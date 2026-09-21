ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଚଳନ୍ତା ବସରୁ ବାହାରିଲା ଧୂଆଁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦୌଡିଲେ ଯାତ୍ରୀ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 21, 2026 at 1:48 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: କଟକ-ଚାନ୍ଦବାଲି ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ଗୋଗୁଆ ଛକ ନିକଟରେ ୪୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଯାତ୍ରୀ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି । ଏକ ଚଳନ୍ତା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସରୁ ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ଧୂଆଁ ବାହାରିବାରୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବସରୁ ବାହାରି ଆସିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପବନପୁତ୍ର ନାମକ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ପାଖାପାଖି ୪୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା । ଗୋଗୁଆ ଛକ ନିକଟରେ ଅଚାନକ ଗାଡ଼ିରୁ ଧୂଆଁ ନିର୍ଗତ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା । ବସ୍ଟି ଚଳନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବେଳେ ଧୂଆଁର ପରିମାଣ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଭିତରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ଆଶଙ୍କା କରି ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ହଠାତ୍ ବସ୍ରୁ ଡେଇଁବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ । ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ଓ ହୋ-ହଲ୍ଲା ଯୋଗୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରାଜପଥରେ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।
ତେବେ ବସରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିବାର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି । ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍-ସୁ (Brake Shoe) ପୋଡ଼ିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଏହିପରି ଧୂଆଁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇ ନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଜରିଆରେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା EV କାର୍
ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; ସର୍ଟ ସର୍କିଟରୁ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଆୟତ୍ତ କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: କଟକ-ଚାନ୍ଦବାଲି ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ଗୋଗୁଆ ଛକ ନିକଟରେ ୪୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଯାତ୍ରୀ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି । ଏକ ଚଳନ୍ତା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସରୁ ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ଧୂଆଁ ବାହାରିବାରୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବସରୁ ବାହାରି ଆସିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପବନପୁତ୍ର ନାମକ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ପାଖାପାଖି ୪୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା । ଗୋଗୁଆ ଛକ ନିକଟରେ ଅଚାନକ ଗାଡ଼ିରୁ ଧୂଆଁ ନିର୍ଗତ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା । ବସ୍ଟି ଚଳନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବେଳେ ଧୂଆଁର ପରିମାଣ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଭିତରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ଆଶଙ୍କା କରି ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ହଠାତ୍ ବସ୍ରୁ ଡେଇଁବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ । ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ଓ ହୋ-ହଲ୍ଲା ଯୋଗୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରାଜପଥରେ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।
ତେବେ ବସରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିବାର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି । ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍-ସୁ (Brake Shoe) ପୋଡ଼ିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଏହିପରି ଧୂଆଁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇ ନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଜରିଆରେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା EV କାର୍
ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; ସର୍ଟ ସର୍କିଟରୁ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଆୟତ୍ତ କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା