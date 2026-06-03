ଉତ୍କର୍ଷ ନିମାପଡ଼ା ୨.୦: ଖାଦ୍ୟମେଳାରେ ମହକିଲା ଭଳିକି ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ପିଠା - UTKARSH NIMAPADA FOOD FAIR
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 3, 2026 at 12:53 PM IST
UTKARSH NIMAPADA FOOD FAIR , ନିମାପଡ଼ା (ପୁରୀ): ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାପଣା ଓ ସଂସ୍କୃତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆମକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଛି । ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିମାପଡ଼ା ଓ ଗୋପ ବ୍ଲକ ସୁଭଦ୍ରାଶକ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଉତ୍କର୍ଷ ନିମାପଡ଼ା ୨.୦ । ଏଥିରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସଭାଗୃହ ପରିସରରେ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ।
ଉତ୍କର୍ଷ ନିମାପଡ଼ା ୨.୦
ମେଳାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାପଣା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ୩୨ଟି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଏନ୍ଏସିର ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା ଦଳ ଏବଂ ଗୋପ ବ୍ଲକର ୧୪ଟି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳା ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ ୪୦ଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେଫ୍ ମାଷ୍ଟର ମଞ୍ଜୁ ଓଝା ଏବଂ ଅଞ୍ଜୁ ପ୍ରଧାନ ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ ଅଧିକାରିଣୀ ତନୁପ୍ରଭା ବେଉରା, ନିମାପଡ଼ା ତହସିଲଦାର ମନୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ବିଡିଓ ଡ. ଅଭିଜିତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ମେଳାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଆମ ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାପଣା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଗର୍ବିତ । ଏହି ହଜିଯାଉଥିବା ସ୍ୱାଦକୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମା’ମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ।
ଅତିଥିମାନେ ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ମା’ମାନଙ୍କ ହାତରନ୍ଧା ଭଳିକି ଭଳି ସୁଆଦିଆ ପିଠାର ସ୍ୱାଦ ପରଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଶତାଧିକ ମହିଳା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜର ରନ୍ଧନ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଦିଗରେ 'ଉତ୍କର୍ଷ ନିମାପଡ଼ା ୨.୦' ଏକ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି ।
ନିମାପଡା ବିଡିଓ ତଥା ଉତ୍କର୍ଷ ନିମାପଡାର ପରିଚାଳନା ସମ୍ପାଦକ ଡା. ଅଭିଜିତ୍ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉତ୍କର୍ଷ ନିମାପଡା କନକ୍ଲେଭ ୨.୦ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡାଙ୍କ ଅନ୍ୟନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ । ବିଭିନ୍ନ ଇଭେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରମ୍ପାରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା । ପାରମ୍ପପାରିକ ଖାଦ୍ୟକୁ କିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇ ପାରିବ ତାହାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି । ଓଡ଼ିଶାର ସେଲିବ୍ରିଟି ମାଷ୍ଟର ସେଫ ଅଞ୍ଜୁ ଓ ମଞ୍ଜୁ ଯିଏକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଚାରକ ରହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:
ଶସ୍ୟ ଓ ଚକୋଲେଟରେ ଚାଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଇଟାଲୀ ପିଏମ୍ ମେଲୋନୀଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି
Watch: ଧୂମଧାମରେ ଦଶପଲ୍ଲାର ଐତିହାସିକ ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ଯାତ୍ରା ଉଦଯାପିତ
ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ, ଅସୀମା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଗୀତରେ ଝୁମିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା
UTKARSH NIMAPADA FOOD FAIR , ନିମାପଡ଼ା (ପୁରୀ): ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାପଣା ଓ ସଂସ୍କୃତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆମକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଛି । ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିମାପଡ଼ା ଓ ଗୋପ ବ୍ଲକ ସୁଭଦ୍ରାଶକ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଉତ୍କର୍ଷ ନିମାପଡ଼ା ୨.୦ । ଏଥିରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସଭାଗୃହ ପରିସରରେ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ।
ଉତ୍କର୍ଷ ନିମାପଡ଼ା ୨.୦
ମେଳାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାପଣା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ୩୨ଟି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଏନ୍ଏସିର ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା ଦଳ ଏବଂ ଗୋପ ବ୍ଲକର ୧୪ଟି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳା ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ ୪୦ଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେଫ୍ ମାଷ୍ଟର ମଞ୍ଜୁ ଓଝା ଏବଂ ଅଞ୍ଜୁ ପ୍ରଧାନ ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ ଅଧିକାରିଣୀ ତନୁପ୍ରଭା ବେଉରା, ନିମାପଡ଼ା ତହସିଲଦାର ମନୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ବିଡିଓ ଡ. ଅଭିଜିତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ମେଳାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଆମ ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାପଣା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଗର୍ବିତ । ଏହି ହଜିଯାଉଥିବା ସ୍ୱାଦକୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମା’ମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ।
ଅତିଥିମାନେ ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ମା’ମାନଙ୍କ ହାତରନ୍ଧା ଭଳିକି ଭଳି ସୁଆଦିଆ ପିଠାର ସ୍ୱାଦ ପରଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଶତାଧିକ ମହିଳା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜର ରନ୍ଧନ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଦିଗରେ 'ଉତ୍କର୍ଷ ନିମାପଡ଼ା ୨.୦' ଏକ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି ।
ନିମାପଡା ବିଡିଓ ତଥା ଉତ୍କର୍ଷ ନିମାପଡାର ପରିଚାଳନା ସମ୍ପାଦକ ଡା. ଅଭିଜିତ୍ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉତ୍କର୍ଷ ନିମାପଡା କନକ୍ଲେଭ ୨.୦ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡାଙ୍କ ଅନ୍ୟନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ । ବିଭିନ୍ନ ଇଭେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରମ୍ପାରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା । ପାରମ୍ପପାରିକ ଖାଦ୍ୟକୁ କିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇ ପାରିବ ତାହାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି । ଓଡ଼ିଶାର ସେଲିବ୍ରିଟି ମାଷ୍ଟର ସେଫ ଅଞ୍ଜୁ ଓ ମଞ୍ଜୁ ଯିଏକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଚାରକ ରହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:
ଶସ୍ୟ ଓ ଚକୋଲେଟରେ ଚାଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଇଟାଲୀ ପିଏମ୍ ମେଲୋନୀଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି
Watch: ଧୂମଧାମରେ ଦଶପଲ୍ଲାର ଐତିହାସିକ ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ଯାତ୍ରା ଉଦଯାପିତ
ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ, ଅସୀମା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଗୀତରେ ଝୁମିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା