିସି ପ୍ରସଙ୍ଗ; 10000 ତଳକୁ ଫାଇନ୍ ଖସିବ କହିଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ - POLLUTION UNDER CONTROL CERTIFICATE

ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 11, 2026 at 5:57 PM IST

ବ୍ରହ୍ମପୁର: PUCC କୁ ନେଇ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା । ଆମ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଥିଲେ ଯାହାର ଗାଡ଼ି ଅଛି ସେମାନେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରିବାକୁ । ଏଥିପାଇଁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟର AQI ଖୁବ୍ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । କିନ୍ତୁ କିଛି ଅମାନିଆ ଏହାକୁ ବିରୋଧ ବି କରିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟରେ ଏକ କୋଟି ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ତେବେ ଜଣେ ଏହାକୁ ନେଇ ଜନସ୍ବାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର ବି କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଅଦାଲତ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଠିକ୍ କହିଥିଲେ । ସେପଟେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଫାଇନ 10000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚାଲିଛି । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଜଣାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । 

ଗତକାଲି ହାଇକୋର୍ଟରେ PUCC ସମ୍ପର୍କିତ ଜନ ସ୍ୱାର୍ଥ ମାମାଲ ଖାରଜ ହୋଇଥିଲା । ପୂର୍ବ ବକେୟା ଚାଲାଣ ପୈଠ ନକଲେ ମିଳିବନି PUCC ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ । ପିୟୁସି କରିବାକୁ ହେଲେ ଚାଲାଣ ପୈଠ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ । 

ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ ଧାରା ୧୬୭, ଉପଧାରା ୧୨ ଅନୁଯାୟୀ ବକେୟା ଚାଲାଣ ଥିଲେ ପିୟୁସି ଆବଦେନ ହୋଇପାରିବନାହିଁ। ଏହାସହିତ ମାମଲାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଲେ ହାଇକୋର୍ଟ । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ପିତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାମଲା ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ । ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆଇନର ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜରୁରୀ, ଯାହାକୁ କୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ PUCC ପୂର୍ବରୁ ୯୦ ଦିନରୁ ପୁରୁଣା ଚାଲାଣ ପୈଠ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ । ୯୦ ଦିନରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଚାଲାଣ ବକେୟା ରହିଲେ PUCC ଯାଞ୍ଚ ହୋଇପାରିବନି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- PUCC ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ; ବକେୟା ଚାଲାଣ ପୈଠ ନ କଲେ ମିଳିବନି ପିୟୁସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର 

