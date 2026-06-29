ETV Bharat / Videos

ପବିତ୍ର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା; ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ଇସ୍କନରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ - SNANA PURNIMA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ପବିତ୍ର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା; ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ଇସ୍କନରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 29, 2026 at 8:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା । ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ରତ୍ନବେଦୀରୁ ଆସି ସ୍ନାନବେଦୀରେ ମହାସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ସ୍ନାନବେଦୀରେ ୧୦୮ କଳସ ପବିତ୍ର ଜଳରେ ମହାସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି ମହାବାହୁ । ଏହି ମହାସ୍ନାନକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମହାନୁଭବତା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ଭିତରେ କରାଯାଇଥାଏ । ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଇସ୍କନରେ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ ହୋଇଯାଇଛି । ତୈଳ ଓ ଫୁଲ ସହ ୧୦୮ କଳସ ପାଣିରେ ସେବାୟତ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ସୁଦର୍ଶନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂରତିଙ୍କୁ ମହାସ୍ନାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଏହି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅବଲୋକନ କରି ବେଶ ପରମାନଦ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । 

ପୁରୀ ଯାଇ ନ ପାରିଲେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଇସ୍କନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ନୀତି ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ଖୁସି ହେବା ସହ ଏହି ଦର୍ଶନ ଫଳରେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପ ଧୋଇଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂରତିଙ୍କ ଏହି ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟ ସହ ପୁରା ପରିବେଶ ବେଶ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକମୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଓ ହରେକୃଷ୍ଣ ଧ୍ଵନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠିଥିଲା । ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହୋଇ ଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ବେଶ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଆଉ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାଙ୍କ ଏହି ମିଳନର ଦୃଶ୍ୟ ବି ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଓ ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜଗା ପ୍ରେମରେ ହଜିଯାଇଥିଲେ । 



ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଜ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି । ୧୦୮ଟି ପବିତ୍ର କଳସର ଜଳରେ ମହାସ୍ନାନ ପରେ ଠାକୁରମାନେ ଗଜ ବେଶ (ହାତୀ ବେଶ) ଧାରଣ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନି ସହ ନାଚିଥିଲେ ଭକ୍ତ । ମହାସ୍ନାନ ପରେ ଠାକୁରମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବାର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଅନବସର କାଳରେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ । ଅନବସର ଶେଷରେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ହୁଏ, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥ ଯାତ୍ରା । 

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ; ମହାଆଡମ୍ବରରେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳିତ - DEBASNANA PURNIMA

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର 

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା । ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ରତ୍ନବେଦୀରୁ ଆସି ସ୍ନାନବେଦୀରେ ମହାସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ସ୍ନାନବେଦୀରେ ୧୦୮ କଳସ ପବିତ୍ର ଜଳରେ ମହାସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି ମହାବାହୁ । ଏହି ମହାସ୍ନାନକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମହାନୁଭବତା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ଭିତରେ କରାଯାଇଥାଏ । ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଇସ୍କନରେ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ ହୋଇଯାଇଛି । ତୈଳ ଓ ଫୁଲ ସହ ୧୦୮ କଳସ ପାଣିରେ ସେବାୟତ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ସୁଦର୍ଶନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂରତିଙ୍କୁ ମହାସ୍ନାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଏହି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅବଲୋକନ କରି ବେଶ ପରମାନଦ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । 

ପୁରୀ ଯାଇ ନ ପାରିଲେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଇସ୍କନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ନୀତି ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ଖୁସି ହେବା ସହ ଏହି ଦର୍ଶନ ଫଳରେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପ ଧୋଇଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂରତିଙ୍କ ଏହି ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟ ସହ ପୁରା ପରିବେଶ ବେଶ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକମୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଓ ହରେକୃଷ୍ଣ ଧ୍ଵନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠିଥିଲା । ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହୋଇ ଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ବେଶ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଆଉ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାଙ୍କ ଏହି ମିଳନର ଦୃଶ୍ୟ ବି ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଓ ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜଗା ପ୍ରେମରେ ହଜିଯାଇଥିଲେ । 



ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଜ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି । ୧୦୮ଟି ପବିତ୍ର କଳସର ଜଳରେ ମହାସ୍ନାନ ପରେ ଠାକୁରମାନେ ଗଜ ବେଶ (ହାତୀ ବେଶ) ଧାରଣ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନି ସହ ନାଚିଥିଲେ ଭକ୍ତ । ମହାସ୍ନାନ ପରେ ଠାକୁରମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବାର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଅନବସର କାଳରେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ । ଅନବସର ଶେଷରେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ହୁଏ, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥ ଯାତ୍ରା । 

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ; ମହାଆଡମ୍ବରରେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳିତ - DEBASNANA PURNIMA

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର 

For All Latest Updates

TAGGED:

ISKCON SNANA PURNIMA
BHUBANESWAR ISKCON
SNANA YATRA
DEBA SNANA PURNIMA
SNANA PURNIMA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

debasnana purnima

ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ; ମହାଆଡମ୍ବରରେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳିତ

June 29, 2026 at 4:59 PM IST
SNANA PURNIMA SAND ART IN PURI SEA BEACH

ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ ମାନସ

June 29, 2026 at 10:42 AM IST
Odisha BJP President Manmohan Samal Reacts On Naba Das Murder Case

ନବ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା, CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି ନେଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ

June 28, 2026 at 8:50 PM IST
Balasore Medical Action committee expresses concern Over Government healthcare

ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସରକାରୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଚିନ୍ତାପ୍ରକଟ କଲା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି, ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ବିକ୍ଷୋଭ ଚେତାବନୀ

June 28, 2026 at 8:40 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.