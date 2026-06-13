ରଜ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା - RAJA MAHOTSAV 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 13, 2026 at 7:51 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ସଜବାଜ, ରାତି ପାହିଲେ ରଜ । ଆଉ ସଜବାଜରେ ହାତରେ ମେହେନ୍ଦୀ, ପାଦରେ ଅଳତା, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଖିଲି ପାନର ହସ ସହ ପୋଡ ପିଠା ଖାଇ ମଜା କରୁଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ । ରଜକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡେ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଥିବା ବେଳେ କଂକ୍ରିଟ ସହରରେ ଦୋଳି ଖେଳି ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସହରିଆ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଜ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ଆସି ସଜେଇ ହୋଇ ରଜ ପାଳୁଛନ୍ତି । କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ରଜ ଉତ୍ସବର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଟିଡିସି ବା ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ ରଜ ପାଇଁ ପାନ ସହ ପିଠାର ଆସର ଜମିଛି । ୧୫ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଆ ପିଠାର ଭଣ୍ଡାର ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ନାରେ ମହକୁଛି ପୁରା ପରିବେଶ । ଏଠାରେ ୨୫ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ପିଠା ମିଳୁଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ସଜବାଜ, ରାତି ପାହିଲେ ରଜ । ଆଉ ସଜବାଜରେ ହାତରେ ମେହେନ୍ଦୀ, ପାଦରେ ଅଳତା, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଖିଲି ପାନର ହସ ସହ ପୋଡ ପିଠା ଖାଇ ମଜା କରୁଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ । ରଜକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡେ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଥିବା ବେଳେ କଂକ୍ରିଟ ସହରରେ ଦୋଳି ଖେଳି ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସହରିଆ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଜ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ଆସି ସଜେଇ ହୋଇ ରଜ ପାଳୁଛନ୍ତି । କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ରଜ ଉତ୍ସବର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଟିଡିସି ବା ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ ରଜ ପାଇଁ ପାନ ସହ ପିଠାର ଆସର ଜମିଛି । ୧୫ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଆ ପିଠାର ଭଣ୍ଡାର ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ନାରେ ମହକୁଛି ପୁରା ପରିବେଶ । ଏଠାରେ ୨୫ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ପିଠା ମିଳୁଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର