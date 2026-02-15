ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ; ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଜୟ ପାଇଁ ଜାଗର ବ୍ରତ ସହ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ - T 20 WORLD CUP
Published : February 15, 2026 at 6:31 PM IST
କଟକ: ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ T20 ବିଶ୍ଵକପରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ । ଆଜି ଶିବରାତ୍ରିରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ ଖେଳା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ବିଜୟୀ ପାଇଁ ଫ୍ୟାନଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ ଦୀପ ଦାନ । ବିଶେଷକରି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଫ୍ୟାନମାନେ ଦୀପ ଜାଳି ଭାରତ ବିଜୟ ପାଇଁ ପାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି । ଏମିତିକି କିଛି ଫ୍ୟାନ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଜି ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ମ୍ୟାଚ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜାଳି ପାର୍ଥନା କରିବା ସହ ଭାରତ ବିଜୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ।
ଯୁବ ତାରକା ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଆଜି ରେକର୍ଡ଼ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସକ । ସେହିପରି ହାର୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ, ଇଷାନ କିଷାନ ଆଜି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି । ଆଜି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତ ଧୂଳି ଚଟାଇବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଫ୍ୟାନ୍ସ ।
ଏନେଇ ଦେବାଶିଷ ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ ସବୁବେଳେ ରୋମାଞ୍ଚକର ରହିଥାଏ । ଆଜି ମହା ଶିବରାତ୍ରୀ । ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳିଛୁ । ଭାରତ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ହେବ ।"
ସେହିପରି ସୁରେଶ ସାହୁ ନାମକ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଶଂସକ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଜି ଜାଗର କରୁଛି ଭାରତର ବିଜୟ ପାଇଁ । ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଉପବାସ କରିନଥିଲି । ମାତ୍ର ଆଜି ଶିବରାତ୍ରିରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଉପବାସ ରଖିଛି । ଏମିତିକି ଆମେ 10ରୁ 15 ଜଣ ଯୁବକ,ମ୍ୟାଚ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦୀପ ଜାଳି ଭାରତ ଜିତିବା ପାଇଁ ପାର୍ଥନା କରିବୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ