ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ବିଶ୍ଵକପ ବିଜୟୀ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଟିମକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା - SUDARSAN PATTNAIK SAND SCULPTURE
Published : November 3, 2025 at 12:23 PM IST
ପୁରୀ: ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ବିଶ୍ଵକପ ବିଜୟୀ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଟିମକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓମେନ୍ସ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ଵକପ ୨୦୨୫ ଚାମ୍ପିଅନ ହେବା ପରେ ସବୁଆଡୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ଅବସରରେ ବାଲୁକା ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳକୁ ବିଶ୍ଵକପ ବିଜୟକୁ ନେଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ । Congrats! Bharat ki Nari Shakti ର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ଏହି ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ । ୬ ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଏହି ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ୫ ଟନ ବାଲି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ।
ବାଲୁକା ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତୀୟ ଓମେନ୍ସ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଓମେନ୍ସ୍ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ଵକପ ୨୦୨୫ରେ ଚମ୍ପିୟାନ ହୋଇ ଭାରତ ପାଇଁ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ଆମ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ। ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ଵ ଦେଖୁଛି । ଭାରତର ନାରୀଶକ୍ତି କ୍ରୀଡା ମାଧ୍ୟମ ଭାରତର ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଆମେ ପୁରା ଭାରତୀୟ ଟିମକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ କରୁଛୁ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ।"
