ETV Bharat / Videos

ଅଗଷ୍ଟ 12ରେ ଏବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ - ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଅଗଷ୍ଟ 12ରେ ଏବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 9, 2026 at 9:27 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ ଦୁର୍ଲଭ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ । ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ୨୦୨୬ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ । ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ୧୨ ଅଗଷ୍ଟ ରାତି ୯ଟା ୪ ମିନିଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।  ୧୩ ଅଗଷ୍ଟ ସକାଳ ୪ଟା ୨୫ ମିନିଟ ଯାଏ ଚାଲିବ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ୧୦୦ ମିଟର ଯାଏ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରାଗ ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ । ତେବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଏହି ପରାଗ ପଡୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଜ୍ୟୋର୍ତିବିଜ୍ଞାନୀ ଭାବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି। 

ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡ, ଆଇଲାଣ୍ଡ, ସ୍ପେନ, ଋଷ ଏବଂ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର କିଛି ଅଞ୍ଚଲରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏହା ସହିତ ୟୁରୋପ, ଆଫ୍ରିକା , ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।  ଭାରତରେ ଏହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉ ନଥିବାରୁ ଭ୍ରମିତ ନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜନ ବିଜ୍ଞାନୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର 

ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ ଦୁର୍ଲଭ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ । ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ୨୦୨୬ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ । ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ୧୨ ଅଗଷ୍ଟ ରାତି ୯ଟା ୪ ମିନିଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।  ୧୩ ଅଗଷ୍ଟ ସକାଳ ୪ଟା ୨୫ ମିନିଟ ଯାଏ ଚାଲିବ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ୧୦୦ ମିଟର ଯାଏ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରାଗ ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ । ତେବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଏହି ପରାଗ ପଡୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଜ୍ୟୋର୍ତିବିଜ୍ଞାନୀ ଭାବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି। 

ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡ, ଆଇଲାଣ୍ଡ, ସ୍ପେନ, ଋଷ ଏବଂ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର କିଛି ଅଞ୍ଚଲରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏହା ସହିତ ୟୁରୋପ, ଆଫ୍ରିକା , ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।  ଭାରତରେ ଏହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉ ନଥିବାରୁ ଭ୍ରମିତ ନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜନ ବିଜ୍ଞାନୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର 

For All Latest Updates

TAGGED:

SOLAR ECLIPSE OF 2026
SURYA GRAHAN 2026
SOLAR ECLIPSE IN ODISHA
ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ 2026
SOLAR ECLIPSE

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Palm tree burnt in thunderstrom

ବଜ୍ରାଘାତରେ ଜଳିଲା ତାଳଗଛ ଭୟଭୀତ ଲୋକେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ଠପ୍

August 7, 2026 at 9:00 AM IST
Unique Art Work By Two Young Ganjam Artist For President Droupadi Murmu

କୁଲା ଓ 3Dରେ କଳାକୃତି କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାର ଆଣିଲେ ଦୁଇ ଗଞ୍ଜାମ ଯୁବକ

August 4, 2026 at 4:42 PM IST
PRESIDENT DISTRIBUTE CHOCOLATE

ମନ ଜିଣିଲେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ; ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲେ ଚକୋଲେଟ୍

August 4, 2026 at 2:32 PM IST
Fire Breaks Out In Passenger Train

Watch: ହୁତୁହୁତୁ ଜଳିଲା ଟ୍ରେନ କୋଚ୍‌, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଶହ ଶହ ଯାତ୍ରୀ

August 3, 2026 at 1:40 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.