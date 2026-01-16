ଯାଜପୁରରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣଧନୁକୁ ବିପୁଳ ସ୍ବାଗତ, ବିରଜା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା - SWARNA DHANU JAJPUR
Published : January 16, 2026 at 4:27 PM IST
ଯାଜପୁର: ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଞ୍ଚଧାତୁ ନିର୍ମିତ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣଧନୁ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଯାଜପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହି ଧନୁକୁ ଯାଜପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ବିରଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ କୁଆଖିଆ ଛକରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଧନୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ । ବହୁ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏହି ଧନୁକୁ ସ୍ବାଗତ କରିବା ସହିତ ବନ୍ଦାପନା କରିଥିଲେ । ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଧ୍ବନିରେ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠିଥିଲା ।
ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 22ରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣଧନୁକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ । ଏହି ଧନୁ ରାଉରକେଲାର ହନୁମାନବାଟିକାରୁ ବାହାରି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିକ୍ରମା କରି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବ । ସେଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଭିମୁଖେ ଯିବ । ଆଜି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିକ୍ରମା ପରେ ଏହା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ପହଞ୍ଚିବ ।
ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ ଏହି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣଧନୁ ଯାଜପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କୋରେଇ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସନାୟକ ଏହାକୁ ସ୍ବାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମା' ବିରଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହାର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ କୁଆଖିଆ ଛକରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଏହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର
