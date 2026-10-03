ETV Bharat / Videos

କାକଟପୁର ମାଆ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା , ୧୦୮ ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ ପରେ ପୂଜା ଆରାଧନା

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
କାକଟପୁରରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ପ୍ରାରମ୍ଭ, ୧୦୮ ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲେ ମା' ମଙ୍ଗଳା (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 3, 2026 at 12:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନିମାପଡ଼ା(ପୁରୀ): ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶାରଦୀୟ ପାର୍ବଣ ତଥା ଦୁର୍ଗାପୂଜା । ମା’ଙ୍କ ଆଗମନରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି ପରିବେଶ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ କାକଟପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମାଆ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତି ଓ ପୂଜାଚର୍ଚ୍ଚା । ମୂଳାଷ୍ଟମୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପୂଜାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର କାକଟପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଭକ୍ତିମୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

ମା'ଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ ନୀତି:
ବର୍ଷସାରା ମା’ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ସାଧାରଣ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ । କେବଳ ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ୧୬ ଦିନ ଧରି ମା’ଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଆଜି ଏହି ପୂଜାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ରହିଥିବା ପବିତ୍ର କୂଅରୁ ୧୦୮ ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଜଳରେ ମା’ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ମହାସ୍ନାନ କରାଯିବା ପରେ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସଂକଳ୍ପିତ ପୂଜାପଣ୍ଡାମାନେ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

ମା'ଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି:
ଷୋଡ଼ଶ ଦିନବ୍ୟାପୀ ପୂଜା ଅବସରରେ ମା’ଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଦିନ ୧୬ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ପୂଜାର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ମା’ ବିଭିନ୍ନ ମନୋରମ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାଆନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ ମା’ଙ୍କ ଲାଲିକଲି ବେଶ, କଳାକଳି ବେଶ, ସିଂହବାହିନୀ ବେଶ, କାପ୍ତିଖପର ବେଶ, ତୀରକମାଣ ବେଶ ଏବଂ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ରୂପାନ୍ତରିତ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଛୁଟିଆସିଥାନ୍ତି ।


ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପୂଜାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବାକୁଥିବାରୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ସେବାୟତ ଓ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଏହି ପାର୍ବଣ ପୂଜାକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି ।
 

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ: ସ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଆନିମେସନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା

ନିମାପଡ଼ା(ପୁରୀ): ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶାରଦୀୟ ପାର୍ବଣ ତଥା ଦୁର୍ଗାପୂଜା । ମା’ଙ୍କ ଆଗମନରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି ପରିବେଶ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ କାକଟପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମାଆ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତି ଓ ପୂଜାଚର୍ଚ୍ଚା । ମୂଳାଷ୍ଟମୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପୂଜାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର କାକଟପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଭକ୍ତିମୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

ମା'ଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ ନୀତି:
ବର୍ଷସାରା ମା’ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ସାଧାରଣ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ । କେବଳ ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ୧୬ ଦିନ ଧରି ମା’ଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଆଜି ଏହି ପୂଜାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ରହିଥିବା ପବିତ୍ର କୂଅରୁ ୧୦୮ ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଜଳରେ ମା’ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ମହାସ୍ନାନ କରାଯିବା ପରେ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସଂକଳ୍ପିତ ପୂଜାପଣ୍ଡାମାନେ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

ମା'ଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି:
ଷୋଡ଼ଶ ଦିନବ୍ୟାପୀ ପୂଜା ଅବସରରେ ମା’ଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଦିନ ୧୬ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ପୂଜାର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ମା’ ବିଭିନ୍ନ ମନୋରମ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାଆନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ ମା’ଙ୍କ ଲାଲିକଲି ବେଶ, କଳାକଳି ବେଶ, ସିଂହବାହିନୀ ବେଶ, କାପ୍ତିଖପର ବେଶ, ତୀରକମାଣ ବେଶ ଏବଂ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ରୂପାନ୍ତରିତ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଛୁଟିଆସିଥାନ୍ତି ।


ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପୂଜାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବାକୁଥିବାରୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ସେବାୟତ ଓ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଏହି ପାର୍ବଣ ପୂଜାକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି ।
 

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ: ସ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଆନିମେସନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା

For All Latest Updates

TAGGED:

KAKATPUR MAA MANGALA TEMPLE PURI
ମା ମଙ୍ଗଳା ପୀଠ କାକଟପୁର
ମା ମଙ୍ଗଳା ଷୋଡଶ ଉପଚାର ପୂଜା
DURGA PUJA 2026
MAA MANGALA TEMPLE SODASHA UPACHAR

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

SAND ANIMATION ON INDIAN HOCKEY TEAM

ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳକୁ ବାଲୁକା ଆନିମେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା

October 3, 2026 at 11:37 AM IST
Sand Artist Manas Sahoo Salute To courage of Captain Smit Machchhar through sand art

ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛରଙ୍କ ସାହସକୁ ସଲାମ୍ ଜଣାଇଲେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ ସାହୁ

October 1, 2026 at 8:12 PM IST
MP Dharmendra at the 'Angan Ki Utsav' program in Bamur, Angul.

ଅନୁଗୋଳ ବାମୁରରେ 'ଆଙ୍ଗନ୍ କା ଉତ୍ସବ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର

September 28, 2026 at 11:30 PM IST
Python Rescued from Vani Vihar Overbridge

ବାଣୀବିହାର ଓଭରବ୍ରିଜ୍‌ରେ ଅଜଗର ଆତଙ୍କ, କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏତେ ବଡ଼ ସାପ ?

September 28, 2026 at 7:54 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.