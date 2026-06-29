ETV Bharat / Videos

ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ଚରଣ ଯୁଗଳରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଗଜାନନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ - GAJANANA BESHA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ଚରଣ ଯୁଗଳରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 29, 2026 at 10:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ରତ୍ନମଣ୍ଡପରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ସ୍ନାନବେଦୀରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉ । ଆଜି ସ୍ନାନପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀୟୁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାବିଧି ସମେତ କରାଯାଇଛି ଗଜବଦନ ବେଶ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଜିତ ବଡଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀୟୁଙ୍କ ସ୍ନାନ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ । ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ସେବକ ପଣ୍ଡାମାନେ ଧାଡିପହଣ୍ଡିରେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଆଣିଥିଲେ।ପରେ ଜୟମଙ୍ଗଳା ଆରତୀ, ନୀତି ସ୍ନାନ, ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ, ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ନାନମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରୀଜୀୟୁ ମାନଙ୍କୁ ୧୦୮ କଳସିରେ ସୁବାସିତ ଜଳ ଦ୍ବାରା ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀଜୀୟୁମାନଙ୍କ ୧୦୮କଳସୀରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଢାଳି ସ୍ନାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ସ୍ନାନ କରାଇ ଥାନ୍ତି ସେବକମାନେ । ଅପରାହ୍ନରେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଗଜବଦନ ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପରେ ରାତିରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଧାଡି ପହଣ୍ଡିରେ ଅଣସର ଗୃହକୁ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସେବାୟତ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପତ୍ରୀ ।

ସେହିପରି ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ରର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ବଜ ରଥର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ହୋଇ ୧୪ଟି ଚକ ୭ଟି ଅଖରେ ଯୋଚା ଯାଇଥାଏ।ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦୁଇଟି ନୂଆ ଚକ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତବର୍ଷ ରଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ଦଶଟି ନୂଆ ଚକ ସମେତ ତିନୋଟି ନୂଆ ଅଖ ରଥରେ ଲାଗିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରୁ ଶ୍ରୀବଳଦେବଜୀୟୁ ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ବଜ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି । ଆଜି ଠାରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ମହାସ୍ନାନ କରି ଜ୍ବରରେ ପିଡିତ ହୋଇ ଅନବସର ଘରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବେ । 

ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖରେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ପରେ 16 ତାରିଖ ଦିନ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ମାଉସୀ ଘରକୁ ରଥଯାତ୍ରା କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶିର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ,ଭଗିନୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ । ଆଜି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ସ୍ନାନ ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଛି ।

ଏହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ- ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ ମାନସ - SAND ART IN PURI SEA BEACH


ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ରତ୍ନମଣ୍ଡପରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ସ୍ନାନବେଦୀରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉ । ଆଜି ସ୍ନାନପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀୟୁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାବିଧି ସମେତ କରାଯାଇଛି ଗଜବଦନ ବେଶ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଜିତ ବଡଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀୟୁଙ୍କ ସ୍ନାନ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ । ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ସେବକ ପଣ୍ଡାମାନେ ଧାଡିପହଣ୍ଡିରେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଆଣିଥିଲେ।ପରେ ଜୟମଙ୍ଗଳା ଆରତୀ, ନୀତି ସ୍ନାନ, ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ, ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ନାନମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରୀଜୀୟୁ ମାନଙ୍କୁ ୧୦୮ କଳସିରେ ସୁବାସିତ ଜଳ ଦ୍ବାରା ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀଜୀୟୁମାନଙ୍କ ୧୦୮କଳସୀରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଢାଳି ସ୍ନାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ସ୍ନାନ କରାଇ ଥାନ୍ତି ସେବକମାନେ । ଅପରାହ୍ନରେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଗଜବଦନ ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପରେ ରାତିରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଧାଡି ପହଣ୍ଡିରେ ଅଣସର ଗୃହକୁ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସେବାୟତ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପତ୍ରୀ ।

ସେହିପରି ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ରର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ବଜ ରଥର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ହୋଇ ୧୪ଟି ଚକ ୭ଟି ଅଖରେ ଯୋଚା ଯାଇଥାଏ।ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦୁଇଟି ନୂଆ ଚକ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତବର୍ଷ ରଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ଦଶଟି ନୂଆ ଚକ ସମେତ ତିନୋଟି ନୂଆ ଅଖ ରଥରେ ଲାଗିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରୁ ଶ୍ରୀବଳଦେବଜୀୟୁ ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ବଜ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି । ଆଜି ଠାରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ମହାସ୍ନାନ କରି ଜ୍ବରରେ ପିଡିତ ହୋଇ ଅନବସର ଘରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବେ । 

ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖରେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ପରେ 16 ତାରିଖ ଦିନ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ମାଉସୀ ଘରକୁ ରଥଯାତ୍ରା କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶିର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ,ଭଗିନୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ । ଆଜି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ସ୍ନାନ ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଛି ।

ଏହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ- ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ ମାନସ - SAND ART IN PURI SEA BEACH


ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

For All Latest Updates

TAGGED:

ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉ
ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗଜାନନ ବେଶ
HATI BESHA
CEREMONIAL BATHING RITUALS
GAJANANA BESHA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

DEBASNANA PURNIMA

ଦେବ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା; ଯାଜପୁରର ବିଭିନ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମହାବାହୁଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ

June 29, 2026 at 8:39 PM IST
Snana Purnima

ପବିତ୍ର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା; ଇସ୍କନରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ

June 29, 2026 at 8:35 PM IST
debasnana purnima

ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ; ମହାଆଡମ୍ବରରେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳିତ

June 29, 2026 at 4:59 PM IST
SNANA PURNIMA SAND ART IN PURI SEA BEACH

ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ ମାନସ

June 29, 2026 at 10:42 AM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.