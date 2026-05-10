LIVE: ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଜୟ ରାଜ୍, ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହର ସିଧାପ୍ରସାରଣ - THALAPATHY VIJAY TAMILNADU NEW CM
Published : May 10, 2026 at 10:08 AM IST|
Updated : May 10, 2026 at 10:47 AM IST
ତମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କଝାଗମ୍ (TVK) ପାର୍ଟି ଚଳିତବର୍ଷ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବିଶାଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି । TVK ମୁଖ୍ୟ ସି. ଯୋଶେଫ ବିଜୟ ଆଜି ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ଅର୍ଲେକରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପଦ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ଥିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇନ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଜାତୀୟ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନେତା, ବହୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଏବଂ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଏହି ସମାରୋହରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ।
ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2026ରେ TVK ଦଳ ଏକକ ବୃହତ୍ତମ ପାର୍ଟି ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି । ମାତ୍ର ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ TVKକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ପଡିଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି, ବିଦୁଥଲାଇ ଚିରୁଥାଇଗାଲ କାଚି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ ୟୁନିଅନ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ପ୍ରଭୃତି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଜୟଙ୍କ ସରକାର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିସର୍ତ୍ତମୂଳକ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ।
