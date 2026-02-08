ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳା; ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼, ଦୁଲୁକିଲା ଶିଳ୍ପାରମମ୍ - ODISHA FOOD CRAFT MELA
Published : February 8, 2026 at 12:16 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କୋରାପୁଟିଆ ଢେମସା ନୃତ୍ୟରେ ଦୁଲୁକିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ରଙ୍ଗବତୀ ତାଳେ ତାଳେ ନାଚିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ । ସ୍ବାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ ଓମେନ୍ସ ୱାର୍ଲ୍ଡ (SOWW) ପକ୍ଷରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଶିଳ୍ପାରମମ୍ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳାର ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଦ୍ବିତୀୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ବିଭୂ ପ୍ରସାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋଣଅନୁକୋଣରୁ ଆସିଥିବା କଳାକାରମାନେ ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ସହ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅମ୍ରିତା ନାୟକଙ୍କ ଗୀତରେ ଝୁମି ଥିଲେ ଦର୍ଶକ । ସେପଟେ ଆଜି (ରବିବାର) ଏହି ମେଳାର ଉଦଯାପନୀ ଦିବସ।
ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ବିଭୂ ପ୍ରସାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ସ୍ବାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ ଓମେନ୍ସ ୱାର୍ଲ୍ଡ ତରଫରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳା । ଏହା ବହୁତ ବର୍ଗର ବିଷୟ । ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ଆଣି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛନ୍ତି । ମୁଁ ଗତ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାକୁ ଆସୁଛି । ଚଳିତଥର 60ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟଲ୍ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ଯର ହାତ ବଢାଇଛନ୍ତି । ଏହି ମେଳାକୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ।"
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ
