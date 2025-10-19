ଦୀପ ତିଆରି କରି ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ଦୀପାବଳିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ - DIWALI 2025
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 19, 2025 at 8:25 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ପାଇଁ ଗାଁରୁ ସହର ଉତ୍ସବମୁଖର । ମା' ଶ୍ୟାମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସାଙ୍ଗକୁ ପାଇଁଆ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ଦୀପାବଳିରେ ଆଲୁଅ ମାଳା ସଜାଇ ଲୋକମାନେ ବାଣରୋଷଣୀ ଫୁଟାଇ ଖୁସି ମନାଇ ଥାଆନ୍ତି । ଦୀପର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ବୋଲି ଆଲୋକିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଘରେ ବି ଦୀପ ଜଳାଇ ସାଜସଜ୍ଜା କରନ୍ତି । ଏହି ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଦୀପର ଚାହିଦା ଆଉଥରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ବାଣ ଫୁଟାଇ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ନ କରିବାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାରୁ ଓ କାରୁକଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୀପ ତିଆରି ଶିଖାଇବା ସହ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରାୟ ୩୩ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଦୀପ ତିଆରିରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଦୀପର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏହି ଦୀପବଳୀ କ'ଣ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି । ଧୀରେଧୀରେ ଲୋପ ପାଉଥିବା କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ କୁମ୍ଭକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ।
'ବାଣ ଫୁଟାଇବା କମ କରିବା, ଦୀପ ଜାଳିବା':
ଦୀପ ତିଆରି କରି ବେଶ ଖୁସି ଥିବା ଛାତ୍ରୀ ମୋନାଲିଶା ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି,"ମାଟି ଦୀପ ଆମ ପୂର୍ବ ସମୟର ସଂସ୍କୃତି, ଯାହାକି ଏବେ କମିକମି ଚାଲିଛି । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବୁ । ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ଏମିତି ମାଟିରେ ଦୀପ ତିଆରି କରୁଛୁ । ଆମେ ଦୀପାବଳିରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ମାଟି ଦୀପ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ । ଆମ ମାଟିର ଜିନିଷ ଆମ ଗୌରବ । ମାଟିରେ ଦୀପ ଆମେ ଜାଳିବା, ଯେତେ ପାରିବା କମ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବା । ବାଣ ଫୁଟାଇବା କମ କରିବା, ଦୀପ ଜାଳିବା ।"
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଅନୁଶ୍ରୀ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ପୂରାତନ ଦିନରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି ଯେ, ଦୀପାବଳିରେ ଦୀପ ଜାଳିବା । ଦୀପରେ ସଳିତା ଦେଇ, ତେଲ ଦେଇ ଦୀପ ଜାଳିବା ହେଉଛି ଆମ ପରମ୍ପରା । ଆଜିକାଲି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଚାଇନିଜ ଲାଇଟ ଓ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢୁଛି । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୀପାବଳିରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଆଉ ଆଲୋକିତ କରିବା । ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ତିଆରି ଶିଖାଇବୁ ଏବଂ ସଚେତନ କରାଇବୁ । ପୂରାତନ କାଳରୁ ଯାହା ଚାଲି ଆସୁଛି ତାହା ହିଁ ଭଲ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଗୁମ୍ଫାରେ ପୂଜା ପାଇବେ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ, ମୁତୟନ ହେବେ 22 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ
ORMAS ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୀପାବଳି ଷ୍ଟଲ୍ ସ୍ଥାପନ; ଭଳିକି ଭଳି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ହସ୍ତତନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଉପଲବ୍ଧ
ଅନ୍ୟପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାରୁ ଓ କାରୁକଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏମିତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଆବାହକ ଉଦୟ ରଞ୍ଜନ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି,"ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ । ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦୀପ ତିଆରି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ । ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାକୁ କରିପାରିବେ । ଏଠି ଏସବୁକୁ ପୋଡ଼ା ଯିବ, ପୋଡି ସାରି ଏସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ । ସେମାନେ ଯାହା ନିଜେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେସବୁ ନେଇ ସେମାନେ ଘରେ ରଖିବେ । ଆମେ ୧୦ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଡାକିଥିଲୁ । ଆମେ ୫୦ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ୩୩ ଜଣ ପିଲା ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି । ଆମେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର
ବାଲେଶ୍ବର: ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ପାଇଁ ଗାଁରୁ ସହର ଉତ୍ସବମୁଖର । ମା' ଶ୍ୟାମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସାଙ୍ଗକୁ ପାଇଁଆ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ଦୀପାବଳିରେ ଆଲୁଅ ମାଳା ସଜାଇ ଲୋକମାନେ ବାଣରୋଷଣୀ ଫୁଟାଇ ଖୁସି ମନାଇ ଥାଆନ୍ତି । ଦୀପର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ବୋଲି ଆଲୋକିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଘରେ ବି ଦୀପ ଜଳାଇ ସାଜସଜ୍ଜା କରନ୍ତି । ଏହି ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଦୀପର ଚାହିଦା ଆଉଥରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ବାଣ ଫୁଟାଇ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ନ କରିବାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାରୁ ଓ କାରୁକଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୀପ ତିଆରି ଶିଖାଇବା ସହ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରାୟ ୩୩ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଦୀପ ତିଆରିରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଦୀପର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏହି ଦୀପବଳୀ କ'ଣ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି । ଧୀରେଧୀରେ ଲୋପ ପାଉଥିବା କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ କୁମ୍ଭକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ।
'ବାଣ ଫୁଟାଇବା କମ କରିବା, ଦୀପ ଜାଳିବା':
ଦୀପ ତିଆରି କରି ବେଶ ଖୁସି ଥିବା ଛାତ୍ରୀ ମୋନାଲିଶା ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି,"ମାଟି ଦୀପ ଆମ ପୂର୍ବ ସମୟର ସଂସ୍କୃତି, ଯାହାକି ଏବେ କମିକମି ଚାଲିଛି । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବୁ । ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ଏମିତି ମାଟିରେ ଦୀପ ତିଆରି କରୁଛୁ । ଆମେ ଦୀପାବଳିରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ମାଟି ଦୀପ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ । ଆମ ମାଟିର ଜିନିଷ ଆମ ଗୌରବ । ମାଟିରେ ଦୀପ ଆମେ ଜାଳିବା, ଯେତେ ପାରିବା କମ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବା । ବାଣ ଫୁଟାଇବା କମ କରିବା, ଦୀପ ଜାଳିବା ।"
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଅନୁଶ୍ରୀ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ପୂରାତନ ଦିନରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି ଯେ, ଦୀପାବଳିରେ ଦୀପ ଜାଳିବା । ଦୀପରେ ସଳିତା ଦେଇ, ତେଲ ଦେଇ ଦୀପ ଜାଳିବା ହେଉଛି ଆମ ପରମ୍ପରା । ଆଜିକାଲି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଚାଇନିଜ ଲାଇଟ ଓ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢୁଛି । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୀପାବଳିରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଆଉ ଆଲୋକିତ କରିବା । ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ତିଆରି ଶିଖାଇବୁ ଏବଂ ସଚେତନ କରାଇବୁ । ପୂରାତନ କାଳରୁ ଯାହା ଚାଲି ଆସୁଛି ତାହା ହିଁ ଭଲ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଗୁମ୍ଫାରେ ପୂଜା ପାଇବେ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ, ମୁତୟନ ହେବେ 22 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ
ORMAS ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୀପାବଳି ଷ୍ଟଲ୍ ସ୍ଥାପନ; ଭଳିକି ଭଳି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ହସ୍ତତନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଉପଲବ୍ଧ
ଅନ୍ୟପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାରୁ ଓ କାରୁକଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏମିତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଆବାହକ ଉଦୟ ରଞ୍ଜନ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି,"ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ । ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦୀପ ତିଆରି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ । ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାକୁ କରିପାରିବେ । ଏଠି ଏସବୁକୁ ପୋଡ଼ା ଯିବ, ପୋଡି ସାରି ଏସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ । ସେମାନେ ଯାହା ନିଜେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେସବୁ ନେଇ ସେମାନେ ଘରେ ରଖିବେ । ଆମେ ୧୦ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଡାକିଥିଲୁ । ଆମେ ୫୦ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ୩୩ ଜଣ ପିଲା ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି । ଆମେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର