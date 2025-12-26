ETV Bharat / Videos

ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ପାହାଡରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ୭ ଟିକିଆ ହାତୀପଲ - ELEPHANT TERROR

ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ପାହାଡରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ୭ ଟିକିଆ ହାତୀପଲ (ETV BHARAT ODISHA)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 26, 2025 at 5:09 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସହର ଅଭିମୁଖେ ହାତୀ ପଲ। ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ପାହାଡରେ ପଶିଲେ ୭ ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲ। ଲୋକେ ଭୋଜି କରୁଥିବା ବେଳେ ପଶି ଆସିଲେ ହାତୀ  । ତିନିଦିନ ହେବ ଡେରା ପକାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଓ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଭୟଭୀତ। ଏକାଧିକ ହାତୀ ବୁଲୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭରତପୁର ଜଙ୍ଗଲ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ବେଳେ ତିନିଦିନ ହେବ ପାହାଡ଼ ଆଖପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ବନ ବିଭାଗର ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ସମୀର କୁମାର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ହାତୀ ୩ ଦିନ ହେଲା ଆସିଲାଣି । ଫରେଷ୍ଟର ଗାର୍ଡ ଆସିଥିଲେ, ରାତିରେ ଫରେଷ୍ଟଗାର୍ଡ଼ ଜଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହାତୀ ଏବେବି ସେମିତି ରହିଛି । ଘରର କିଛି କ୍ଷତି ନକରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପାଇପ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି । 



ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି ୨୧୦୦ ରହିଛି। ଯାହା ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ଠାରୁ ଅଧିକା। ଓଡ଼ିଶାରେ ହାତୀ ରହିବା କ୍ଷମତା ପାଖାପାଖି ୧୮୦୦। ତେଣୁ ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ହଲେ ସହାୟତା ରାଶିକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ କରାଯାଇଛି। ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା, ରୋଷେଇ ଘର, ଧାନଗୋଦାମ, ଗୁହାଳ, ଛେଳି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ କ୍ଷତି ହେଲେ ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ଓ ହାତୀ ପକ୍କା ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପ୍ରିତି ରନିଂ ମିଟରକୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ୧୪ ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହାତୀ କରିଡରର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ସହରୀକରଣ ବଢିବା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ କମ ଓ ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନମିଳିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ହାତୀଙ୍କ ଚଲାପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ନଜରେ ହାତୀ କରିଡର ରହିଛି। 
 

ଜଙ୍ଗଲ ହାତୀ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ବନ ବିଭାଗ ହାତୀ-ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଥିବା କିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଧିରେ ଅବସ୍ଥିତ ୫ଟି ଗ୍ରାମରେ ହାତୀ- ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସୁଲିଆ ଆରଏଫ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ୧୦ କିଲୋମିଟର ସୌର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବାଡ଼ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଯାହା ଫଳରେ ହାତୀ ସମେତ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ।
 

