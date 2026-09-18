ETV Bharat / Videos

Watch: ଦଳରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି, ଡାଲ ହ୍ରଦ ଘାସରୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମୂଲ୍ୟବାନ ସାଜସଜ୍ଜା ଉପକରଣ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ମହିଳାଙ୍କ ଅଦରକାରୀରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି: ଡାଲ ହ୍ରଦ ଘାସରୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଗୃହ ସାଜସଜ୍ଜା ଉପକରଣ (PTI)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 18, 2026 at 10:45 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଫୁଲଦାନୀ, ହାତୀ, କଣ୍ଢେଇ ଓ ଭଳିକି ଭଳି ମନଲୋଭା ଘର ସାଜସଜ୍ଜା ଉପକରଣ... ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ବାସ ହୁଏନି ଏଗୁଡିକ ନଦୀରେ ବଢୁଥିବା ଅଦରକାରୀ ଦଳରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ପାରେ... ଶ୍ରୀନଗରର ଜଣେ ମହିଳା କାରିଗର ସିମରନ୍ ଏପରି ଏକ ନିଆରା ପ୍ରାକୃତିକ କଳାକୃତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତିଆରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ।

ବର୍ଦ୍ଧିତ କଞ୍ଚାମାଲ ଦାମ୍ ଯୋଗୁଁ ନୂତନ କଳାକୃତି ଉଦ୍ଭାବନ:
ସିମରନ୍ କାଗଜ ମଣ୍ଡରୁ ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତି ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ତିଆରି କରୁଥିଲେ । ହେଲେ କଞ୍ଚାମାଲର ଦାମ୍ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସେ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ କିଛି ପ୍ରୟାସ ତାଙ୍କର ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା । ସେ ତିଆରି କରୁଥିବା କଳାକୃତି ଭାଙ୍ଗିଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହୁନଥିଲା । ଏହା ପରେ ସେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘାସ ଓ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଗରୁ ବତୁରେଇବା ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ।

ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷାନିରୀକ୍ଷା ପରେ ଶେଷରେ ସଫଳ ହେଲେ । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର କଳାକୃତିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଘାସ ଓ ଚାଉଳ ଅଟାରୁ ତିଆରି ଘୋଳର ମିଶ୍ରଣରେ ତିଆରି କରନ୍ତି । ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କେମିକାଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସିମରନ୍ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଲିମ୍ ସ୍ବରୁପ ଶିଖାଇ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । 

ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ:
ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ, ମହମ୍ମଦ ୟୁସୁଫ୍, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକଦା ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ । ଆଜି ସେ ଗର୍ବର ସହିତ ସିମରନଙ୍କ କାମକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି । ସେମାନେ 50 ଜଣ ଝିଅଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି କଳାକୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ।

ସିମରନ୍‌ ଓ ତଙ୍କ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ କଳାକୃତି ବିଭାଗ (Handicrafts Department) ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ଆଶାରେ ଅଛନ୍ତି । ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସେ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସାରା ବିଶ୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅବସର ଖୋଜୁଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ବେଦପାଠରେ କମ୍ପିଲା ମନ୍ଦିର ପରିସର; ୪୦ ହଜାର ଟ୍ରାଇବାଲ ପିଲା କାଟିଲେ କେକ୍, ସମୂହ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ୨,୫୦୦ ଦୀପରେ ୨୫ ଫୁଟର ବାଲୁକା କଳା ନିର୍ମାଣ କଲେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ

ସ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଆନିମେସନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ

ଫୁଲଦାନୀ, ହାତୀ, କଣ୍ଢେଇ ଓ ଭଳିକି ଭଳି ମନଲୋଭା ଘର ସାଜସଜ୍ଜା ଉପକରଣ... ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ବାସ ହୁଏନି ଏଗୁଡିକ ନଦୀରେ ବଢୁଥିବା ଅଦରକାରୀ ଦଳରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ପାରେ... ଶ୍ରୀନଗରର ଜଣେ ମହିଳା କାରିଗର ସିମରନ୍ ଏପରି ଏକ ନିଆରା ପ୍ରାକୃତିକ କଳାକୃତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତିଆରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ।

ବର୍ଦ୍ଧିତ କଞ୍ଚାମାଲ ଦାମ୍ ଯୋଗୁଁ ନୂତନ କଳାକୃତି ଉଦ୍ଭାବନ:
ସିମରନ୍ କାଗଜ ମଣ୍ଡରୁ ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତି ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ତିଆରି କରୁଥିଲେ । ହେଲେ କଞ୍ଚାମାଲର ଦାମ୍ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସେ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ କିଛି ପ୍ରୟାସ ତାଙ୍କର ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା । ସେ ତିଆରି କରୁଥିବା କଳାକୃତି ଭାଙ୍ଗିଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହୁନଥିଲା । ଏହା ପରେ ସେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘାସ ଓ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଗରୁ ବତୁରେଇବା ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ।

ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷାନିରୀକ୍ଷା ପରେ ଶେଷରେ ସଫଳ ହେଲେ । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର କଳାକୃତିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଘାସ ଓ ଚାଉଳ ଅଟାରୁ ତିଆରି ଘୋଳର ମିଶ୍ରଣରେ ତିଆରି କରନ୍ତି । ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କେମିକାଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସିମରନ୍ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଲିମ୍ ସ୍ବରୁପ ଶିଖାଇ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । 

ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ:
ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ, ମହମ୍ମଦ ୟୁସୁଫ୍, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକଦା ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ । ଆଜି ସେ ଗର୍ବର ସହିତ ସିମରନଙ୍କ କାମକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି । ସେମାନେ 50 ଜଣ ଝିଅଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି କଳାକୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ।

ସିମରନ୍‌ ଓ ତଙ୍କ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ କଳାକୃତି ବିଭାଗ (Handicrafts Department) ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ଆଶାରେ ଅଛନ୍ତି । ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସେ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସାରା ବିଶ୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅବସର ଖୋଜୁଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ବେଦପାଠରେ କମ୍ପିଲା ମନ୍ଦିର ପରିସର; ୪୦ ହଜାର ଟ୍ରାଇବାଲ ପିଲା କାଟିଲେ କେକ୍, ସମୂହ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ୨,୫୦୦ ଦୀପରେ ୨୫ ଫୁଟର ବାଲୁକା କଳା ନିର୍ମାଣ କଲେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ

ସ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଆନିମେସନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ

For All Latest Updates

TAGGED:

UPCYCLE WASTE
DAL LAKE WEED CRAFT
ଡାଲ ହ୍ରଦ
ଶ୍ରୀନଗର
KASHMIRI HANDICRAFTS

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

PM Modi birthday celebration KIIT KISS university tribal students

ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ବେଦପାଠରେ କମ୍ପିଲା ମନ୍ଦିର ପରିସର; ୪୦ ହଜାର ଟ୍ରାଇବାଲ ପିଲା କାଟିଲେ କେକ୍, ସମୂହ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ

September 17, 2026 at 4:48 PM IST
Birthday wishes to PM Modi on sandart

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ୨,୫୦୦ ଦୀପରେ ୨୫ ଫୁଟର ବାଲୁକା କଳା ନିର୍ମାଣ କଲେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ

September 17, 2026 at 9:37 AM IST
A view of the cheetahs at the Kuno National Park in Madhya Pradesh's Sheopur

ଭାରତରେ ବଢ଼ିବ ଚିତାବାଘ ସଂଖ୍ୟା: କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସିବେ 12 ଶାବକ

September 15, 2026 at 2:03 PM IST
FIRE MISHAP

Watch: ବିଘ୍ନନାଶକଙ୍କ ପୂଜାରେ ବିଘ୍ନ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବେଳେ ମଣ୍ଡପରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ

September 15, 2026 at 10:24 AM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.