ETV Bharat / Videos

ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 670 ନମ୍ବର ରଖି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ - NEET

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
JAJPUR NEET EXAM RESULT (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 22, 2026 at 4:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଯାଜପୁର: ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ । ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମହଲରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି । ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପରେ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ । ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁନଃ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । କିଭଳି ଏହି ପରକ୍ଷାରେ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ଦିଗ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । 

ତେବେ ଗତ 16 ତାରିଖ ଦିନ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦେବ୍ ଇଣ୍ଟର ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲର ପ୍ରାୟ 30 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି । ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାୟ 60 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ 30 ଜଣ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି । ଏହି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ସତ୍ୟବ୍ରତ ଜେନା 670 ନମ୍ବର ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଆଜି ସମସ୍ତ ନିଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି ।

ଏନେଇ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି,"ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ରଦ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ଧିରେ ଧିରେ ପୁଣି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । ସାର୍ ମାନେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ । ଆଉ ଏବେ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବା ପରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ।" 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପୁନଃ NEET UG 2026ର ଫଳାଫଳ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସଂସଦ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ତୃତୀୟ ଦିନ; ସରକାର ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଲେ ରିଜିଜୁ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

ଯାଜପୁର: ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ । ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମହଲରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି । ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପରେ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ । ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁନଃ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । କିଭଳି ଏହି ପରକ୍ଷାରେ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ଦିଗ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । 

ତେବେ ଗତ 16 ତାରିଖ ଦିନ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦେବ୍ ଇଣ୍ଟର ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲର ପ୍ରାୟ 30 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି । ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାୟ 60 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ 30 ଜଣ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି । ଏହି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ସତ୍ୟବ୍ରତ ଜେନା 670 ନମ୍ବର ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଆଜି ସମସ୍ତ ନିଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି ।

ଏନେଇ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି,"ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ରଦ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ଧିରେ ଧିରେ ପୁଣି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । ସାର୍ ମାନେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ । ଆଉ ଏବେ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବା ପରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ।" 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପୁନଃ NEET UG 2026ର ଫଳାଫଳ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସଂସଦ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ତୃତୀୟ ଦିନ; ସରକାର ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଲେ ରିଜିଜୁ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

For All Latest Updates

TAGGED:

SATYABRATA JENA JAJPUR
NEET UG RESULT 2026
ନିଟ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ
NEET
JAJPUR NEET EXAM RESULT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Hera Panchami at Srikhetra Puri Goddess Mahalakshmi damages Nandighosa

ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ହେରାପଞ୍ଚମୀ: ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଙ୍ଗିଲେ ନନ୍ଦିଘୋଷ, ଆଜି ଦକ୍ଷିଣମୋଡ ନେବେ ତିନି ରଥ

July 21, 2026 at 1:00 PM IST
peaceful protest held at Berhampur to support Sonam Wangchuks movement

ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ: ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ସହିତ ପ୍ରତିବାଦ

July 21, 2026 at 10:22 AM IST
Baripada Shri shri Hari Baladev Jew rath yatra day 2 women pulled devi subhadra chariot

ଦ୍ବିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ମାଉସୀ ମା' ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି

July 19, 2026 at 8:32 AM IST
Rath Yatra Celebration at Ahemadabad Gujurat 25000 Devotees took part

ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଗୁଞ୍ଜିଲା 'ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ' ଧ୍ବନି, ରଥଯାତ୍ରାରେ 25000 ଭକ୍ତ ସାମିଲ

July 17, 2026 at 3:30 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.