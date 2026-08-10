ଶ୍ରାବଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର; ଜଳାଭିଷେକ ପାଇଁ ଅଟ୍ରି ହଟକେଶ୍ୱର ପୀଠରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ - KAUDIA HATAKESWAR TEMPLE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 10, 2026 at 6:58 AM IST
Hatakeswar Temple ଖୋରଧା: ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର ଅବସରରେ ଆଜି ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଅଟ୍ରିସ୍ଥିତ ବାବା ହଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ହଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳାଭିଷେକ କରି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ଆଶାରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ହର ହର ମହାଦେବ ଓ ବୋଲ୍ବମ ଧ୍ୱନିରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇଉଠିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୀଠ ।
ଭୋର ୩ଟାରେ ମନ୍ଦିରର ପହଡ଼ ଫିଟିବା ପରେ ମହାଦେବଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ସୋମବାର ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା କାଉଡ଼ିଆ ଓ ମାନସିକଧାରୀ ପୁରୁଷ-ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନଦୀଘାଟରୁ ନୀତିନିଷ୍ଠାର ସହ ପବିତ୍ର ଜଳ ଆଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଢାଳିଥିଲେ । ଭକ୍ତମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଇ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଲାଗି କରିବା ସହ ଦୀପ ଜାଳି, ଜଳଶାୟୀ କରିବା ସହିତ ପାଦୁକ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ, ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରରେ ବାବା ହଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଜଳାଭିଷେକ କଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶା ଓ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଆସ୍ଥାକୁ ପାଥେୟ କରି ଚଳିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାରରେ ଅସମ୍ଭବ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭକ୍ତଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଖାଦ୍ୟ,ପାନୀୟ ଜଳ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳାଭିଷେକ କରିପାରୁଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର; ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରେ ଜଳାଭିଷେକ କଲେ ହଜାର ହଜାର କାଉଡ଼ିଆ
ରାତିରେ ହଟିଲା କଟକଣା, ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଜଳ ଲାଗି କଲେ ହଜାର ହଜାର କାଉଡିଆ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା
Hatakeswar Temple ଖୋରଧା: ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର ଅବସରରେ ଆଜି ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଅଟ୍ରିସ୍ଥିତ ବାବା ହଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ହଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳାଭିଷେକ କରି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ଆଶାରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ହର ହର ମହାଦେବ ଓ ବୋଲ୍ବମ ଧ୍ୱନିରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇଉଠିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୀଠ ।
ଭୋର ୩ଟାରେ ମନ୍ଦିରର ପହଡ଼ ଫିଟିବା ପରେ ମହାଦେବଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ସୋମବାର ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା କାଉଡ଼ିଆ ଓ ମାନସିକଧାରୀ ପୁରୁଷ-ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନଦୀଘାଟରୁ ନୀତିନିଷ୍ଠାର ସହ ପବିତ୍ର ଜଳ ଆଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଢାଳିଥିଲେ । ଭକ୍ତମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଇ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଲାଗି କରିବା ସହ ଦୀପ ଜାଳି, ଜଳଶାୟୀ କରିବା ସହିତ ପାଦୁକ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ, ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରରେ ବାବା ହଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଜଳାଭିଷେକ କଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶା ଓ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଆସ୍ଥାକୁ ପାଥେୟ କରି ଚଳିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାରରେ ଅସମ୍ଭବ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭକ୍ତଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଖାଦ୍ୟ,ପାନୀୟ ଜଳ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳାଭିଷେକ କରିପାରୁଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର; ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରେ ଜଳାଭିଷେକ କଲେ ହଜାର ହଜାର କାଉଡ଼ିଆ
ରାତିରେ ହଟିଲା କଟକଣା, ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଜଳ ଲାଗି କଲେ ହଜାର ହଜାର କାଉଡିଆ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା