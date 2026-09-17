ETV Bharat / Videos

ବାଲୁକାକଳାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ବାଲୁକାକଳାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ (@sudarsansand)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 17, 2026 at 9:37 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ୭୬ ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୁମିରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ଚିତ୍ର କଳା କରିଛନ୍ତି ବାଲୁକା ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ୨୫ ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଏକ ବିଶାଳ ବାଲୁକା କଳାକୃତିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କା ଦିୟା, ୨୫ ବର୍ଷର ସେଵା - ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମୋଦିଜି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ବାଲୁକା ଚିତ୍ର କଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ । କଳାକୃତିକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ୨୫୦୦ ଦୀପର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଯାହାକି ଆଲୋକ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଶୁଭ କାମନାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ସଜାଯାଇଛି। ବାଲୁକା ଚିତ୍ର କଳାରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଯାହାକି ବାଲୁକା ଚିତ୍ର କଳାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଛି।

ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ ନେତାମାନେ ଗୁରୁବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱର  ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ବିଜେପି ସେବା ସଂକଳ୍ପ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛି । ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଭିଯାନ ସମେତ ୨୫ଟି ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ନାଗରିକକୁ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭାରତରେ ବଢ଼ିବ ଚିତାବାଘ ସଂଖ୍ୟା: କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସିବେ 12 ଶାବକ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Watch: ବିଘ୍ନନାଶକଙ୍କ ପୂଜାରେ ବିଘ୍ନ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବେଳେ ମଣ୍ଡପରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ 

ପୁରୀ: ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ୭୬ ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୁମିରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ଚିତ୍ର କଳା କରିଛନ୍ତି ବାଲୁକା ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ୨୫ ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଏକ ବିଶାଳ ବାଲୁକା କଳାକୃତିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କା ଦିୟା, ୨୫ ବର୍ଷର ସେଵା - ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମୋଦିଜି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ବାଲୁକା ଚିତ୍ର କଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ । କଳାକୃତିକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ୨୫୦୦ ଦୀପର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଯାହାକି ଆଲୋକ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଶୁଭ କାମନାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ସଜାଯାଇଛି। ବାଲୁକା ଚିତ୍ର କଳାରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଯାହାକି ବାଲୁକା ଚିତ୍ର କଳାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଛି।

ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ ନେତାମାନେ ଗୁରୁବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱର  ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ବିଜେପି ସେବା ସଂକଳ୍ପ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛି । ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଭିଯାନ ସମେତ ୨୫ଟି ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ନାଗରିକକୁ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭାରତରେ ବଢ଼ିବ ଚିତାବାଘ ସଂଖ୍ୟା: କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସିବେ 12 ଶାବକ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Watch: ବିଘ୍ନନାଶକଙ୍କ ପୂଜାରେ ବିଘ୍ନ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବେଳେ ମଣ୍ଡପରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ 

For All Latest Updates

TAGGED:

MODI BIRTHDAY SANDART
SAND ARTIST SUDARSHAN PATTNAIK
SAND ART PM MODI
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ଣଦିନ ବାଲୁକାକଳା
PM MODI BIRTHDAY

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

A view of the cheetahs at the Kuno National Park in Madhya Pradesh's Sheopur

ଭାରତରେ ବଢ଼ିବ ଚିତାବାଘ ସଂଖ୍ୟା: କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସିବେ 12 ଶାବକ

September 15, 2026 at 2:03 PM IST
FIRE MISHAP

Watch: ବିଘ୍ନନାଶକଙ୍କ ପୂଜାରେ ବିଘ୍ନ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବେଳେ ମଣ୍ଡପରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ

September 15, 2026 at 10:24 AM IST
sand-animation

ସ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଆନିମେସନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ

September 14, 2026 at 8:09 PM IST
Elephants Arrive At Mysuru

WATCH: ଦଶରା ଉତ୍ସବ; ମହୀଶୂର ପ୍ୟାଲେସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ୩ ହାତୀ

September 14, 2026 at 5:09 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.