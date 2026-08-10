ETV Bharat / Videos

ଶ୍ରାବଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର; ଜଳାଭିଷେକ ପାଇଁ ଅଟ୍ରି ହଟକେଶ୍ୱର ପୀଠରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ - KAUDIA HATAKESWAR TEMPLE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଶ୍ରାବଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 10, 2026 at 6:58 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Hatakeswar Temple ଖୋରଧା: ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର ଅବସରରେ ଆଜି ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଅଟ୍ରିସ୍ଥିତ ବାବା ହଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ହଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳାଭିଷେକ କରି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ଆଶାରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ହର ହର ମହାଦେବ ଓ ବୋଲ୍‌ବମ ଧ୍ୱନିରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇଉଠିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୀଠ । 

ଭୋର ୩ଟାରେ ମନ୍ଦିରର ପହଡ଼ ଫିଟିବା ପରେ ମହାଦେବଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ସୋମବାର ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା କାଉଡ଼ିଆ ଓ ମାନସିକଧାରୀ ପୁରୁଷ-ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନଦୀଘାଟରୁ ନୀତିନିଷ୍ଠାର ସହ ପବିତ୍ର ଜଳ ଆଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଢାଳିଥିଲେ । ଭକ୍ତମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଇ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଲାଗି କରିବା ସହ ଦୀପ ଜାଳି, ଜଳଶାୟୀ କରିବା ସହିତ ପାଦୁକ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । 

ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ, ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରରେ ବାବା ହଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଜଳାଭିଷେକ କଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶା ଓ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଆସ୍ଥାକୁ ପାଥେୟ କରି ଚଳିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାରରେ ଅସମ୍ଭବ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭକ୍ତଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଖାଦ୍ୟ,ପାନୀୟ ଜଳ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳାଭିଷେକ କରିପାରୁଛନ୍ତି ।
 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର; ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରେ ଜଳାଭିଷେକ କଲେ ହଜାର ହଜାର କାଉଡ଼ିଆ

ରାତିରେ ହଟିଲା କଟକଣା, ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଜଳ ଲାଗି କଲେ ହଜାର ହଜାର କାଉଡିଆ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା

Hatakeswar Temple ଖୋରଧା: ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର ଅବସରରେ ଆଜି ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଅଟ୍ରିସ୍ଥିତ ବାବା ହଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ହଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳାଭିଷେକ କରି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ଆଶାରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ହର ହର ମହାଦେବ ଓ ବୋଲ୍‌ବମ ଧ୍ୱନିରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇଉଠିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୀଠ । 

ଭୋର ୩ଟାରେ ମନ୍ଦିରର ପହଡ଼ ଫିଟିବା ପରେ ମହାଦେବଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ସୋମବାର ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା କାଉଡ଼ିଆ ଓ ମାନସିକଧାରୀ ପୁରୁଷ-ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନଦୀଘାଟରୁ ନୀତିନିଷ୍ଠାର ସହ ପବିତ୍ର ଜଳ ଆଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଢାଳିଥିଲେ । ଭକ୍ତମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଇ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଲାଗି କରିବା ସହ ଦୀପ ଜାଳି, ଜଳଶାୟୀ କରିବା ସହିତ ପାଦୁକ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । 

ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ, ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରରେ ବାବା ହଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଜଳାଭିଷେକ କଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶା ଓ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଆସ୍ଥାକୁ ପାଥେୟ କରି ଚଳିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାରରେ ଅସମ୍ଭବ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭକ୍ତଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଖାଦ୍ୟ,ପାନୀୟ ଜଳ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳାଭିଷେକ କରିପାରୁଛନ୍ତି ।
 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର; ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରେ ଜଳାଭିଷେକ କଲେ ହଜାର ହଜାର କାଉଡ଼ିଆ

ରାତିରେ ହଟିଲା କଟକଣା, ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଜଳ ଲାଗି କଲେ ହଜାର ହଜାର କାଉଡିଆ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା

For All Latest Updates

TAGGED:

KHORDHA ATRI HATAKESWAR TEMPLE
SHRAVAN MASA MONDAY KANWARIA
ହଟକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର
ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର
KAUDIA HATAKESWAR TEMPLE

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

The second and last solar eclipse of this year

ଅଗଷ୍ଟ 12ରେ ଏବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ

August 9, 2026 at 9:27 AM IST
Palm tree burnt in thunderstrom

ବଜ୍ରାଘାତରେ ଜଳିଲା ତାଳଗଛ ଭୟଭୀତ ଲୋକେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ଠପ୍

August 7, 2026 at 9:00 AM IST
Unique Art Work By Two Young Ganjam Artist For President Droupadi Murmu

କୁଲା ଓ 3Dରେ କଳାକୃତି କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାର ଆଣିଲେ ଦୁଇ ଗଞ୍ଜାମ ଯୁବକ

August 4, 2026 at 4:42 PM IST
PRESIDENT DISTRIBUTE CHOCOLATE

ମନ ଜିଣିଲେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ; ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲେ ଚକୋଲେଟ୍

August 4, 2026 at 2:32 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.