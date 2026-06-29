ପବିତ୍ର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା; ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ଇସ୍କନରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ - SNANA PURNIMA
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 29, 2026 at 8:35 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା । ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ରତ୍ନବେଦୀରୁ ଆସି ସ୍ନାନବେଦୀରେ ମହାସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ସ୍ନାନବେଦୀରେ ୧୦୮ କଳସ ପବିତ୍ର ଜଳରେ ମହାସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି ମହାବାହୁ । ଏହି ମହାସ୍ନାନକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମହାନୁଭବତା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ଭିତରେ କରାଯାଇଥାଏ । ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଇସ୍କନରେ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ ହୋଇଯାଇଛି । ତୈଳ ଓ ଫୁଲ ସହ ୧୦୮ କଳସ ପାଣିରେ ସେବାୟତ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ସୁଦର୍ଶନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂରତିଙ୍କୁ ମହାସ୍ନାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଏହି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅବଲୋକନ କରି ବେଶ ପରମାନଦ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ।
ପୁରୀ ଯାଇ ନ ପାରିଲେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଇସ୍କନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ନୀତି ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ଖୁସି ହେବା ସହ ଏହି ଦର୍ଶନ ଫଳରେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପ ଧୋଇଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂରତିଙ୍କ ଏହି ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟ ସହ ପୁରା ପରିବେଶ ବେଶ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକମୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଓ ହରେକୃଷ୍ଣ ଧ୍ଵନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠିଥିଲା । ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହୋଇ ଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ବେଶ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଆଉ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାଙ୍କ ଏହି ମିଳନର ଦୃଶ୍ୟ ବି ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଓ ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜଗା ପ୍ରେମରେ ହଜିଯାଇଥିଲେ ।
ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଜ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି । ୧୦୮ଟି ପବିତ୍ର କଳସର ଜଳରେ ମହାସ୍ନାନ ପରେ ଠାକୁରମାନେ ଗଜ ବେଶ (ହାତୀ ବେଶ) ଧାରଣ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନି ସହ ନାଚିଥିଲେ ଭକ୍ତ । ମହାସ୍ନାନ ପରେ ଠାକୁରମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବାର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଅନବସର କାଳରେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ । ଅନବସର ଶେଷରେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ହୁଏ, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥ ଯାତ୍ରା ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ; ମହାଆଡମ୍ବରରେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳିତ - DEBASNANA PURNIMA
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା । ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ରତ୍ନବେଦୀରୁ ଆସି ସ୍ନାନବେଦୀରେ ମହାସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ସ୍ନାନବେଦୀରେ ୧୦୮ କଳସ ପବିତ୍ର ଜଳରେ ମହାସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି ମହାବାହୁ । ଏହି ମହାସ୍ନାନକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମହାନୁଭବତା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ଭିତରେ କରାଯାଇଥାଏ । ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଇସ୍କନରେ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ ହୋଇଯାଇଛି । ତୈଳ ଓ ଫୁଲ ସହ ୧୦୮ କଳସ ପାଣିରେ ସେବାୟତ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ସୁଦର୍ଶନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂରତିଙ୍କୁ ମହାସ୍ନାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଏହି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅବଲୋକନ କରି ବେଶ ପରମାନଦ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ।
ପୁରୀ ଯାଇ ନ ପାରିଲେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଇସ୍କନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ନୀତି ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ଖୁସି ହେବା ସହ ଏହି ଦର୍ଶନ ଫଳରେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପ ଧୋଇଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂରତିଙ୍କ ଏହି ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟ ସହ ପୁରା ପରିବେଶ ବେଶ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକମୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଓ ହରେକୃଷ୍ଣ ଧ୍ଵନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠିଥିଲା । ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହୋଇ ଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ବେଶ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଆଉ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାଙ୍କ ଏହି ମିଳନର ଦୃଶ୍ୟ ବି ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଓ ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜଗା ପ୍ରେମରେ ହଜିଯାଇଥିଲେ ।
ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଜ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି । ୧୦୮ଟି ପବିତ୍ର କଳସର ଜଳରେ ମହାସ୍ନାନ ପରେ ଠାକୁରମାନେ ଗଜ ବେଶ (ହାତୀ ବେଶ) ଧାରଣ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନି ସହ ନାଚିଥିଲେ ଭକ୍ତ । ମହାସ୍ନାନ ପରେ ଠାକୁରମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବାର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଅନବସର କାଳରେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ । ଅନବସର ଶେଷରେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ହୁଏ, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥ ଯାତ୍ରା ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ; ମହାଆଡମ୍ବରରେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳିତ - DEBASNANA PURNIMA
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର