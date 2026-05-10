ETV Bharat / Videos

LIVE: ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଜୟ ରାଜ୍‌, ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହର ସିଧାପ୍ରସାରଣ - THALAPATHY VIJAY TAMILNADU NEW CM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ତାମିଲନାଡୁରେ TVK ସରକାର (File/IANS)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 10, 2026 at 10:08 AM IST

|

Updated : May 10, 2026 at 10:47 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ତମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କଝାଗମ୍ (TVK) ପାର୍ଟି ଚଳିତବର୍ଷ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବିଶାଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି । TVK ମୁଖ୍ୟ ସି. ଯୋଶେଫ ବିଜୟ ଆଜି ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ଅର୍ଲେକରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପଦ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ଥିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇନ୍‌ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି  । ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଜାତୀୟ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନେତା, ବହୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଏବଂ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଏହି ସମାରୋହରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ।

 

ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2026ରେ TVK ଦଳ ଏକକ ବୃହତ୍ତମ ପାର୍ଟି ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି । ମାତ୍ର ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ TVKକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ପଡିଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି, ବିଦୁଥଲାଇ ଚିରୁଥାଇଗାଲ କାଚି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ ୟୁନିଅନ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ପ୍ରଭୃତି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଜୟଙ୍କ ସରକାର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିସର୍ତ୍ତମୂଳକ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ।

ତମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କଝାଗମ୍ (TVK) ପାର୍ଟି ଚଳିତବର୍ଷ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବିଶାଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି । TVK ମୁଖ୍ୟ ସି. ଯୋଶେଫ ବିଜୟ ଆଜି ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ଅର୍ଲେକରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପଦ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ଥିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇନ୍‌ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି  । ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଜାତୀୟ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନେତା, ବହୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଏବଂ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଏହି ସମାରୋହରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ।

 

ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2026ରେ TVK ଦଳ ଏକକ ବୃହତ୍ତମ ପାର୍ଟି ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି । ମାତ୍ର ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ TVKକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ପଡିଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି, ବିଦୁଥଲାଇ ଚିରୁଥାଇଗାଲ କାଚି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ ୟୁନିଅନ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ପ୍ରଭୃତି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଜୟଙ୍କ ସରକାର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିସର୍ତ୍ତମୂଳକ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ।

Last Updated : May 10, 2026 at 10:47 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

THALAPATHY VIJAY OATH CEREMONY LIVE
TAMILNADU CM SWEARING IN CEREMONY
ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ
LIVE
THALAPATHY VIJAY TAMILNADU NEW CM

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

...view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

suvendu adhikari west Bengal cm oath ceremony live streaming bjp government 2026

LIVE: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସରକାର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ

May 9, 2026 at 10:59 AM IST
PM LIVE

PM LIVE: ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ

May 4, 2026 at 7:33 PM IST
MATRIC RESULT ANNOUNCED

ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ LIVE

May 2, 2026 at 4:06 PM IST
PM Modi

PM Modi Speech LIVE; ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ଦେଖନ୍ତୁ Live

April 18, 2026 at 8:31 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.