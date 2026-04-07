ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଜମୁଛି ସିଲ୍କ ସିଟି ମହୋତ୍ସବ ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା - SILK CITY MAHOTSAV 2026
Published : April 7, 2026 at 2:37 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି 'ସିଲ୍କ ସିଟି ମହୋତ୍ସବ'। ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଠାରେ ସୋମବାର ରାତ୍ରରେ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଉଦଘାଟିତ ହୋଇଛି । ଏହା ଆସନ୍ତା ୧୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ମହୋତ୍ସବର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମାଆମାନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ସ୍ୱଦେଶୀ ମେଳା, ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ମେଳା, କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମେଳା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଥିଲେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ । ଏହାସହ ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ ଆନୁକୁଲ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଦାସକାଠିଆ, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ, କୁଚିପୁଡ଼ି, ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଢେମସା, କାଠପାଦ ନୃତ୍ୟ, ଆଧୁନିକ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା l
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଧାୟକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ କେ. ଅନିଲ କୁମାର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ମେୟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳେଇ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଡ଼ା ସର୍ବଣ ବିବେକ ଏମ୍, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସମୀର କୁମାର ଜେନା, ସ୍ୱଦେଶୀ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚର ଆବାହକ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଛୋଟରାୟ, ଶିଳ୍ପପତି ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସୁବୁଦ୍ଧି, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅବିନାଶ କୁମାର ମଞ୍ଚାସୀନ ରହି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟ ଶାଢ଼ୀର ମହତ୍ତ୍ଵ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ l
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି କୀର୍ତ୍ତି ଭାସନ, ଗଞ୍ଜାମର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ସହ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି 'ସିଲ୍କ ସିଟି ମହୋତ୍ସବ'। ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଠାରେ ସୋମବାର ରାତ୍ରରେ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଉଦଘାଟିତ ହୋଇଛି । ଏହା ଆସନ୍ତା ୧୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ମହୋତ୍ସବର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମାଆମାନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ସ୍ୱଦେଶୀ ମେଳା, ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ମେଳା, କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମେଳା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଥିଲେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ । ଏହାସହ ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ ଆନୁକୁଲ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଦାସକାଠିଆ, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ, କୁଚିପୁଡ଼ି, ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଢେମସା, କାଠପାଦ ନୃତ୍ୟ, ଆଧୁନିକ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା l
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଧାୟକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ କେ. ଅନିଲ କୁମାର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ମେୟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳେଇ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଡ଼ା ସର୍ବଣ ବିବେକ ଏମ୍, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସମୀର କୁମାର ଜେନା, ସ୍ୱଦେଶୀ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚର ଆବାହକ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଛୋଟରାୟ, ଶିଳ୍ପପତି ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସୁବୁଦ୍ଧି, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅବିନାଶ କୁମାର ମଞ୍ଚାସୀନ ରହି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟ ଶାଢ଼ୀର ମହତ୍ତ୍ଵ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ l
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି କୀର୍ତ୍ତି ଭାସନ, ଗଞ୍ଜାମର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ସହ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ, ଅସୀମା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଗୀତରେ ଝୁମିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ - UTKAL YOUTH ASSOCIATION
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଗଜମୁଆଁରେ ପାରଳା ମହାରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି, ଧୂମଧାମରେ ପରମ୍ପରା ପାଳିଲେ ଗଜପତିବାସୀ - GAJAPATI PARALA MAHARAJA
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର