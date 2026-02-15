ETV Bharat / Videos

ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ; ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଜୟ ପାଇଁ ଜାଗର ବ୍ରତ ସହ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ - T 20 WORLD CUP

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଜୟ ପାଇଁ ଜାଗର ବ୍ରତ ସହ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 15, 2026 at 6:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ T20 ବିଶ୍ଵକପରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ । ଆଜି ଶିବରାତ୍ରିରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ ଖେଳା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ବିଜୟୀ ପାଇଁ ଫ୍ୟାନଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ ଦୀପ ଦାନ । ବିଶେଷକରି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଫ୍ୟାନମାନେ ଦୀପ ଜାଳି ଭାରତ ବିଜୟ ପାଇଁ ପାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି । ଏମିତିକି କିଛି ଫ୍ୟାନ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଜି ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ମ୍ୟାଚ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜାଳି ପାର୍ଥନା କରିବା ସହ ଭାରତ ବିଜୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ।


ଯୁବ ତାରକା ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଆଜି ରେକର୍ଡ଼ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସକ । ସେହିପରି ହାର୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ, ଇଷାନ କିଷାନ ଆଜି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି । ଆଜି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତ ଧୂଳି ଚଟାଇବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଫ୍ୟାନ୍ସ । 

ଏନେଇ ଦେବାଶିଷ ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ ସବୁବେଳେ ରୋମାଞ୍ଚକର ରହିଥାଏ । ଆଜି ମହା ଶିବରାତ୍ରୀ । ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳିଛୁ । ଭାରତ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ହେବ ।"

ସେହିପରି ସୁରେଶ ସାହୁ ନାମକ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଶଂସକ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଜି ଜାଗର କରୁଛି ଭାରତର ବିଜୟ ପାଇଁ । ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଉପବାସ କରିନଥିଲି । ମାତ୍ର ଆଜି ଶିବରାତ୍ରିରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଉପବାସ ରଖିଛି । ଏମିତିକି ଆମେ 10ରୁ 15 ଜଣ ଯୁବକ,ମ୍ୟାଚ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦୀପ ଜାଳି ଭାରତ ଜିତିବା ପାଇଁ ପାର୍ଥନା କରିବୁ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ 

କଟକ: ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ T20 ବିଶ୍ଵକପରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ । ଆଜି ଶିବରାତ୍ରିରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ ଖେଳା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ବିଜୟୀ ପାଇଁ ଫ୍ୟାନଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ ଦୀପ ଦାନ । ବିଶେଷକରି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଫ୍ୟାନମାନେ ଦୀପ ଜାଳି ଭାରତ ବିଜୟ ପାଇଁ ପାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି । ଏମିତିକି କିଛି ଫ୍ୟାନ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଜି ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ମ୍ୟାଚ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜାଳି ପାର୍ଥନା କରିବା ସହ ଭାରତ ବିଜୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ।


ଯୁବ ତାରକା ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଆଜି ରେକର୍ଡ଼ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସକ । ସେହିପରି ହାର୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ, ଇଷାନ କିଷାନ ଆଜି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି । ଆଜି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତ ଧୂଳି ଚଟାଇବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଫ୍ୟାନ୍ସ । 

ଏନେଇ ଦେବାଶିଷ ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ ସବୁବେଳେ ରୋମାଞ୍ଚକର ରହିଥାଏ । ଆଜି ମହା ଶିବରାତ୍ରୀ । ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳିଛୁ । ଭାରତ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ହେବ ।"

ସେହିପରି ସୁରେଶ ସାହୁ ନାମକ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଶଂସକ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଜି ଜାଗର କରୁଛି ଭାରତର ବିଜୟ ପାଇଁ । ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଉପବାସ କରିନଥିଲି । ମାତ୍ର ଆଜି ଶିବରାତ୍ରିରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଉପବାସ ରଖିଛି । ଏମିତିକି ଆମେ 10ରୁ 15 ଜଣ ଯୁବକ,ମ୍ୟାଚ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦୀପ ଜାଳି ଭାରତ ଜିତିବା ପାଇଁ ପାର୍ଥନା କରିବୁ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ 

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA VS PAKISTAN MATCH
INDIAN FANS IN CUTTACK
PRAYER WISHING INDIAN TEAM WIN
ICC MENS T20 WORLD CUP 2026
T 20 WORLD CUP

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

...view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

MAHA SHIVARATRI SAND ART

Mahashivratri 2026: ୬୦ ଟନ ବାଲିରେ ମହାଦେବଙ୍କ ବିଶାଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି

February 15, 2026 at 4:32 PM IST
ARUNDHATI JEWELLERS LAKHPATI DRAW

ସୁନା କିଣି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ୫୧ ଜଣ ହେଲେ ଲକ୍ଷପତି

February 14, 2026 at 11:42 AM IST
କୋଣାର୍କରେ ଭାରତ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ

ଭାରତ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ; କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଶୂନଶାନ

February 12, 2026 at 4:47 PM IST
ଯାଜପୁରରେ ଭାରତ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ, ମିଳିତ ଟ୍ରେଡ଼ ୟୁନିୟନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ-ଧର୍ମଘାଟ

ଯାଜପୁରରେ ଭାରତ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ, ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ-ଗଡିଲାନି ଗାଡି

February 12, 2026 at 3:05 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.