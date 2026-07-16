ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ଛତାରେ ରଙ୍ଗୀନ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ବଢୁଛି ବର୍ଷା ବଢୁଛି ଗହଳି - SEA OF UMBRELLAS BADADANDA
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 16, 2026 at 1:29 PM IST
ପୁରୀ: ଛତାମୟ ବଡଦାଣ୍ଡ । ବଢୁଛି ବର୍ଷା ବଢୁଛି ଗହଳି । ଭାବର ଠାକୁର କି ଭାବ ଲଗାଇଛି ଯେ ବଡଦାଣ୍ଡ ଛାଡି ଯିବାକୁ ଭକ୍ତର ମନ ମାନୁନି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବଡଦାଣ୍ଡରୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁଦ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଦେଖିଲେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଯେମିତି ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ଛତାର ସମୁଦ୍ର। କେଉଁଠି ହଳଦିଆ, କେଉଁଠି ଲାଲ, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ସବୁଜ ଛତା। ତିନି ରଥର ଉଚ୍ଚ ଚୂଡ଼ା ଆଉ ତଳେ ଲକ୍ଷାଧିକ ମୁଣ୍ଡ। ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭିଜି ଭିଜି ବି ମୁଖରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ।
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଝଲକ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ଛତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡିଛି ବଡଦାଣ୍ଡ । ସେହିପରି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ବନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଗଗନ ପବନ। ହରିବୋଲ, ହୁଳହୁଳିରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। କଳା ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁଚାହିଁ ଭାବ ବିହ୍ବଳ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
ପୁରୀ: ଛତାମୟ ବଡଦାଣ୍ଡ । ବଢୁଛି ବର୍ଷା ବଢୁଛି ଗହଳି । ଭାବର ଠାକୁର କି ଭାବ ଲଗାଇଛି ଯେ ବଡଦାଣ୍ଡ ଛାଡି ଯିବାକୁ ଭକ୍ତର ମନ ମାନୁନି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବଡଦାଣ୍ଡରୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁଦ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଦେଖିଲେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଯେମିତି ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ଛତାର ସମୁଦ୍ର। କେଉଁଠି ହଳଦିଆ, କେଉଁଠି ଲାଲ, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ସବୁଜ ଛତା। ତିନି ରଥର ଉଚ୍ଚ ଚୂଡ଼ା ଆଉ ତଳେ ଲକ୍ଷାଧିକ ମୁଣ୍ଡ। ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭିଜି ଭିଜି ବି ମୁଖରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ।
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଝଲକ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ଛତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡିଛି ବଡଦାଣ୍ଡ । ସେହିପରି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ବନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଗଗନ ପବନ। ହରିବୋଲ, ହୁଳହୁଳିରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। କଳା ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁଚାହିଁ ଭାବ ବିହ୍ବଳ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ