ମାଟ୍ରିକରେ A1 ଗ୍ରେଡ୍ରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା; ନିଜ ଦରମା ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବେଗୁନିଆ ସବ୍-ରେଜିଷ୍ଟାର - MATRIC RESULT 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : May 5, 2026 at 9:00 AM IST
ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଳକରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋଟ 8 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ A1 ଗ୍ରେଡ୍ ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତିତ୍ବ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ଉପନିବନ୍ଧକ (ସବ୍-ରେଜିଷ୍ଟାର) ଅମିତ କୁମାର ସେଠୀ । ନିଜ ଦରମା ଅର୍ଥରୁ ପ୍ରତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 2 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ସହ ମାନପତ୍ର, ଫୁଲତୋଡା ଓ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ଦ୍ଵାରା, ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ A1 ମେଧା ତାଲିକା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା ବ୍ଯକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବେଗୁନିଆ ଉପନିବନ୍ଧକ ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବାରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ବେଗୁନିଆ ସବ୍-ରେଜିଷ୍ଟାର ଅମିତ କୁମାର ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପିଲା ବେଳେ ମାଟ୍ରିକରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ରଖିଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥିଲି । ଆଜି ORS ପାଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ବ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି । ଏହା କିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିବ, ଏହି ସଂଖ୍ୟା 8ରୁ ବଢି 16 ହେବ, ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦରମା ଅର୍ଥରୁ ପ୍ରତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 2 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଚେକ୍, ମାନପତ୍ର ଓ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।"
ତେବେ ବେଗୁନିଆ ଉପନିବନ୍ଧକଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରସଂଶା କରିଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ବେଗୁନିଆ ବ୍ଳକ 556 ରଖି ବ୍ଲକ ଟପ୍ପର ହେଇଥିବା ସତ୍ଯବ୍ରତ ପ୍ରାଣିଗାହୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୀଳକଣ୍ଠ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଣ୍ଟାବାଡରେ ସ୍ବାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଲଗାତାର ଭାବେ ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ଟପ୍ପର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କଣ୍ଟାବାଡ ନୀଳକଣ୍ଠ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖବାକୁ ମିଳୁଛି । ଦୀର୍ଘ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବ୍ଲକ ଟପ୍ପର ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସବୁଆଡୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କଲେ ସବୁଠାରୁ କମ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ କୁନି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ
ପାଦରେ ଲେଖି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖେମୁଡୁ
ରାଜ୍ୟରେ ଯୁଗ୍ମ ଟପ୍ପର ହେଲେ ବାରିପଦାର ପାର୍ଥସାରଥୀ: ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଟପ୍ପର ହେଲେ ପ୍ରାଚୀ ମିଶ୍ର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା
ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଳକରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋଟ 8 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ A1 ଗ୍ରେଡ୍ ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତିତ୍ବ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ଉପନିବନ୍ଧକ (ସବ୍-ରେଜିଷ୍ଟାର) ଅମିତ କୁମାର ସେଠୀ । ନିଜ ଦରମା ଅର୍ଥରୁ ପ୍ରତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 2 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ସହ ମାନପତ୍ର, ଫୁଲତୋଡା ଓ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ଦ୍ଵାରା, ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ A1 ମେଧା ତାଲିକା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା ବ୍ଯକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବେଗୁନିଆ ଉପନିବନ୍ଧକ ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବାରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ବେଗୁନିଆ ସବ୍-ରେଜିଷ୍ଟାର ଅମିତ କୁମାର ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପିଲା ବେଳେ ମାଟ୍ରିକରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ରଖିଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥିଲି । ଆଜି ORS ପାଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ବ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି । ଏହା କିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିବ, ଏହି ସଂଖ୍ୟା 8ରୁ ବଢି 16 ହେବ, ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦରମା ଅର୍ଥରୁ ପ୍ରତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 2 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଚେକ୍, ମାନପତ୍ର ଓ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।"
ତେବେ ବେଗୁନିଆ ଉପନିବନ୍ଧକଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରସଂଶା କରିଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ବେଗୁନିଆ ବ୍ଳକ 556 ରଖି ବ୍ଲକ ଟପ୍ପର ହେଇଥିବା ସତ୍ଯବ୍ରତ ପ୍ରାଣିଗାହୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୀଳକଣ୍ଠ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଣ୍ଟାବାଡରେ ସ୍ବାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଲଗାତାର ଭାବେ ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ଟପ୍ପର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କଣ୍ଟାବାଡ ନୀଳକଣ୍ଠ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖବାକୁ ମିଳୁଛି । ଦୀର୍ଘ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବ୍ଲକ ଟପ୍ପର ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସବୁଆଡୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କଲେ ସବୁଠାରୁ କମ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ କୁନି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ
ପାଦରେ ଲେଖି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖେମୁଡୁ
ରାଜ୍ୟରେ ଯୁଗ୍ମ ଟପ୍ପର ହେଲେ ବାରିପଦାର ପାର୍ଥସାରଥୀ: ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଟପ୍ପର ହେଲେ ପ୍ରାଚୀ ମିଶ୍ର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା