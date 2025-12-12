ଗୋପାଳପୁରରେ ଉଦଘାଟିତ ସାଉଥ୍ ଏସିଆନ ମୈତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀ, ଯୋଗ ଦେଲେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧି - SOUTH ASIAN FRATERNITY
Published : December 12, 2025 at 8:59 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ଠାରେ ୩୫ତମ ସାଉଥ୍ ଏସିଆନ୍ ଫ୍ରାଟେରନିଟି (ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ମୈତ୍ରୀ ସଂଙ୍ଗଠନ)ର ତିନି ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଉଦଘାଟନ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟଅତିଥି ଭାବରେ ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ରାଜକୁମାର ଚୋପ୍ରା ଯୋଗ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ରହିଥିବା ପଡୋଶୀ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏସିଆର ଦେଶଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟକ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ବଢିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ରାଜକୁମାର କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ତିନି ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆସାମ, ତ୍ରିପୁରା, ଛତିଶଗଡ, ଆନ୍ଦ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଗୁଜୁରାଟ, ଓଡ଼ିଶା, ଦିଲ୍ଲୀ, ବିହାର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କେରଳ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ ଭଳି ୧୮ଟି ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଓ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ଦେଶର କାଶ୍ମୀରରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଗୋପାଳପୁରରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଅଣ ବିବାଦୀୟ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ଏହି ଅବସରରେ ଜୀବନରେ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଭୂମିକା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ପ୍ରଫେସର ମଦନ ମୋହନ ମହାପାତ୍ର ଓ ଡ. ସାରଦା ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ସଂଗଠନର ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ ଶଙ୍କର ମାଝୀ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ କିଶୋର୍ ଦର୍ଶନ ତଲମାଲି ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର
ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ଦେଶର କାଶ୍ମୀରରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଗୋପାଳପୁରରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଅଣ ବିବାଦୀୟ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ଏହି ଅବସରରେ ଜୀବନରେ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଭୂମିକା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ପ୍ରଫେସର ମଦନ ମୋହନ ମହାପାତ୍ର ଓ ଡ. ସାରଦା ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ସଂଗଠନର ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ ଶଙ୍କର ମାଝୀ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ କିଶୋର୍ ଦର୍ଶନ ତଲମାଲି ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର