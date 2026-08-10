ETV Bharat / Videos

ଶ୍ରାବଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାରରେ ଶିବମୟ ଶୈବପୀଠ, ଲିଙ୍ଗରାଜରେ କାଉଡିଆଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ - ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଶ୍ରାବଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାରରେ ଲିଙ୍ଗରାଜରେ କାଉଡିଆଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 10, 2026 at 12:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାରରେ ଶିବମୟ ହୋଇଛି ଶୈବପୀଠ। ଜଳଲାଗି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠରେ ଲାଗିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଳଲାଗି ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଗହଳି। ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ କାନ୍ଧରେ ଭାର, ହାତରେ କଳସି ଧରି ମାନସିକଧାରୀ ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଜଳ ଲାଗି ପାଇଁ ଧାଡି ବାନ୍ଧି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭୋର ୪ଟା ୩୦ ରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଜଳଲାଗି କରୁଥିବା ବେଳେ ହର ହର ମହାଦେବ ଓ ବୋଲବମ୍ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଛି ମନ୍ଦିର ପରିସର।  

ତେବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ଏହି ମାସର ସୋମବାରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ, କ୍ଷୀର, ବେଲପତ୍ର ଓ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ପଣ କରି ଭକ୍ତମାନେ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରନ୍ତି । କାଉଡିଆଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର 

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାରରେ ଶିବମୟ ହୋଇଛି ଶୈବପୀଠ। ଜଳଲାଗି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠରେ ଲାଗିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଳଲାଗି ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଗହଳି। ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ କାନ୍ଧରେ ଭାର, ହାତରେ କଳସି ଧରି ମାନସିକଧାରୀ ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଜଳ ଲାଗି ପାଇଁ ଧାଡି ବାନ୍ଧି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭୋର ୪ଟା ୩୦ ରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଜଳଲାଗି କରୁଥିବା ବେଳେ ହର ହର ମହାଦେବ ଓ ବୋଲବମ୍ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଛି ମନ୍ଦିର ପରିସର।  

ତେବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ଏହି ମାସର ସୋମବାରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ, କ୍ଷୀର, ବେଲପତ୍ର ଓ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ପଣ କରି ଭକ୍ତମାନେ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରନ୍ତି । କାଉଡିଆଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର 

For All Latest Updates

TAGGED:

SHRAVAN SOMBAR IN LINGARAJ TEMPLE
LINGARAJ TEMPLE BHUBANESWAR
SHIV DEVOTEE IN LINGARAJ TEMPLE
ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର
KANWARIYAS LINGARAJ TEMPLE

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

ANUGOLA RENGALI DAM

Watch: ଖୋଲିଲା ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ, ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ୟା ଭୟ

August 10, 2026 at 1:11 PM IST
Hatakeswar Temple

ଶ୍ରାବଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର; ଜଳାଭିଷେକ ପାଇଁ ଅଟ୍ରି ହଟକେଶ୍ୱର ପୀଠରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼

August 10, 2026 at 6:58 AM IST
The second and last solar eclipse of this year

ଅଗଷ୍ଟ 12ରେ ଏବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ

August 9, 2026 at 9:27 AM IST
Palm tree burnt in thunderstrom

ବଜ୍ରାଘାତରେ ଜଳିଲା ତାଳଗଛ ଭୟଭୀତ ଲୋକେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ଠପ୍

August 7, 2026 at 9:00 AM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.