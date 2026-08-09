ଅଗଷ୍ଟ 12ରେ ଏବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ - ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 9, 2026 at 9:27 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ ଦୁର୍ଲଭ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ । ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ୨୦୨୬ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ । ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ୧୨ ଅଗଷ୍ଟ ରାତି ୯ଟା ୪ ମିନିଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ୧୩ ଅଗଷ୍ଟ ସକାଳ ୪ଟା ୨୫ ମିନିଟ ଯାଏ ଚାଲିବ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ୧୦୦ ମିଟର ଯାଏ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରାଗ ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ । ତେବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଏହି ପରାଗ ପଡୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଜ୍ୟୋର୍ତିବିଜ୍ଞାନୀ ଭାବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି।
ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡ, ଆଇଲାଣ୍ଡ, ସ୍ପେନ, ଋଷ ଏବଂ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର କିଛି ଅଞ୍ଚଲରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏହା ସହିତ ୟୁରୋପ, ଆଫ୍ରିକା , ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଭାରତରେ ଏହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉ ନଥିବାରୁ ଭ୍ରମିତ ନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜନ ବିଜ୍ଞାନୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ ଦୁର୍ଲଭ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ । ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ୨୦୨୬ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ । ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ୧୨ ଅଗଷ୍ଟ ରାତି ୯ଟା ୪ ମିନିଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ୧୩ ଅଗଷ୍ଟ ସକାଳ ୪ଟା ୨୫ ମିନିଟ ଯାଏ ଚାଲିବ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ୧୦୦ ମିଟର ଯାଏ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରାଗ ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ । ତେବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଏହି ପରାଗ ପଡୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଜ୍ୟୋର୍ତିବିଜ୍ଞାନୀ ଭାବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି।
ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡ, ଆଇଲାଣ୍ଡ, ସ୍ପେନ, ଋଷ ଏବଂ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର କିଛି ଅଞ୍ଚଲରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏହା ସହିତ ୟୁରୋପ, ଆଫ୍ରିକା , ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଭାରତରେ ଏହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉ ନଥିବାରୁ ଭ୍ରମିତ ନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜନ ବିଜ୍ଞାନୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର