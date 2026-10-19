ETV Bharat / Videos

ଆଜି ହେଉଛି ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରତେକ ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଆଜି ହେଉଛି ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରତେକ ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 19, 2026 at 12:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

MAA DURGA MAHASTMI, ଯାଜପୁର: ବ୍ୟାସନଗର ସହରର ମୁଣ୍ଡମାଳ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଚାଲିଛି ମା'ଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଓ ବ୍ରତ ଉପଚାର । ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସକାଳୁ ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି । ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ମା'ଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଧୂପ, ଦୀପ ଓ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ପୂରା ପରିବେଶ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇଉଠିଛି । ମା'ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ମଧ୍ୟ ଶହସ୍ରାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 6ଟି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମାଆ ଦୁର୍ଗା l ଖାଲି ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦ ଅଂଚଳ ନୁହେଁ ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମଶାଳା, କୋରେଇ, ଯାଜପୁର, ବରୀ, ବିଂଝାରପୁର, ଦଶରଥପୁର, ବଡ଼ଚଣା, ରସୁଲପୁର, ସୁକିନ୍ଦା, ଦାନଗଦି ଆଦି ଅଂଚଳରେ ଧୁମ ଧାମର ସହିତ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି l ସେପଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତୁ ବ୍ୟାସନଗର ସହରର ମୁଣ୍ଡମାଳ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସମବେତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସହିତ ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା । 
 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମା' ମାଣିକେଶ୍ଵରୀଙ୍କ ଛତର ଯାତ୍ରା; ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଏସପି, ନିୟୋଜିତ ହେବ ୧୫ ପ୍ଲାଟୁନ୍‌ ଫୋର୍ସ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଉତ୍ସବମୁଖର କଳାହାଣ୍ଡି: ଅପେକ୍ଷା ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଛତରଯାତ୍ରା, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

MAA DURGA MAHASTMI, ଯାଜପୁର: ବ୍ୟାସନଗର ସହରର ମୁଣ୍ଡମାଳ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଚାଲିଛି ମା'ଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଓ ବ୍ରତ ଉପଚାର । ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସକାଳୁ ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି । ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ମା'ଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଧୂପ, ଦୀପ ଓ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ପୂରା ପରିବେଶ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇଉଠିଛି । ମା'ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ମଧ୍ୟ ଶହସ୍ରାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 6ଟି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମାଆ ଦୁର୍ଗା l ଖାଲି ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦ ଅଂଚଳ ନୁହେଁ ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମଶାଳା, କୋରେଇ, ଯାଜପୁର, ବରୀ, ବିଂଝାରପୁର, ଦଶରଥପୁର, ବଡ଼ଚଣା, ରସୁଲପୁର, ସୁକିନ୍ଦା, ଦାନଗଦି ଆଦି ଅଂଚଳରେ ଧୁମ ଧାମର ସହିତ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି l ସେପଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତୁ ବ୍ୟାସନଗର ସହରର ମୁଣ୍ଡମାଳ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସମବେତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସହିତ ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା । 
 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମା' ମାଣିକେଶ୍ଵରୀଙ୍କ ଛତର ଯାତ୍ରା; ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଏସପି, ନିୟୋଜିତ ହେବ ୧୫ ପ୍ଲାଟୁନ୍‌ ଫୋର୍ସ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଉତ୍ସବମୁଖର କଳାହାଣ୍ଡି: ଅପେକ୍ଷା ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଛତରଯାତ୍ରା, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

For All Latest Updates

TAGGED:

MAA DURGA MAHASTMI
DURGA PUJA 2026
ମୁଣ୍ଡମାଳ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପ
ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ
MUNDAMALA DURGA PUJA MANDAP

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Road Safety Awareness Programme

ପିପିଲିରେ ସେବା ସଙ୍କଳ୍ପ ଅଭିଯାନ; ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ସହ ହେଲମେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଲା ପରିବହନ ବିଭାଗ

October 18, 2026 at 5:17 PM IST
Jajpur Maa Biraja and Rath yatra Sand Animation

ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍‌ରେ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ରଥ

October 18, 2026 at 1:21 PM IST
cuttack durga puja

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦଶହରାରେ ସପ୍ତମୀ ପୂଜାକୁ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ, କାରଣ କ'ଣ ?

October 17, 2026 at 8:25 PM IST
today MahaSaptami Kakatpur Maa Mangala Singhabahini besha

ସିଂହବାହିନୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି କାକଟପୁର ମା' ମଙ୍ଗଳା

October 17, 2026 at 11:40 AM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.