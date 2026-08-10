ଶ୍ରାବଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାରରେ ଶିବମୟ ଶୈବପୀଠ, ଲିଙ୍ଗରାଜରେ କାଉଡିଆଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ - ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 10, 2026 at 12:20 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାରରେ ଶିବମୟ ହୋଇଛି ଶୈବପୀଠ। ଜଳଲାଗି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠରେ ଲାଗିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଳଲାଗି ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଗହଳି। ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ କାନ୍ଧରେ ଭାର, ହାତରେ କଳସି ଧରି ମାନସିକଧାରୀ ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଜଳ ଲାଗି ପାଇଁ ଧାଡି ବାନ୍ଧି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭୋର ୪ଟା ୩୦ ରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଜଳଲାଗି କରୁଥିବା ବେଳେ ହର ହର ମହାଦେବ ଓ ବୋଲବମ୍ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଛି ମନ୍ଦିର ପରିସର।
ତେବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ଏହି ମାସର ସୋମବାରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ, କ୍ଷୀର, ବେଲପତ୍ର ଓ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ପଣ କରି ଭକ୍ତମାନେ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରନ୍ତି । କାଉଡିଆଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାରରେ ଶିବମୟ ହୋଇଛି ଶୈବପୀଠ। ଜଳଲାଗି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠରେ ଲାଗିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଳଲାଗି ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଗହଳି। ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ କାନ୍ଧରେ ଭାର, ହାତରେ କଳସି ଧରି ମାନସିକଧାରୀ ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଜଳ ଲାଗି ପାଇଁ ଧାଡି ବାନ୍ଧି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭୋର ୪ଟା ୩୦ ରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଜଳଲାଗି କରୁଥିବା ବେଳେ ହର ହର ମହାଦେବ ଓ ବୋଲବମ୍ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଛି ମନ୍ଦିର ପରିସର।
ତେବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ଏହି ମାସର ସୋମବାରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ, କ୍ଷୀର, ବେଲପତ୍ର ଓ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ପଣ କରି ଭକ୍ତମାନେ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରନ୍ତି । କାଉଡିଆଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର