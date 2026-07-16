ETV Bharat / Videos

ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ଛତାରେ ରଙ୍ଗୀନ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ବଢୁଛି ବର୍ଷା ବଢୁଛି ଗହଳି - SEA OF UMBRELLAS BADADANDA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ଛତାରେ ରଙ୍ଗୀନ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 16, 2026 at 1:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଛତାମୟ ବଡଦାଣ୍ଡ । ବଢୁଛି ବର୍ଷା ବଢୁଛି ଗହଳି । ଭାବର ଠାକୁର କି ଭାବ ଲଗାଇଛି ଯେ ବଡଦାଣ୍ଡ ଛାଡି ଯିବାକୁ ଭକ୍ତର ମନ ମାନୁନି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବଡଦାଣ୍ଡରୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁଦ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଦେଖିଲେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଯେମିତି ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ଛତାର ସମୁଦ୍ର। କେଉଁଠି ହଳଦିଆ, କେଉଁଠି ଲାଲ, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ସବୁଜ ଛତା। ତିନି ରଥର ଉଚ୍ଚ ଚୂଡ଼ା ଆଉ ତଳେ ଲକ୍ଷାଧିକ ମୁଣ୍ଡ। ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭିଜି ଭିଜି ବି ମୁଖରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ।

 ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଝଲକ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ଛତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡିଛି ବଡଦାଣ୍ଡ । ସେହିପରି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ବନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଗଗନ ପବନ। ହରିବୋଲ, ହୁଳହୁଳିରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। କଳା ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁଚାହିଁ ଭାବ ବିହ୍ବଳ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । 

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ 

ପୁରୀ: ଛତାମୟ ବଡଦାଣ୍ଡ । ବଢୁଛି ବର୍ଷା ବଢୁଛି ଗହଳି । ଭାବର ଠାକୁର କି ଭାବ ଲଗାଇଛି ଯେ ବଡଦାଣ୍ଡ ଛାଡି ଯିବାକୁ ଭକ୍ତର ମନ ମାନୁନି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବଡଦାଣ୍ଡରୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁଦ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଦେଖିଲେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଯେମିତି ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ଛତାର ସମୁଦ୍ର। କେଉଁଠି ହଳଦିଆ, କେଉଁଠି ଲାଲ, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ସବୁଜ ଛତା। ତିନି ରଥର ଉଚ୍ଚ ଚୂଡ଼ା ଆଉ ତଳେ ଲକ୍ଷାଧିକ ମୁଣ୍ଡ। ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭିଜି ଭିଜି ବି ମୁଖରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ।

 ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଝଲକ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ଛତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡିଛି ବଡଦାଣ୍ଡ । ସେହିପରି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ବନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଗଗନ ପବନ। ହରିବୋଲ, ହୁଳହୁଳିରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। କଳା ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁଚାହିଁ ଭାବ ବିହ୍ବଳ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । 

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ 

For All Latest Updates

TAGGED:

PURI RATH YATRA 2026 LIVE UPDATES
LIVE RATH YATRA 2026
BADA DANDA UMBRELLA
SEA OF UMBRELLAS BADADANDA
PURI RATH YATRA 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

RATHA YATRA 2026

ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆମ୍ୱୁଲା୍ସ, ରାସ୍ତା ଛାଡିଲେ ଭକ୍ତ

July 16, 2026 at 2:31 PM IST
Baba Bhairabananda Saraswati crafted a special 10 foot long incense stick for the Lord Jagannath

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର 22 କେଜି ଓଜନର 10 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଧୂପକାଠି

July 16, 2026 at 9:50 AM IST
Rath Yatra 2026

ଡାକିଲା କାଳିଆ, ଲାଗିଲା ଡୋରି; ପାଦରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ସତ୍ତ୍ୱେ 200 କିମି ଚାଲିଲେ ଭକ୍ତ

July 15, 2026 at 11:10 PM IST
Khordha boys built chariots for Rath yatra out of their pocket money

Watch: ପକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ରଥ ତିଆରି କଲେ ଖୋରଧାର କୁନି କୁନି ବିଶ୍ଵକର୍ମା

July 15, 2026 at 4:50 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.