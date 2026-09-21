ETV Bharat / Videos

ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଚଳନ୍ତା ବସରୁ ବାହାରିଲା ଧୂଆଁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦୌଡିଲେ ଯାତ୍ରୀ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଚଳନ୍ତା ବସରୁ ବାହାରିଲା ଧୂଆଁ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 21, 2026 at 1:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: କଟକ-ଚାନ୍ଦବାଲି ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ଗୋଗୁଆ ଛକ ନିକଟରେ ୪୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଯାତ୍ରୀ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି । ଏକ ଚଳନ୍ତା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସରୁ ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ଧୂଆଁ ବାହାରିବାରୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବସରୁ ବାହାରି ଆସିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପବନପୁତ୍ର ନାମକ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ପାଖାପାଖି ୪୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା । ଗୋଗୁଆ ଛକ ନିକଟରେ ଅଚାନକ ଗାଡ଼ିରୁ ଧୂଆଁ ନିର୍ଗତ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା । ବସ୍‌ଟି ଚଳନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବେଳେ ଧୂଆଁର ପରିମାଣ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଭିତରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।​ ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ଆଶଙ୍କା କରି ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ହଠାତ୍ ବସ୍‌ରୁ ଡେଇଁବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ । ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ଓ ହୋ-ହଲ୍ଲା ଯୋଗୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରାଜପଥରେ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । 

ତେବେ ବସରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିବାର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି । ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍-ସୁ (Brake Shoe) ପୋଡ଼ିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଏହିପରି ଧୂଆଁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇ ନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଜରିଆରେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା EV କାର୍

ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; ସର୍ଟ ସର୍କିଟରୁ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଆୟତ୍ତ କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: କଟକ-ଚାନ୍ଦବାଲି ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ଗୋଗୁଆ ଛକ ନିକଟରେ ୪୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଯାତ୍ରୀ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି । ଏକ ଚଳନ୍ତା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସରୁ ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ଧୂଆଁ ବାହାରିବାରୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବସରୁ ବାହାରି ଆସିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପବନପୁତ୍ର ନାମକ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ପାଖାପାଖି ୪୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା । ଗୋଗୁଆ ଛକ ନିକଟରେ ଅଚାନକ ଗାଡ଼ିରୁ ଧୂଆଁ ନିର୍ଗତ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା । ବସ୍‌ଟି ଚଳନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବେଳେ ଧୂଆଁର ପରିମାଣ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଭିତରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।​ ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ଆଶଙ୍କା କରି ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ହଠାତ୍ ବସ୍‌ରୁ ଡେଇଁବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ । ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ଓ ହୋ-ହଲ୍ଲା ଯୋଗୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରାଜପଥରେ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । 

ତେବେ ବସରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିବାର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି । ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍-ସୁ (Brake Shoe) ପୋଡ଼ିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଏହିପରି ଧୂଆଁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇ ନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଜରିଆରେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା EV କାର୍

ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; ସର୍ଟ ସର୍କିଟରୁ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଆୟତ୍ତ କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

For All Latest Updates

TAGGED:

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବସ ନିଆଁ
BUS SMOKE KENDRAPADA
ବସ ଧୂଆଁ
SMOKE ENGULFS MOVING BUS
KENDRAPADA BUS FIRE

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Nuakhai Bhetghat

ଏକାଠି ନାଚିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ, ପାଳିଲେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଉତ୍ସବ

September 21, 2026 at 1:45 PM IST
Odisha Kalahandi district all set to celebrate Nuakhai festival

Watch: ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗଡ଼ଜାତ, ଜମୁଛି ତିହରୀ ହାଟ

September 20, 2026 at 1:20 PM IST
A car caught fire on road near Palasuni Bhubaneswar

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା EV କାର୍

September 20, 2026 at 8:17 AM IST
Srinagar artisan Women prepares Home Decor Items from Dal Lake Waste grass and weeds

Watch: ଦଳରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି, ଡାଲ ହ୍ରଦ ଘାସରୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମୂଲ୍ୟବାନ ସାଜସଜ୍ଜା ଉପକରଣ

September 18, 2026 at 10:45 AM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.