ବାଲିଘାଟ ଗୁଜୁରୀ ବଜାର ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭାସି ଯାଉଥିଲେ ସ୍କୁଟି ଚାଳକ; ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ଦ୍ବାରା ଉଦ୍ଧାର - ବାଲେଶ୍ବର ବନ୍ୟା
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 29, 2026 at 10:40 PM IST
SCOOTY PERSON RESQUE, ବାଲେଶ୍ୱର : ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଘୋଡ଼ାପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଏକ ଅତି ଭୟାନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ଜଳର ସ୍ରୋତରେ ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜ ସ୍କୁଟି ସହ ଭାସି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣିର ସ୍ରୋତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର ଥିବାବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯୁବକ ଜଣକ ସ୍କୁଟି ନେଇ ପାର୍ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ବନ୍ୟା ଜଳର ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ସେ ଗାଡ଼ି ସହ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଓଡ଼୍ରାଫ୍ ର କର୍ମୀମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ତୁରନ୍ତ ଜଳସ୍ରୋତ ଭିତରକୁ କୁଦି ପଡ଼ିଥିଲେ । ଓଡ଼୍ରାଫ୍ କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଯୁବକଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ଜଳରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଦଉଡ଼ି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ସ୍କୁଟିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଟାଣି ବାହାର କରିଥିଲେ । ଓଡ଼୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର ଏହି ତୁରନ୍ତ ତଥା ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଏବଂ ପ୍ରାଣହାନି ଏଡ଼ା ଯାଇପାରିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଓଡ଼୍ରାଫ୍ କର୍ମୀଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଓ ଜଳମଗ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ: ବନ୍ୟା ସମୟରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାର ଭୟ: ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲରେ ଆଣ୍ଟି ସ୍ନେକ ଭେନମ୍ ରଖିବାକୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ: ମହାନଦୀରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା: ସତର୍କ କଲେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର
SCOOTY PERSON RESQUE, ବାଲେଶ୍ୱର : ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଘୋଡ଼ାପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଏକ ଅତି ଭୟାନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ଜଳର ସ୍ରୋତରେ ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜ ସ୍କୁଟି ସହ ଭାସି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣିର ସ୍ରୋତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର ଥିବାବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯୁବକ ଜଣକ ସ୍କୁଟି ନେଇ ପାର୍ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ବନ୍ୟା ଜଳର ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ସେ ଗାଡ଼ି ସହ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଓଡ଼୍ରାଫ୍ ର କର୍ମୀମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ତୁରନ୍ତ ଜଳସ୍ରୋତ ଭିତରକୁ କୁଦି ପଡ଼ିଥିଲେ । ଓଡ଼୍ରାଫ୍ କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଯୁବକଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ଜଳରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଦଉଡ଼ି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ସ୍କୁଟିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଟାଣି ବାହାର କରିଥିଲେ । ଓଡ଼୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର ଏହି ତୁରନ୍ତ ତଥା ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଏବଂ ପ୍ରାଣହାନି ଏଡ଼ା ଯାଇପାରିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଓଡ଼୍ରାଫ୍ କର୍ମୀଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଓ ଜଳମଗ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ: ବନ୍ୟା ସମୟରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାର ଭୟ: ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲରେ ଆଣ୍ଟି ସ୍ନେକ ଭେନମ୍ ରଖିବାକୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ: ମହାନଦୀରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା: ସତର୍କ କଲେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର