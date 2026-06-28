ଦାଣ୍ଡମୁକୁନ୍ଦପୁରରେ କାଠଚକ୍ର ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀ ବାଣଯାତ୍ରା ଧୁମଧାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ - CHAMPAK DWADASHI BANAYATRA
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 28, 2026 at 11:20 AM IST
ନିମାପଡ଼ା: ପିପିଲି ଦାଣ୍ଡମୁକୁନ୍ଦପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ କାଠଚକ୍ର ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀ ବାଣ ଯାତ୍ରା । ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରାକୁ ବହନ କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ଗୋପାଳଦେବଙ୍କ ଏହି ବାଣ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଓ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା । ପାରମ୍ପରିକ କାଠଚକ୍ର, ଆତସବାଜି ଓ ଧାର୍ମିକ ଆଚାର ବିଧି ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଥିଲା ଉତ୍ସବମୁଖର । ପିପିଲି ଦାଣ୍ଡମୁକୁନ୍ଦପୁର ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଗୋପାଳଦେବଙ୍କ ପୀଠରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି କାଠଚକ୍ର ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀ ବାଣ ଯାତ୍ରା ।
ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପରମ୍ପରା:
ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାଣ ବା ଆତସବାଜି ଫୁଟାଯାଇଥିଲା । ପାରମ୍ପରିକ ବିଧିବିଧାନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା କାଠଚକ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ । ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା କାଠଚକ୍ର ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମୋହିଥିଲା । ବାରୁଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାଠଚକ୍ର ନିର୍ମାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପୋଥି ଅନୁସାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଜନମାନେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି । ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ।
ଉତ୍ସବମୁଖର ଦାଣ୍ଡମୁକୁନ୍ଦପୁର:
ଏହି ଅବସରରେ କାଠଚକ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନର ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନିଜ ନିଜ କାଠଚକ୍ରକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଅଗ୍ନି ଝଲକ ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ କାଠଚକ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଥିଲା । ବାଣ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଦାଣ୍ଡମୁକୁନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ କାଠଚକ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ।
ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଯାତ୍ରା:
ଉତ୍ସବକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପିପିଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦେଢ଼ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହି ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିଥିଲା । କାଠଚକ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସ୍ଥଳର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାର ଜାଲି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା ଓ ଭକ୍ତିର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ହେଉଛି ପିପିଲି ଦାଣ୍ଡମୁକୁନ୍ଦପୁରର କାଠଚକ୍ର ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀ ବାଣ ଯାତ୍ରା । ସମୟ ବଦଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରମ୍ପରା ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ହୋଇ ରହିଛି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ସୁଜାତା ରାଉତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା
ନିମାପଡ଼ା: ପିପିଲି ଦାଣ୍ଡମୁକୁନ୍ଦପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ କାଠଚକ୍ର ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀ ବାଣ ଯାତ୍ରା । ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରାକୁ ବହନ କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ଗୋପାଳଦେବଙ୍କ ଏହି ବାଣ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଓ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା । ପାରମ୍ପରିକ କାଠଚକ୍ର, ଆତସବାଜି ଓ ଧାର୍ମିକ ଆଚାର ବିଧି ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଥିଲା ଉତ୍ସବମୁଖର । ପିପିଲି ଦାଣ୍ଡମୁକୁନ୍ଦପୁର ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଗୋପାଳଦେବଙ୍କ ପୀଠରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି କାଠଚକ୍ର ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀ ବାଣ ଯାତ୍ରା ।
ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପରମ୍ପରା:
ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାଣ ବା ଆତସବାଜି ଫୁଟାଯାଇଥିଲା । ପାରମ୍ପରିକ ବିଧିବିଧାନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା କାଠଚକ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ । ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା କାଠଚକ୍ର ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମୋହିଥିଲା । ବାରୁଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାଠଚକ୍ର ନିର୍ମାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପୋଥି ଅନୁସାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଜନମାନେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି । ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ।
ଉତ୍ସବମୁଖର ଦାଣ୍ଡମୁକୁନ୍ଦପୁର:
ଏହି ଅବସରରେ କାଠଚକ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନର ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନିଜ ନିଜ କାଠଚକ୍ରକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଅଗ୍ନି ଝଲକ ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ କାଠଚକ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଥିଲା । ବାଣ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଦାଣ୍ଡମୁକୁନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ କାଠଚକ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ।
ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଯାତ୍ରା:
ଉତ୍ସବକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପିପିଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦେଢ଼ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହି ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିଥିଲା । କାଠଚକ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସ୍ଥଳର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାର ଜାଲି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା ଓ ଭକ୍ତିର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ହେଉଛି ପିପିଲି ଦାଣ୍ଡମୁକୁନ୍ଦପୁରର କାଠଚକ୍ର ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀ ବାଣ ଯାତ୍ରା । ସମୟ ବଦଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରମ୍ପରା ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ହୋଇ ରହିଛି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ସୁଜାତା ରାଉତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା