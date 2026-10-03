କାକଟପୁର ମାଆ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା , ୧୦୮ ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ ପରେ ପୂଜା ଆରାଧନା
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 3, 2026 at 12:42 PM IST
ନିମାପଡ଼ା(ପୁରୀ): ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶାରଦୀୟ ପାର୍ବଣ ତଥା ଦୁର୍ଗାପୂଜା । ମା’ଙ୍କ ଆଗମନରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି ପରିବେଶ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ କାକଟପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମାଆ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତି ଓ ପୂଜାଚର୍ଚ୍ଚା । ମୂଳାଷ୍ଟମୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପୂଜାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର କାକଟପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଭକ୍ତିମୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ମା'ଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ ନୀତି:
ବର୍ଷସାରା ମା’ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ସାଧାରଣ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ । କେବଳ ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ୧୬ ଦିନ ଧରି ମା’ଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଆଜି ଏହି ପୂଜାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ରହିଥିବା ପବିତ୍ର କୂଅରୁ ୧୦୮ ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଜଳରେ ମା’ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ମହାସ୍ନାନ କରାଯିବା ପରେ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସଂକଳ୍ପିତ ପୂଜାପଣ୍ଡାମାନେ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ମା'ଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି:
ଷୋଡ଼ଶ ଦିନବ୍ୟାପୀ ପୂଜା ଅବସରରେ ମା’ଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଦିନ ୧୬ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ପୂଜାର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ମା’ ବିଭିନ୍ନ ମନୋରମ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାଆନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ ମା’ଙ୍କ ଲାଲିକଲି ବେଶ, କଳାକଳି ବେଶ, ସିଂହବାହିନୀ ବେଶ, କାପ୍ତିଖପର ବେଶ, ତୀରକମାଣ ବେଶ ଏବଂ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ରୂପାନ୍ତରିତ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଛୁଟିଆସିଥାନ୍ତି ।
ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପୂଜାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବାକୁଥିବାରୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ସେବାୟତ ଓ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଏହି ପାର୍ବଣ ପୂଜାକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ: ସ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଆନିମେସନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା
ନିମାପଡ଼ା(ପୁରୀ): ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶାରଦୀୟ ପାର୍ବଣ ତଥା ଦୁର୍ଗାପୂଜା । ମା’ଙ୍କ ଆଗମନରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି ପରିବେଶ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ କାକଟପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମାଆ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତି ଓ ପୂଜାଚର୍ଚ୍ଚା । ମୂଳାଷ୍ଟମୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପୂଜାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର କାକଟପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଭକ୍ତିମୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ମା'ଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ ନୀତି:
ବର୍ଷସାରା ମା’ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ସାଧାରଣ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ । କେବଳ ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ୧୬ ଦିନ ଧରି ମା’ଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଆଜି ଏହି ପୂଜାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ରହିଥିବା ପବିତ୍ର କୂଅରୁ ୧୦୮ ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଜଳରେ ମା’ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ମହାସ୍ନାନ କରାଯିବା ପରେ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସଂକଳ୍ପିତ ପୂଜାପଣ୍ଡାମାନେ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ମା'ଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି:
ଷୋଡ଼ଶ ଦିନବ୍ୟାପୀ ପୂଜା ଅବସରରେ ମା’ଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଦିନ ୧୬ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ପୂଜାର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ମା’ ବିଭିନ୍ନ ମନୋରମ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାଆନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ ମା’ଙ୍କ ଲାଲିକଲି ବେଶ, କଳାକଳି ବେଶ, ସିଂହବାହିନୀ ବେଶ, କାପ୍ତିଖପର ବେଶ, ତୀରକମାଣ ବେଶ ଏବଂ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ରୂପାନ୍ତରିତ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଛୁଟିଆସିଥାନ୍ତି ।
ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପୂଜାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବାକୁଥିବାରୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ସେବାୟତ ଓ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଏହି ପାର୍ବଣ ପୂଜାକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ: ସ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଆନିମେସନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା