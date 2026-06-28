ETV Bharat / Videos

ଦାଣ୍ଡମୁକୁନ୍ଦପୁରରେ କାଠଚକ୍ର ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀ ବାଣଯାତ୍ରା ଧୁମଧାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ - CHAMPAK DWADASHI BANAYATRA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଦାଣ୍ଡମୁକୁନ୍ଦପୁରରେ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ଇତିହାସର ମୂକସାକ୍ଷୀ ଐତିହାସିକ କାଠଚକ୍ର ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀ ବାଣଯାତ୍ରା ଧୂମଧାମ୍‌ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 28, 2026 at 11:20 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନିମାପଡ଼ା: ପିପିଲି ଦାଣ୍ଡମୁକୁନ୍ଦପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ କାଠଚକ୍ର ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀ ବାଣ ଯାତ୍ରା । ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରାକୁ ବହନ କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ଗୋପାଳଦେବଙ୍କ ଏହି ବାଣ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଓ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା । ପାରମ୍ପରିକ କାଠଚକ୍ର, ଆତସବାଜି ଓ ଧାର୍ମିକ ଆଚାର ବିଧି ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଥିଲା ଉତ୍ସବମୁଖର । ପିପିଲି ଦାଣ୍ଡମୁକୁନ୍ଦପୁର ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଗୋପାଳଦେବଙ୍କ ପୀଠରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି କାଠଚକ୍ର ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀ ବାଣ ଯାତ୍ରା । 

ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପରମ୍ପରା:
ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାଣ ବା ଆତସବାଜି ଫୁଟାଯାଇଥିଲା । ପାରମ୍ପରିକ ବିଧିବିଧାନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା କାଠଚକ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ । ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା କାଠଚକ୍ର ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମୋହିଥିଲା । ବାରୁଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାଠଚକ୍ର ନିର୍ମାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପୋଥି ଅନୁସାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଜନମାନେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି । ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ।

ଉତ୍ସବମୁଖର ଦାଣ୍ଡମୁକୁନ୍ଦପୁର:
ଏହି ଅବସରରେ କାଠଚକ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନର ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନିଜ ନିଜ କାଠଚକ୍ରକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଅଗ୍ନି ଝଲକ ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ କାଠଚକ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଥିଲା । ବାଣ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଦାଣ୍ଡମୁକୁନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ କାଠଚକ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ।


ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଯାତ୍ରା:
ଉତ୍ସବକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପିପିଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦେଢ଼ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହି ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିଥିଲା । କାଠଚକ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସ୍ଥଳର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାର ଜାଲି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା ଓ ଭକ୍ତିର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ହେଉଛି ପିପିଲି ଦାଣ୍ଡମୁକୁନ୍ଦପୁରର କାଠଚକ୍ର ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀ ବାଣ ଯାତ୍ରା । ସମୟ ବଦଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରମ୍ପରା ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ହୋଇ ରହିଛି ।
 

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ସୁଜାତା ରାଉତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା

ନିମାପଡ଼ା: ପିପିଲି ଦାଣ୍ଡମୁକୁନ୍ଦପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ କାଠଚକ୍ର ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀ ବାଣ ଯାତ୍ରା । ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରାକୁ ବହନ କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ଗୋପାଳଦେବଙ୍କ ଏହି ବାଣ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଓ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା । ପାରମ୍ପରିକ କାଠଚକ୍ର, ଆତସବାଜି ଓ ଧାର୍ମିକ ଆଚାର ବିଧି ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଥିଲା ଉତ୍ସବମୁଖର । ପିପିଲି ଦାଣ୍ଡମୁକୁନ୍ଦପୁର ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଗୋପାଳଦେବଙ୍କ ପୀଠରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି କାଠଚକ୍ର ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀ ବାଣ ଯାତ୍ରା । 

ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପରମ୍ପରା:
ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାଣ ବା ଆତସବାଜି ଫୁଟାଯାଇଥିଲା । ପାରମ୍ପରିକ ବିଧିବିଧାନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା କାଠଚକ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ । ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା କାଠଚକ୍ର ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମୋହିଥିଲା । ବାରୁଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାଠଚକ୍ର ନିର୍ମାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପୋଥି ଅନୁସାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଜନମାନେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି । ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ।

ଉତ୍ସବମୁଖର ଦାଣ୍ଡମୁକୁନ୍ଦପୁର:
ଏହି ଅବସରରେ କାଠଚକ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନର ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନିଜ ନିଜ କାଠଚକ୍ରକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଅଗ୍ନି ଝଲକ ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ କାଠଚକ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଥିଲା । ବାଣ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଦାଣ୍ଡମୁକୁନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ କାଠଚକ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ।


ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଯାତ୍ରା:
ଉତ୍ସବକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପିପିଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦେଢ଼ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହି ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିଥିଲା । କାଠଚକ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସ୍ଥଳର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାର ଜାଲି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା ଓ ଭକ୍ତିର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ହେଉଛି ପିପିଲି ଦାଣ୍ଡମୁକୁନ୍ଦପୁରର କାଠଚକ୍ର ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀ ବାଣ ଯାତ୍ରା । ସମୟ ବଦଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରମ୍ପରା ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ହୋଇ ରହିଛି ।
 

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ସୁଜାତା ରାଉତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା

For All Latest Updates

TAGGED:

KATHACHAKRA BANAYATRA PIPILI
DHANDAMUKUNDAPUR BANAYATRA
କାଠଚକ୍ର ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀ ବାଣ ଯାତ୍ରା
KATHACHAKRA BANAYATRA
CHAMPAK DWADASHI BANAYATRA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

After Attack Teacher Accused Hides on Tree Fearing Arrest in Astaranga Puri

ଗିରଫ ଭୟରେ ଛାନିଆ ଅଭିଯୁକ୍ତ; ଗଛରେ ଚଢି ଛପିଥିଲା, ଧରିବାକୁ ନାକେଦମ୍‌ ହେଲା ପୋଲିସ୍‌

June 27, 2026 at 3:50 PM IST
BJD Leader Sujata Rout Kartikeyan visited Srimandir Puri

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ସୁଜାତା ରାଉତ

June 27, 2026 at 8:05 AM IST
ETV Bharat Interview With Padma shri Charan Hembram

INTERVIEW: ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର

June 26, 2026 at 9:20 PM IST
Baula Wood from satyabadi to Puri

ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଲା ବଉଳ କାଠ

June 26, 2026 at 2:44 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.