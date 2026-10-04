ETV Bharat / Videos

ମା’ ଶାରଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ମା’ ଶାରଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 4, 2026 at 10:13 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଜଗତସିଂହପୁର: ଦେବୀ ମା’ ଶାରଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା । ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀରେ ଶେଷ ହେଉଥିବା ଏହି ପୂଜା ଚଳିତ ବର୍ଷ ୧୬ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା’ଙ୍କୁ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରାଯିବା ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ । ସେପଟେ ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

ମା’ଙ୍କ ପୂଜାବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ସାରଳା ମନ୍ଦିରର ସେବକ ବିଶ୍ଵ ରଞ୍ଜନ ରାଉଳ କହିଛନ୍ତି," ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବା ପରେ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ମା’ଙ୍କ ଷୋଡଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ସହ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ପାର୍ବଣ ଅବସରରେ ମା’ଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଷୋଡଶ ଉପଚାର ପୂଜା ପରେ ମାଙ୍କୁ ସୁନା ବେଶରେ ଭୂଷିତ କରାଯିବ । ମହାସପ୍ତମୀ, ମହାଷ୍ଟମୀ ଓ ମହାନବମୀ ତିଥୀରେ ମାଙ୍କୁ ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଧିନି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।ଏହି ତିନିଦିନ ମା’ଙ୍କ ନଗର ଭ୍ରମଣ କରାଯିବାର ମଧ୍ୟ ବିଧି ରହିଛି । ଏହାକୁ ଦେଖିବାପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି । 

 

 ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ମା' ଲଙ୍କେଶ୍ଵରୀଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡାବସା ଯାତ୍ରା: ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର

ଜଗତସିଂହପୁର: ଦେବୀ ମା’ ଶାରଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା । ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀରେ ଶେଷ ହେଉଥିବା ଏହି ପୂଜା ଚଳିତ ବର୍ଷ ୧୬ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା’ଙ୍କୁ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରାଯିବା ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ । ସେପଟେ ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

ମା’ଙ୍କ ପୂଜାବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ସାରଳା ମନ୍ଦିରର ସେବକ ବିଶ୍ଵ ରଞ୍ଜନ ରାଉଳ କହିଛନ୍ତି," ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବା ପରେ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ମା’ଙ୍କ ଷୋଡଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ସହ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ପାର୍ବଣ ଅବସରରେ ମା’ଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଷୋଡଶ ଉପଚାର ପୂଜା ପରେ ମାଙ୍କୁ ସୁନା ବେଶରେ ଭୂଷିତ କରାଯିବ । ମହାସପ୍ତମୀ, ମହାଷ୍ଟମୀ ଓ ମହାନବମୀ ତିଥୀରେ ମାଙ୍କୁ ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଧିନି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।ଏହି ତିନିଦିନ ମା’ଙ୍କ ନଗର ଭ୍ରମଣ କରାଯିବାର ମଧ୍ୟ ବିଧି ରହିଛି । ଏହାକୁ ଦେଖିବାପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି । 

 

 ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ମା' ଲଙ୍କେଶ୍ଵରୀଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡାବସା ଯାତ୍ରା: ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର

For All Latest Updates

TAGGED:

JAGATSINGHPUR NEWS
ମା ଶାରଳାଙ୍କ ଷୋଡଶ ଉପଚାର ପୂଜା
ଦୁର୍ଗାପୂଜା 2026
ମା ଶାରଳାଙ୍କ ପୀଠ
MAA SARALA TEMPLE

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

CNG Car Blast CCTV Captures Massive Car Explosion At Gujarat CNG Pump

Watch: ପମ୍ପରେ CNG କାର ବିସ୍ଫୋରଣ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା CCTV ଭିଡିଓ

October 3, 2026 at 3:48 PM IST
Sodasha Upachar Puja Kakatpur Maa Mangala Temple Begins

କାକଟପୁର ମାଆ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା , ୧୦୮ ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ ପରେ ପୂଜା ଆରାଧନା

October 3, 2026 at 12:42 PM IST
SAND ANIMATION ON INDIAN HOCKEY TEAM

ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳକୁ ବାଲୁକା ଆନିମେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା

October 3, 2026 at 11:37 AM IST
Sand Artist Manas Sahoo Salute To courage of Captain Smit Machchhar through sand art

ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛରଙ୍କ ସାହସକୁ ସଲାମ୍ ଜଣାଇଲେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ ସାହୁ

October 1, 2026 at 8:12 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.