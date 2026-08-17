ETV Bharat / Videos

ଅଟ୍ରି ହଟକେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର; ଜଳାଭିଷେକ ପାଇଁ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ - ATRI BABA HATAKESWAR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ବାବା ହଟକେଶ୍ୱର (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 17, 2026 at 10:32 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଖୋରଧା: ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସୋମବାର ଏବଂ ସିଂହ ତଥା ଶ୍ରାବଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଶୁଭ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଅଟ୍ରିସ୍ଥିତ ବାବା ହଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପ୍ରଭୁ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ବାବା ହଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳାଭିଷେକ କରି ପୁଣ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ସହ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ଆଶାରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ।

ଭୋର ସମୟରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହୁଡ଼ ଖୋଲାଯିବା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ନିଜ ନିଜର ପବିତ୍ର କାଉଡ଼ି ଧରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିଥିଲେ । ହର ହର ମହାଦେବ ଏବଂ ବୋଲ୍‌ବମ ଧ୍ୱନିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟ୍ରି ପୀଠ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇଉଠିଛି । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ସେବାୟତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ, ଆଲୋକ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । 

ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉଷ୍ଣପ୍ରସ୍ରବଣ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଏହି ପୀଠରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ପୁଣ୍ୟପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର କୋଣଅନୁକୋଣରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ପୂଜକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି "ଆଜି ପବିତ୍ର ଦିବସ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ସହ ସଂକ୍ରାନ୍ତି । ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଳଲାଗି କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ । ବାବା ଏଠି ଏଗାର ଗୋଟି ଲିଙ୍ଗରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଆଜି ସକାଳୁ ପହୁଡ଼ ଖୋଲିବା ପରେ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସୁଚାରରୂପେ ଚାଲିଛି । କାଉଡିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । 

ସେହିଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି "ଆମେ କାଲିଠାରୁ ମହାନଦୀରୁ ପବିତ୍ର ଜଳ ଆଣି ହାଟକେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଳଲାଗି କରିଛୁ ।" 

ଦିବ୍ୟା ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ କାଇପଦରରୁ ଆସିଛି ବାଙ୍କୀ ମହାନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣି ଏଠାରେ ଜଳଲାଗି କରିଛି । ହାଟକେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ।"
 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼େନ୍ତୁ...

ଶ୍ରାବଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର; ଜଳାଭିଷେକ ପାଇଁ ଅଟ୍ରି ହଟକେଶ୍ୱର ପୀଠରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା

ଖୋରଧା: ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସୋମବାର ଏବଂ ସିଂହ ତଥା ଶ୍ରାବଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଶୁଭ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଅଟ୍ରିସ୍ଥିତ ବାବା ହଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପ୍ରଭୁ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ବାବା ହଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳାଭିଷେକ କରି ପୁଣ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ସହ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ଆଶାରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ।

ଭୋର ସମୟରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହୁଡ଼ ଖୋଲାଯିବା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ନିଜ ନିଜର ପବିତ୍ର କାଉଡ଼ି ଧରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିଥିଲେ । ହର ହର ମହାଦେବ ଏବଂ ବୋଲ୍‌ବମ ଧ୍ୱନିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟ୍ରି ପୀଠ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇଉଠିଛି । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ସେବାୟତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ, ଆଲୋକ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । 

ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉଷ୍ଣପ୍ରସ୍ରବଣ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଏହି ପୀଠରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ପୁଣ୍ୟପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର କୋଣଅନୁକୋଣରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ପୂଜକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି "ଆଜି ପବିତ୍ର ଦିବସ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ସହ ସଂକ୍ରାନ୍ତି । ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଳଲାଗି କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ । ବାବା ଏଠି ଏଗାର ଗୋଟି ଲିଙ୍ଗରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଆଜି ସକାଳୁ ପହୁଡ଼ ଖୋଲିବା ପରେ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସୁଚାରରୂପେ ଚାଲିଛି । କାଉଡିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । 

ସେହିଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି "ଆମେ କାଲିଠାରୁ ମହାନଦୀରୁ ପବିତ୍ର ଜଳ ଆଣି ହାଟକେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଳଲାଗି କରିଛୁ ।" 

ଦିବ୍ୟା ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ କାଇପଦରରୁ ଆସିଛି ବାଙ୍କୀ ମହାନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣି ଏଠାରେ ଜଳଲାଗି କରିଛି । ହାଟକେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ।"
 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼େନ୍ତୁ...

ଶ୍ରାବଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର; ଜଳାଭିଷେକ ପାଇଁ ଅଟ୍ରି ହଟକେଶ୍ୱର ପୀଠରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା

For All Latest Updates

TAGGED:

SRABANA SOMABARA ATRI HATAKESWAR
BABA HATAKESWAR TEMPLE
SHRAVAN MONDAY SANKRANTI
ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଅଟ୍ରି ହଟକେଶ୍ୱର
ATRI BABA HATAKESWAR

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Ex Minister remembers the brave soldiers who sacrificed themselves in the service of the country

ଦେଶ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ପୂର୍ବତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ

August 17, 2026 at 4:12 PM IST
80th independence day celebration

ଶିଶୁ ସୈନିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୮୦ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ

August 15, 2026 at 7:14 PM IST
independence day celebration

ବିକଶିତ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦାନ ଅଧିକ ରହିବ: ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି

August 15, 2026 at 3:29 PM IST
Independence day in sand art

ବାଲୁକା ଆନିମେସନରେ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ମାନସ ସାହୁ

August 15, 2026 at 12:08 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.