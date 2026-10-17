ETV Bharat / Videos

ସିଂହବାହିନୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି କାକଟପୁର ମା' ମଙ୍ଗଳା

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ସିଂହବାହିନୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି କାକଟପୁର ମା' ମଙ୍ଗଳା (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 17, 2026 at 11:40 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନିଆଳି: ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାସପ୍ତମୀ । କାକଟପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା' ମଙ୍ଗଳା ଆଜି (ଶନିବାର) ସିଂହବାହିନୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି । ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି କାକଟପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ, ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠ । 

ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାନୀତି ଏବଂ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ବିଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଶକ୍ତିପୀଠକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଛି । ମା'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ  ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭକ୍ତମାନେ ମା'ଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦିବ୍ୟ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ।
 


ପାର୍ବଣର ବିଶେଷ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ମା'ଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାକୁ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ରତ୍ନଗିରି ଅଭିମୁଖେ ନିଆଯାଇଥାଏ । ଯେଉଁଠାରେ ମହିଷାସୁରକୁ ଠାବ କରିବାର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି ରହିଛି । ଏହାପରେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ରତ୍ନବେଦୀରୁ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଇ ଏକତ୍ର ଭାବେ ଏକ ଖଟୁଳିରେ ପୂଜା କରାଯାଏ । ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଗତି ପୂଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଜଗତି ପୂଜା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ମା'ଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାକୁ ପୁନର୍ବାର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ମା'ଙ୍କ ନବରାତ୍ରର ସପ୍ତମୀ ପୂଜାରେ ଆଜି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ସିଂହବାହିନୀ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । 
 

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:

୩୨ ପ୍ରକାର ଫଳ ଓ ପନିପରିବାରେ ନିର୍ମିତ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବାଲୁକା କଳା

ବିଜୟୱାଡ଼ା କନକଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ନବରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ଦିନ: କଳାକଲି ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି କାକଟପୁର ମା' ମଙ୍ଗଳା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିଆଳି

ନିଆଳି: ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାସପ୍ତମୀ । କାକଟପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା' ମଙ୍ଗଳା ଆଜି (ଶନିବାର) ସିଂହବାହିନୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି । ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି କାକଟପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ, ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠ । 

ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାନୀତି ଏବଂ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ବିଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଶକ୍ତିପୀଠକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଛି । ମା'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ  ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭକ୍ତମାନେ ମା'ଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦିବ୍ୟ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ।
 


ପାର୍ବଣର ବିଶେଷ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ମା'ଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାକୁ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ରତ୍ନଗିରି ଅଭିମୁଖେ ନିଆଯାଇଥାଏ । ଯେଉଁଠାରେ ମହିଷାସୁରକୁ ଠାବ କରିବାର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି ରହିଛି । ଏହାପରେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ରତ୍ନବେଦୀରୁ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଇ ଏକତ୍ର ଭାବେ ଏକ ଖଟୁଳିରେ ପୂଜା କରାଯାଏ । ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଗତି ପୂଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଜଗତି ପୂଜା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ମା'ଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାକୁ ପୁନର୍ବାର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ମା'ଙ୍କ ନବରାତ୍ରର ସପ୍ତମୀ ପୂଜାରେ ଆଜି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ସିଂହବାହିନୀ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । 
 

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:

୩୨ ପ୍ରକାର ଫଳ ଓ ପନିପରିବାରେ ନିର୍ମିତ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବାଲୁକା କଳା

ବିଜୟୱାଡ଼ା କନକଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ନବରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ଦିନ: କଳାକଲି ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି କାକଟପୁର ମା' ମଙ୍ଗଳା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିଆଳି

For All Latest Updates

TAGGED:

କାକଟପୁର ମା ମଙ୍ଗଳା
ସିଂହବାହିନୀ ବେଶ
ମହାସପ୍ତମୀ
MAHASAPTAMI KAKATPUR MAA MANGALA
MAA MANGALA SINGHABAHINI BESHA

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Maa Durga Sand Sculpture

୩୨ ପ୍ରକାର ଫଳ ଓ ପନିପରିବାରେ ନିର୍ମିତ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବାଲୁକା କଳା

October 16, 2026 at 8:56 PM IST
80th Birthday Wish to Naveen Patnaik through Sand Animation

80 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍‌ରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଶିଳ୍ପୀ

October 16, 2026 at 10:13 AM IST
President Droupadi murmu Visits Vijayawada Kanakdurga Temple

ବିଜୟୱାଡ଼ା କନକଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

October 15, 2026 at 3:21 PM IST
17 FEET LONG PYTHON RESCUED

Watch: ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲା ୧୭ ଫୁଟ୍ ଲମ୍ବର ବିଶାଳ ଅଜଗର, ଛାନିଆ ଲୋକେ

October 14, 2026 at 1:34 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.