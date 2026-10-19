ଆଜି ହେଉଛି ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରତେକ ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 19, 2026 at 12:09 PM IST
MAA DURGA MAHASTMI, ଯାଜପୁର: ବ୍ୟାସନଗର ସହରର ମୁଣ୍ଡମାଳ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଚାଲିଛି ମା'ଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଓ ବ୍ରତ ଉପଚାର । ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସକାଳୁ ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି । ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ମା'ଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଧୂପ, ଦୀପ ଓ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ପୂରା ପରିବେଶ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇଉଠିଛି । ମା'ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ମଧ୍ୟ ଶହସ୍ରାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 6ଟି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମାଆ ଦୁର୍ଗା l ଖାଲି ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦ ଅଂଚଳ ନୁହେଁ ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମଶାଳା, କୋରେଇ, ଯାଜପୁର, ବରୀ, ବିଂଝାରପୁର, ଦଶରଥପୁର, ବଡ଼ଚଣା, ରସୁଲପୁର, ସୁକିନ୍ଦା, ଦାନଗଦି ଆଦି ଅଂଚଳରେ ଧୁମ ଧାମର ସହିତ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି l ସେପଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତୁ ବ୍ୟାସନଗର ସହରର ମୁଣ୍ଡମାଳ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସମବେତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସହିତ ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମା' ମାଣିକେଶ୍ଵରୀଙ୍କ ଛତର ଯାତ୍ରା; ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଏସପି, ନିୟୋଜିତ ହେବ ୧୫ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଉତ୍ସବମୁଖର କଳାହାଣ୍ଡି: ଅପେକ୍ଷା ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଛତରଯାତ୍ରା, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର
MAA DURGA MAHASTMI, ଯାଜପୁର: ବ୍ୟାସନଗର ସହରର ମୁଣ୍ଡମାଳ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଚାଲିଛି ମା'ଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଓ ବ୍ରତ ଉପଚାର । ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସକାଳୁ ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି । ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ମା'ଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଧୂପ, ଦୀପ ଓ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ପୂରା ପରିବେଶ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇଉଠିଛି । ମା'ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ମଧ୍ୟ ଶହସ୍ରାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 6ଟି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମାଆ ଦୁର୍ଗା l ଖାଲି ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦ ଅଂଚଳ ନୁହେଁ ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମଶାଳା, କୋରେଇ, ଯାଜପୁର, ବରୀ, ବିଂଝାରପୁର, ଦଶରଥପୁର, ବଡ଼ଚଣା, ରସୁଲପୁର, ସୁକିନ୍ଦା, ଦାନଗଦି ଆଦି ଅଂଚଳରେ ଧୁମ ଧାମର ସହିତ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି l ସେପଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତୁ ବ୍ୟାସନଗର ସହରର ମୁଣ୍ଡମାଳ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସମବେତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସହିତ ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମା' ମାଣିକେଶ୍ଵରୀଙ୍କ ଛତର ଯାତ୍ରା; ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଏସପି, ନିୟୋଜିତ ହେବ ୧୫ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଉତ୍ସବମୁଖର କଳାହାଣ୍ଡି: ଅପେକ୍ଷା ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଛତରଯାତ୍ରା, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର