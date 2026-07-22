ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 670 ନମ୍ବର ରଖି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ - NEET
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 22, 2026 at 4:35 PM IST
ଯାଜପୁର: ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ । ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମହଲରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି । ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପରେ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ । ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁନଃ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । କିଭଳି ଏହି ପରକ୍ଷାରେ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ଦିଗ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ।
ତେବେ ଗତ 16 ତାରିଖ ଦିନ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦେବ୍ ଇଣ୍ଟର ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲର ପ୍ରାୟ 30 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି । ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାୟ 60 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ 30 ଜଣ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି । ଏହି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ସତ୍ୟବ୍ରତ ଜେନା 670 ନମ୍ବର ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଆଜି ସମସ୍ତ ନିଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି ।
ଏନେଇ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି,"ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ରଦ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ଧିରେ ଧିରେ ପୁଣି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । ସାର୍ ମାନେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ । ଆଉ ଏବେ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବା ପରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପୁନଃ NEET UG 2026ର ଫଳାଫଳ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସଂସଦ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ତୃତୀୟ ଦିନ; ସରକାର ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଲେ ରିଜିଜୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର
ଯାଜପୁର: ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ । ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମହଲରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି । ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପରେ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ । ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁନଃ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । କିଭଳି ଏହି ପରକ୍ଷାରେ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ଦିଗ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ।
ତେବେ ଗତ 16 ତାରିଖ ଦିନ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦେବ୍ ଇଣ୍ଟର ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲର ପ୍ରାୟ 30 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି । ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାୟ 60 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ 30 ଜଣ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି । ଏହି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ସତ୍ୟବ୍ରତ ଜେନା 670 ନମ୍ବର ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଆଜି ସମସ୍ତ ନିଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି ।
ଏନେଇ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି,"ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ରଦ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ଧିରେ ଧିରେ ପୁଣି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । ସାର୍ ମାନେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ । ଆଉ ଏବେ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବା ପରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପୁନଃ NEET UG 2026ର ଫଳାଫଳ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସଂସଦ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ତୃତୀୟ ଦିନ; ସରକାର ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଲେ ରିଜିଜୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର