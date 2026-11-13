ETV Bharat / Videos

Watch: ଭାରତର ଭୂସ୍ବର୍ଗ କାଶ୍ମୀରରେ ତୁଷାରପାତ, ଦିଶୁନି ରାସ୍ତା, ଟ୍ରାଫିକ ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ବରଫାଚ୍ଛାଦିତ ହେଲା ଭାରତର ଭୂସ୍ବର୍ଗ କାଶ୍ମୀର, ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଡ୍‌ଭାଇଜରି ଜାରି (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 13, 2026 at 1:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଶ୍ରୀନଗର (ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର): ଭାରତର ଭୂସ୍ବର୍ଗ ଭାବେ 'କାଶ୍ମୀର' ସାରା ବିଶ୍ବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଗତ ରାତିରେ ଅନବରତ ବରଫପାତ ଯୋଗୁଁ ଚାରି ଆଡ଼େ ମନୋମୁଗ୍ଧକର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ସଦ୍ୟ ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ଧଳା ବରଫ ଚାଦରରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଯାଇଛି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର । କୁପୱାରା, ବାନ୍ଦିପୋରା, ଗୁରେଜ, ସୋନମାର୍ଗ ଓ ଗୁଲମାର୍ଗ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ତୁଷାରପାତ ସହିତ ବର୍ଷା ପାଣିପାଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି । ଫଳରେ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ବରଫାବୃତ ହୋଇଛି ଓ ଯାତାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହିତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଡ୍‌ଭାଇଜରୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି । 

ବନ୍ଦିପୋରା ଜିଲ୍ଲାର ଗୁରେଜ୍ ଉପତ୍ୟକାର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନରୁ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଦୱାର, ଚୁରୱାନ୍, ବକ୍ତୁର ଏବଂ କଞ୍ଜାଲୱାନ୍ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ବରଫରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ପ୍ରବଳ ବରଫ ଯୋଗୁଁ 'ରାଜଦାନ ପାସ୍' (Razdan Pass) ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । ଗୁରେଜକୁ ବାନ୍ଦିପୋରା ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଏହା ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା । ଫଳରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଉପତ୍ୟକାଟି ସଡ଼କ ପଥରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।

ପାଗର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଥିବା କାରଣରୁ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରେଜ୍ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଗୁଲମାର୍ଗ, ସୋନମାର୍ଗ ଓ ଉତ୍ତର କାଶ୍ମୀର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତୁଷାରପାତ ଘଟିଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । 
 


ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗୁଲମାର୍ଗରେ ସର୍ବାଧିକ 40.6 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:

Watch: ବାଃ କି ସୁନ୍ଦର...ବରଫ ଚାଦର ଢାଙ୍କି ହୋଇଛି ପ୍ରକୃତି

ଶ୍ରୀନଗର (ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର): ଭାରତର ଭୂସ୍ବର୍ଗ ଭାବେ 'କାଶ୍ମୀର' ସାରା ବିଶ୍ବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଗତ ରାତିରେ ଅନବରତ ବରଫପାତ ଯୋଗୁଁ ଚାରି ଆଡ଼େ ମନୋମୁଗ୍ଧକର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ସଦ୍ୟ ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ଧଳା ବରଫ ଚାଦରରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଯାଇଛି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର । କୁପୱାରା, ବାନ୍ଦିପୋରା, ଗୁରେଜ, ସୋନମାର୍ଗ ଓ ଗୁଲମାର୍ଗ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ତୁଷାରପାତ ସହିତ ବର୍ଷା ପାଣିପାଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି । ଫଳରେ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ବରଫାବୃତ ହୋଇଛି ଓ ଯାତାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହିତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଡ୍‌ଭାଇଜରୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି । 

ବନ୍ଦିପୋରା ଜିଲ୍ଲାର ଗୁରେଜ୍ ଉପତ୍ୟକାର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନରୁ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଦୱାର, ଚୁରୱାନ୍, ବକ୍ତୁର ଏବଂ କଞ୍ଜାଲୱାନ୍ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ବରଫରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ପ୍ରବଳ ବରଫ ଯୋଗୁଁ 'ରାଜଦାନ ପାସ୍' (Razdan Pass) ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । ଗୁରେଜକୁ ବାନ୍ଦିପୋରା ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଏହା ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା । ଫଳରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଉପତ୍ୟକାଟି ସଡ଼କ ପଥରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।

ପାଗର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଥିବା କାରଣରୁ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରେଜ୍ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଗୁଲମାର୍ଗ, ସୋନମାର୍ଗ ଓ ଉତ୍ତର କାଶ୍ମୀର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତୁଷାରପାତ ଘଟିଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । 
 


ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗୁଲମାର୍ଗରେ ସର୍ବାଧିକ 40.6 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:

Watch: ବାଃ କି ସୁନ୍ଦର...ବରଫ ଚାଦର ଢାଙ୍କି ହୋଇଛି ପ୍ରକୃତି

For All Latest Updates

TAGGED:

କାଶ୍ମୀର ତୁଷାରପାତ
ଭାରତର ଭୂସ୍ବର୍ଗ ବରଫାବୃତ୍ତ
କାଶ୍ମୀର ଯାତାୟତ ଟ୍ରାଫିକ ଆଡଭାଇଜରି
SNOWFALL IN KASHMIR
KASHMIR VALLEY SNOWFALL

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Iran Revolutionary guards displayed visuals from missile city

Watch: ଦେଖନ୍ତୁ ମାଳ ମାଳ ମିସାଇଲ ଭର୍ତ୍ତି ଇରାନ 'କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସହର'ର ଏକ ଝଲକ

November 12, 2026 at 8:07 AM IST
Kali Puja in Bhadrak devotees gather to get glimpse of Bhadrakali 'Sapta Matruka' Besha

ସପ୍ତ ମାତୃକା ବେଶରେ ଭଦ୍ରକାଳୀ, ଦେଖିବାକୁ ଜମୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼

November 11, 2026 at 4:20 PM IST
sahaspur Sambalpur GOBARDHAN PUJA completes 98 year signifies importance of nature conservation

98 ବର୍ଷର ନିଆରା ପରମ୍ପରା: ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି 'ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା'

November 10, 2026 at 4:54 PM IST
Nayagada Model Parliament Student Act out as PM President MP & leaders

ବସିଲା ମଡେଲ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ: ନୟାଗଡ଼ରେ ଏକାଠି ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ !

November 10, 2026 at 2:24 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.