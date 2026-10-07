ETV Bharat / Videos

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ୨୫ ବର୍ଷ ଜନସେବା ପୂର୍ତ୍ତି, ବାଲୁକା କଳାରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ୨୫ ବର୍ଷ ଜନସେବା ପୂର୍ତ୍ତି; ବାଲୁକା କଳାରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 7, 2026 at 11:36 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ୨୫ ବର୍ଷର ଜନସେବା ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲୁକା କଳାକୃତି ନିର୍ମାଣ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ୧୦ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ୨୦ ଫୁଟ୍ ଓସାରର ଏହି ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି "25 YEARS OF PUBLIC SERVICE, THE SPIRIT OF SERVICE, MODI JI’S VISION FOR VIKSIT BHARAT" ।

ଏହି କଳାକୃତିଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜନସେବା, ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଜାତୀୟ ବିକାଶର ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଗୁଜରାଟରୁ ଜାତୀୟସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତିପଥ ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ।

ସେହିପରି ସୁଦର୍ଶନ ସ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଆର୍ଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ଛାତ୍ରୀ ମୋନାଲିସା ମହାରଣା ଏବଂ ସୋନାଲୀ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲୁକା କଳା ଆନିମେସନ୍ (Sand-art Animation) ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନସେବା ଯାତ୍ରା ୨୦୦୧ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ । ୧୨ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଗୁଜରାଟର ସେବା କରିବା ପରେ, ସେ ୨୦୧୪ରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ । ଗୁଜରାଟରୁ ଜାତୀୟସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ଜନସେବା ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱର ୨୫ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରୁଛି ।  
 

ଏହି ଅବସରରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଜୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ୨୫ ବର୍ଷର ଜନସେବା ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି । ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ସେବା ମନୋଭାବ ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥାଉ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳକୁ ବାଲୁକା ଆନିମେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ୨,୫୦୦ ଦୀପରେ ୨୫ ଫୁଟର ବାଲୁକା କଳା ନିର୍ମାଣ କଲେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ 

ପୁରୀ: ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ୨୫ ବର୍ଷର ଜନସେବା ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲୁକା କଳାକୃତି ନିର୍ମାଣ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ୧୦ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ୨୦ ଫୁଟ୍ ଓସାରର ଏହି ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି "25 YEARS OF PUBLIC SERVICE, THE SPIRIT OF SERVICE, MODI JI’S VISION FOR VIKSIT BHARAT" ।

ଏହି କଳାକୃତିଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜନସେବା, ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଜାତୀୟ ବିକାଶର ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଗୁଜରାଟରୁ ଜାତୀୟସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତିପଥ ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ।

ସେହିପରି ସୁଦର୍ଶନ ସ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଆର୍ଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ଛାତ୍ରୀ ମୋନାଲିସା ମହାରଣା ଏବଂ ସୋନାଲୀ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲୁକା କଳା ଆନିମେସନ୍ (Sand-art Animation) ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନସେବା ଯାତ୍ରା ୨୦୦୧ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ । ୧୨ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଗୁଜରାଟର ସେବା କରିବା ପରେ, ସେ ୨୦୧୪ରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ । ଗୁଜରାଟରୁ ଜାତୀୟସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ଜନସେବା ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱର ୨୫ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରୁଛି ।  
 

ଏହି ଅବସରରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଜୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ୨୫ ବର୍ଷର ଜନସେବା ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି । ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ସେବା ମନୋଭାବ ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥାଉ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳକୁ ବାଲୁକା ଆନିମେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ୨,୫୦୦ ଦୀପରେ ୨୫ ଫୁଟର ବାଲୁକା କଳା ନିର୍ମାଣ କଲେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ 

For All Latest Updates

TAGGED:

PADMA SHRI SUDARSAN PATTNAIK
ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାଲୁକା କଳାକୃତି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 25 ବର୍ଷ
SUDARSAN PATTNAIK SAND SCULPTURE
PM MODI 25 YEARS PUBLIC SERVICE

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Bolero catches fire Khordha Simara road

ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜଳିଗଲା ବୋଲେରୋ

October 5, 2026 at 7:29 PM IST
AGNI BHAIRAV JHAMU YATRA

ଭୈରବ ଦେବଙ୍କ ଝାମୁଯାତ୍ରା; ନିଆଁରେ ଚାଲିଲେ, କଣ୍ଟାରେ ଝୁଲିଲେ

October 5, 2026 at 2:00 PM IST
Durga Puja 2026

ଶାରଦୀୟ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ: କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ଓ ଗଡଚଣ୍ଡୀ ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଳିଚହଳି

October 4, 2026 at 11:14 AM IST
Maa Sarala Temple

ମା’ ଶାରଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା

October 4, 2026 at 10:13 AM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.