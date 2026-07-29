ETV Bharat / Videos

ବାଲିଘାଟ ଗୁଜୁରୀ ବଜାର ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭାସି ଯାଉଥିଲେ ସ୍କୁଟି ଚାଳକ; ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ଦ୍ବାରା ଉଦ୍ଧାର - ବାଲେଶ୍ବର ବନ୍ୟା

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ବାଲିଘାଟ ଗୁଜୁରୀ ବଜାର ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭାସି ଯାଉଥିଲେ ସ୍କୁଟି ଚାଳକ; ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ଦ୍ବାରା ଉଦ୍ଧାର (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 29, 2026 at 10:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

SCOOTY PERSON RESQUE, ବାଲେଶ୍ୱର : ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଘୋଡ଼ାପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଏକ ଅତି ଭୟାନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ଜଳର ସ୍ରୋତରେ ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜ ସ୍କୁଟି ସହ ଭାସି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣିର ସ୍ରୋତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର ଥିବାବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯୁବକ ଜଣକ ସ୍କୁଟି ନେଇ ପାର୍ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ବନ୍ୟା ଜଳର ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ସେ ଗାଡ଼ି ସହ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଓଡ଼୍ରାଫ୍‌ ର କର୍ମୀମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ତୁରନ୍ତ ଜଳସ୍ରୋତ ଭିତରକୁ କୁଦି ପଡ଼ିଥିଲେ । ଓଡ଼୍ରାଫ୍‌ କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଯୁବକଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ଜଳରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଦଉଡ଼ି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ସ୍କୁଟିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଟାଣି ବାହାର କରିଥିଲେ । ଓଡ଼୍ରାଫ୍‌ ଟିମ୍‌ର ଏହି ତୁରନ୍ତ ତଥା ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଏବଂ ପ୍ରାଣହାନି ଏଡ଼ା ଯାଇପାରିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଓଡ଼୍ରାଫ୍‌ କର୍ମୀଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଓ ଜଳମଗ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।

ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ: ବନ୍ୟା ସମୟରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାର ଭୟ: ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲରେ ଆଣ୍ଟି ସ୍ନେକ ଭେନମ୍ ରଖିବାକୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ: ମହାନଦୀରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା: ସତର୍କ କଲେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

SCOOTY PERSON RESQUE, ବାଲେଶ୍ୱର : ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଘୋଡ଼ାପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଏକ ଅତି ଭୟାନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ଜଳର ସ୍ରୋତରେ ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜ ସ୍କୁଟି ସହ ଭାସି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣିର ସ୍ରୋତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର ଥିବାବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯୁବକ ଜଣକ ସ୍କୁଟି ନେଇ ପାର୍ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ବନ୍ୟା ଜଳର ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ସେ ଗାଡ଼ି ସହ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଓଡ଼୍ରାଫ୍‌ ର କର୍ମୀମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ତୁରନ୍ତ ଜଳସ୍ରୋତ ଭିତରକୁ କୁଦି ପଡ଼ିଥିଲେ । ଓଡ଼୍ରାଫ୍‌ କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଯୁବକଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ଜଳରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଦଉଡ଼ି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ସ୍କୁଟିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଟାଣି ବାହାର କରିଥିଲେ । ଓଡ଼୍ରାଫ୍‌ ଟିମ୍‌ର ଏହି ତୁରନ୍ତ ତଥା ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଏବଂ ପ୍ରାଣହାନି ଏଡ଼ା ଯାଇପାରିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଓଡ଼୍ରାଫ୍‌ କର୍ମୀଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଓ ଜଳମଗ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।

ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ: ବନ୍ୟା ସମୟରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାର ଭୟ: ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲରେ ଆଣ୍ଟି ସ୍ନେକ ଭେନମ୍ ରଖିବାକୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ: ମହାନଦୀରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା: ସତର୍କ କଲେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

For All Latest Updates

TAGGED:

SCOOTY PERSON RESCUE
BUDHABALANGA FLOOD
BALASORE FLOOD UPDATE
ବାଲେଶ୍ବର ବନ୍ୟା
SCOOTY PERSON RESCUE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Heavy rainfall caused severe waterlogging in puri

ପୁରୀ ସହରରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି; ମହାନଗର ନିଗମର ଖାମଖିଆଲ ନୀତିକୁ ସହରବାସୀଙ୍କ କଡା ସମାଲୋଚନା

July 27, 2026 at 9:14 PM IST
Dhenkanal flood update

ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲା ବ୍ରିଜ; ଭାସିଗଲେ ବାଇକ୍ ସହ ଯୁବକ, ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ

July 27, 2026 at 6:30 PM IST
RASAGOLA DIBASA SAND SCULPTURE

ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ରସଗୋଲା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ

July 27, 2026 at 6:27 PM IST
Raghunath Besha Adhara Pana and Niladri Bije Of Lord Baladevjew in Kendrapada

ଆଜି ଶ୍ରୀବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ରଘୁନାଥ ବେଶ ଓ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ, ସୁରୁଖୁରରେ ସରିଲା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା

July 26, 2026 at 11:23 AM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.