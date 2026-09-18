Watch: ଦଳରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି, ଡାଲ ହ୍ରଦ ଘାସରୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମୂଲ୍ୟବାନ ସାଜସଜ୍ଜା ଉପକରଣ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 18, 2026 at 10:45 AM IST
ଫୁଲଦାନୀ, ହାତୀ, କଣ୍ଢେଇ ଓ ଭଳିକି ଭଳି ମନଲୋଭା ଘର ସାଜସଜ୍ଜା ଉପକରଣ... ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ବାସ ହୁଏନି ଏଗୁଡିକ ନଦୀରେ ବଢୁଥିବା ଅଦରକାରୀ ଦଳରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ପାରେ... ଶ୍ରୀନଗରର ଜଣେ ମହିଳା କାରିଗର ସିମରନ୍ ଏପରି ଏକ ନିଆରା ପ୍ରାକୃତିକ କଳାକୃତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତିଆରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ।
ବର୍ଦ୍ଧିତ କଞ୍ଚାମାଲ ଦାମ୍ ଯୋଗୁଁ ନୂତନ କଳାକୃତି ଉଦ୍ଭାବନ:
ସିମରନ୍ କାଗଜ ମଣ୍ଡରୁ ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତି ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ତିଆରି କରୁଥିଲେ । ହେଲେ କଞ୍ଚାମାଲର ଦାମ୍ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସେ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ କିଛି ପ୍ରୟାସ ତାଙ୍କର ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା । ସେ ତିଆରି କରୁଥିବା କଳାକୃତି ଭାଙ୍ଗିଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହୁନଥିଲା । ଏହା ପରେ ସେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘାସ ଓ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଗରୁ ବତୁରେଇବା ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ।
ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷାନିରୀକ୍ଷା ପରେ ଶେଷରେ ସଫଳ ହେଲେ । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର କଳାକୃତିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଘାସ ଓ ଚାଉଳ ଅଟାରୁ ତିଆରି ଘୋଳର ମିଶ୍ରଣରେ ତିଆରି କରନ୍ତି । ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କେମିକାଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସିମରନ୍ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଲିମ୍ ସ୍ବରୁପ ଶିଖାଇ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ।
ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ:
ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ, ମହମ୍ମଦ ୟୁସୁଫ୍, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକଦା ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ । ଆଜି ସେ ଗର୍ବର ସହିତ ସିମରନଙ୍କ କାମକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି । ସେମାନେ 50 ଜଣ ଝିଅଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି କଳାକୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ।
ସିମରନ୍ ଓ ତଙ୍କ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ କଳାକୃତି ବିଭାଗ (Handicrafts Department) ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ଆଶାରେ ଅଛନ୍ତି । ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସେ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସାରା ବିଶ୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅବସର ଖୋଜୁଛନ୍ତି ।
ଫୁଲଦାନୀ, ହାତୀ, କଣ୍ଢେଇ ଓ ଭଳିକି ଭଳି ମନଲୋଭା ଘର ସାଜସଜ୍ଜା ଉପକରଣ... ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ବାସ ହୁଏନି ଏଗୁଡିକ ନଦୀରେ ବଢୁଥିବା ଅଦରକାରୀ ଦଳରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ପାରେ... ଶ୍ରୀନଗରର ଜଣେ ମହିଳା କାରିଗର ସିମରନ୍ ଏପରି ଏକ ନିଆରା ପ୍ରାକୃତିକ କଳାକୃତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତିଆରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ।
ବର୍ଦ୍ଧିତ କଞ୍ଚାମାଲ ଦାମ୍ ଯୋଗୁଁ ନୂତନ କଳାକୃତି ଉଦ୍ଭାବନ:
ସିମରନ୍ କାଗଜ ମଣ୍ଡରୁ ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତି ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ତିଆରି କରୁଥିଲେ । ହେଲେ କଞ୍ଚାମାଲର ଦାମ୍ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସେ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ କିଛି ପ୍ରୟାସ ତାଙ୍କର ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା । ସେ ତିଆରି କରୁଥିବା କଳାକୃତି ଭାଙ୍ଗିଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହୁନଥିଲା । ଏହା ପରେ ସେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘାସ ଓ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଗରୁ ବତୁରେଇବା ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ।
ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷାନିରୀକ୍ଷା ପରେ ଶେଷରେ ସଫଳ ହେଲେ । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର କଳାକୃତିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଘାସ ଓ ଚାଉଳ ଅଟାରୁ ତିଆରି ଘୋଳର ମିଶ୍ରଣରେ ତିଆରି କରନ୍ତି । ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କେମିକାଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସିମରନ୍ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଲିମ୍ ସ୍ବରୁପ ଶିଖାଇ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ।
ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ:
ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ, ମହମ୍ମଦ ୟୁସୁଫ୍, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକଦା ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ । ଆଜି ସେ ଗର୍ବର ସହିତ ସିମରନଙ୍କ କାମକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି । ସେମାନେ 50 ଜଣ ଝିଅଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି କଳାକୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ।
ସିମରନ୍ ଓ ତଙ୍କ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ କଳାକୃତି ବିଭାଗ (Handicrafts Department) ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ଆଶାରେ ଅଛନ୍ତି । ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସେ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସାରା ବିଶ୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅବସର ଖୋଜୁଛନ୍ତି ।