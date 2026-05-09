LIVE: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସରକାର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ - WEST BENGAL CM SWEARING IN LIVE
Published : May 9, 2026 at 10:59 AM IST
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP) ସରକାର ଗଠନ କରିଛି । ବଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ତଥାପି, ଆଜି ସମଗ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଶପଥ ନେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ବ୍ରିଗେଡ ପରେଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷର ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନର ପତନ ଘଟିଛି । ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ସତ୍ତାରୁ ହଟାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିଛି ।
