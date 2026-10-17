ସିଂହବାହିନୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି କାକଟପୁର ମା' ମଙ୍ଗଳା
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 17, 2026 at 11:40 AM IST
ନିଆଳି: ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାସପ୍ତମୀ । କାକଟପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା' ମଙ୍ଗଳା ଆଜି (ଶନିବାର) ସିଂହବାହିନୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି । ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି କାକଟପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ, ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠ ।
ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାନୀତି ଏବଂ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ବିଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଶକ୍ତିପୀଠକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଛି । ମା'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭକ୍ତମାନେ ମା'ଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦିବ୍ୟ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ।
ପାର୍ବଣର ବିଶେଷ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ମା'ଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାକୁ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ରତ୍ନଗିରି ଅଭିମୁଖେ ନିଆଯାଇଥାଏ । ଯେଉଁଠାରେ ମହିଷାସୁରକୁ ଠାବ କରିବାର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି ରହିଛି । ଏହାପରେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ରତ୍ନବେଦୀରୁ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଇ ଏକତ୍ର ଭାବେ ଏକ ଖଟୁଳିରେ ପୂଜା କରାଯାଏ । ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଗତି ପୂଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଜଗତି ପୂଜା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ମା'ଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାକୁ ପୁନର୍ବାର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ମା'ଙ୍କ ନବରାତ୍ରର ସପ୍ତମୀ ପୂଜାରେ ଆଜି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ସିଂହବାହିନୀ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:
୩୨ ପ୍ରକାର ଫଳ ଓ ପନିପରିବାରେ ନିର୍ମିତ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବାଲୁକା କଳା
ବିଜୟୱାଡ଼ା କନକଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ନବରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ଦିନ: କଳାକଲି ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି କାକଟପୁର ମା' ମଙ୍ଗଳା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିଆଳି
ନିଆଳି: ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାସପ୍ତମୀ । କାକଟପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା' ମଙ୍ଗଳା ଆଜି (ଶନିବାର) ସିଂହବାହିନୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି । ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି କାକଟପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ, ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠ ।
ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାନୀତି ଏବଂ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ବିଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଶକ୍ତିପୀଠକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଛି । ମା'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭକ୍ତମାନେ ମା'ଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦିବ୍ୟ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ।
ପାର୍ବଣର ବିଶେଷ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ମା'ଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାକୁ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ରତ୍ନଗିରି ଅଭିମୁଖେ ନିଆଯାଇଥାଏ । ଯେଉଁଠାରେ ମହିଷାସୁରକୁ ଠାବ କରିବାର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି ରହିଛି । ଏହାପରେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ରତ୍ନବେଦୀରୁ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଇ ଏକତ୍ର ଭାବେ ଏକ ଖଟୁଳିରେ ପୂଜା କରାଯାଏ । ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଗତି ପୂଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଜଗତି ପୂଜା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ମା'ଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାକୁ ପୁନର୍ବାର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ମା'ଙ୍କ ନବରାତ୍ରର ସପ୍ତମୀ ପୂଜାରେ ଆଜି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ସିଂହବାହିନୀ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:
୩୨ ପ୍ରକାର ଫଳ ଓ ପନିପରିବାରେ ନିର୍ମିତ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବାଲୁକା କଳା
ବିଜୟୱାଡ଼ା କନକଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ନବରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ଦିନ: କଳାକଲି ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି କାକଟପୁର ମା' ମଙ୍ଗଳା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିଆଳି