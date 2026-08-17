ଅଟ୍ରି ହଟକେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର; ଜଳାଭିଷେକ ପାଇଁ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ - ATRI BABA HATAKESWAR
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 17, 2026 at 10:32 AM IST
ଖୋରଧା: ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସୋମବାର ଏବଂ ସିଂହ ତଥା ଶ୍ରାବଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଶୁଭ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଅଟ୍ରିସ୍ଥିତ ବାବା ହଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପ୍ରଭୁ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ବାବା ହଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳାଭିଷେକ କରି ପୁଣ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ସହ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ଆଶାରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ।
ଭୋର ସମୟରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହୁଡ଼ ଖୋଲାଯିବା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ନିଜ ନିଜର ପବିତ୍ର କାଉଡ଼ି ଧରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିଥିଲେ । ହର ହର ମହାଦେବ ଏବଂ ବୋଲ୍ବମ ଧ୍ୱନିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟ୍ରି ପୀଠ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇଉଠିଛି । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ସେବାୟତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ, ଆଲୋକ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉଷ୍ଣପ୍ରସ୍ରବଣ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଏହି ପୀଠରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ପୁଣ୍ୟପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର କୋଣଅନୁକୋଣରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ପୂଜକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି "ଆଜି ପବିତ୍ର ଦିବସ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ସହ ସଂକ୍ରାନ୍ତି । ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଳଲାଗି କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ । ବାବା ଏଠି ଏଗାର ଗୋଟି ଲିଙ୍ଗରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଆଜି ସକାଳୁ ପହୁଡ଼ ଖୋଲିବା ପରେ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସୁଚାରରୂପେ ଚାଲିଛି । କାଉଡିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ସେହିଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି "ଆମେ କାଲିଠାରୁ ମହାନଦୀରୁ ପବିତ୍ର ଜଳ ଆଣି ହାଟକେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଳଲାଗି କରିଛୁ ।"
ଦିବ୍ୟା ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ କାଇପଦରରୁ ଆସିଛି ବାଙ୍କୀ ମହାନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣି ଏଠାରେ ଜଳଲାଗି କରିଛି । ହାଟକେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼େନ୍ତୁ...
ଶ୍ରାବଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର; ଜଳାଭିଷେକ ପାଇଁ ଅଟ୍ରି ହଟକେଶ୍ୱର ପୀଠରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା
ଖୋରଧା: ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସୋମବାର ଏବଂ ସିଂହ ତଥା ଶ୍ରାବଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଶୁଭ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଅଟ୍ରିସ୍ଥିତ ବାବା ହଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପ୍ରଭୁ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ବାବା ହଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳାଭିଷେକ କରି ପୁଣ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ସହ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ଆଶାରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ।
ଭୋର ସମୟରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହୁଡ଼ ଖୋଲାଯିବା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ନିଜ ନିଜର ପବିତ୍ର କାଉଡ଼ି ଧରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିଥିଲେ । ହର ହର ମହାଦେବ ଏବଂ ବୋଲ୍ବମ ଧ୍ୱନିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟ୍ରି ପୀଠ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇଉଠିଛି । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ସେବାୟତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ, ଆଲୋକ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉଷ୍ଣପ୍ରସ୍ରବଣ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଏହି ପୀଠରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ପୁଣ୍ୟପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର କୋଣଅନୁକୋଣରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ପୂଜକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି "ଆଜି ପବିତ୍ର ଦିବସ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ସହ ସଂକ୍ରାନ୍ତି । ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଳଲାଗି କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ । ବାବା ଏଠି ଏଗାର ଗୋଟି ଲିଙ୍ଗରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଆଜି ସକାଳୁ ପହୁଡ଼ ଖୋଲିବା ପରେ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସୁଚାରରୂପେ ଚାଲିଛି । କାଉଡିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ସେହିଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି "ଆମେ କାଲିଠାରୁ ମହାନଦୀରୁ ପବିତ୍ର ଜଳ ଆଣି ହାଟକେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଳଲାଗି କରିଛୁ ।"
ଦିବ୍ୟା ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ କାଇପଦରରୁ ଆସିଛି ବାଙ୍କୀ ମହାନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣି ଏଠାରେ ଜଳଲାଗି କରିଛି । ହାଟକେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼େନ୍ତୁ...
ଶ୍ରାବଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର; ଜଳାଭିଷେକ ପାଇଁ ଅଟ୍ରି ହଟକେଶ୍ୱର ପୀଠରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା