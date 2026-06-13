ETV Bharat / Videos

ରଜ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା - RAJA MAHOTSAV 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ରଜ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 13, 2026 at 7:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ସଜବାଜ, ରାତି ପାହିଲେ ରଜ । ଆଉ ସଜବାଜରେ ହାତରେ ମେହେନ୍ଦୀ, ପାଦରେ ଅଳତା, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଖିଲି ପାନର ହସ ସହ ପୋଡ ପିଠା ଖାଇ ମଜା କରୁଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ । ରଜକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡେ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଥିବା ବେଳେ କଂକ୍ରିଟ ସହରରେ ଦୋଳି ଖେଳି ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସହରିଆ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଜ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ଆସି ସଜେଇ ହୋଇ ରଜ ପାଳୁଛନ୍ତି । କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ରଜ ଉତ୍ସବର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଟିଡିସି ବା ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ ରଜ ପାଇଁ ପାନ ସହ ପିଠାର ଆସର ଜମିଛି । ୧୫ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଆ ପିଠାର ଭଣ୍ଡାର ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ନାରେ ମହକୁଛି ପୁରା ପରିବେଶ । ଏଠାରେ ୨୫ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ପିଠା ମିଳୁଛି । 

 ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର; ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଖୋଲା ରହିବ ନନ୍ଦନକାନନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର 

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ସଜବାଜ, ରାତି ପାହିଲେ ରଜ । ଆଉ ସଜବାଜରେ ହାତରେ ମେହେନ୍ଦୀ, ପାଦରେ ଅଳତା, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଖିଲି ପାନର ହସ ସହ ପୋଡ ପିଠା ଖାଇ ମଜା କରୁଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ । ରଜକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡେ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଥିବା ବେଳେ କଂକ୍ରିଟ ସହରରେ ଦୋଳି ଖେଳି ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସହରିଆ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଜ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ଆସି ସଜେଇ ହୋଇ ରଜ ପାଳୁଛନ୍ତି । କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ରଜ ଉତ୍ସବର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଟିଡିସି ବା ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ ରଜ ପାଇଁ ପାନ ସହ ପିଠାର ଆସର ଜମିଛି । ୧୫ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଆ ପିଠାର ଭଣ୍ଡାର ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ନାରେ ମହକୁଛି ପୁରା ପରିବେଶ । ଏଠାରେ ୨୫ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ପିଠା ମିଳୁଛି । 

 ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର; ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଖୋଲା ରହିବ ନନ୍ଦନକାନନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର 

For All Latest Updates

TAGGED:

OTDC
PANTHANIVAS BHUBANESWAR
RAJA CELEBRATION ODISHA
ରଜ ପର୍ବ 2026
RAJA MAHOTSAV 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

FIFA WORLD CUP FEVER 400 FT LONG FLEX AT KERALA MALLAPURAM

କେରଳମରେ ଫିଫା ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଫିଭର୍: ମନ ମୋହୁଛି ବ୍ରାଜିଲ ଖେଳାଳିଙ୍କ 400 ଫୁଟର ବିଶାଳ ଫ୍ଲେକ୍ସ

June 11, 2026 at 5:34 PM IST
MAYURBHANJ MP NABA CHARAN MAJHI OFFERED PRAYER AT PURNESHWAR MAHADEV TEMPLE AS PM MODI

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା, ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ବର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ MP ନବଚରଣ

June 11, 2026 at 10:00 AM IST
impact of Kalbaisakhi rains in Odisha

ସ୍ମାର୍ଟସିଟିରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ, ଉପୁଡ଼ିଲା ଗଛ, ଭାଙ୍ଗିଲା ହୋଡିଂ

June 6, 2026 at 5:55 PM IST
WORLD ENVIRONMENT DAY ARTIST MANAS KUMAR SAHOO SAND ANIMATION MESSAGE

Watch: ଆଜି ବିଶ୍ଵ ପରିବେଶ ଦିବସ: ବାଲୁକା ଆନିମେସନରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ

June 5, 2026 at 7:59 AM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.