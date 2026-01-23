ETV Bharat / Videos

Watch: ବାଗଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗାଁଠୁ ସହର - UNIT 8 SSVM SARASWATI PUJA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ସରସ୍ବତୀ ପୂଜା: କୁନି ହାତରେ ମା'ଙ୍କୁ ପୂଜି ଆବାହନ କରିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 23, 2026 at 6:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ । ଗ୍ରାମ ଠାରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁଠାରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ପରିବେଶ । ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ମା' ସରସ୍ବତୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆନନ୍ଦୋଲ୍ଲାସରେ ସଭିଏଁ ଆବାହନ କରିଛନ୍ତି  । ଏହି ଅବସରରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଭୀର ଭକ୍ତି ଓ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଭକ୍ତମାନେ ମା’ଙ୍କ କୃପା ଲାଭ ସହିତ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । 


ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 'ଅର୍ଚ୍ଚନା':

ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର, ୟୁନିଟ୍-୮ରେ ଏକ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏଠାରେ ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ପୁରୋହିତଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ହସ୍ତରେ ମା’ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ । ଭୋର ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି 'ଅର୍ଚ୍ଚନା' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ମା' ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ, ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ଭାବେ ପୂଜାକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିତିଥିଲେ ।


ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଶେଷ ପୂଜା, ହୋମଯଜ୍ଞ ଓ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷକରି ବିଦ୍ୟାଳୟ, କଲେଜ ଓ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ପୂଜାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ...

ରାଜଧାନୀରେ ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀଙ୍କ ୬୪ ଫୁଟର ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତି, ୪୫ ଫୁଟର ଶାଢୀ ପରିଧାନ କରିବେ ମା'

ସରସ୍ବତୀ ପୂଜା; କାରିଗରଙ୍କୁ ନାହିଁ ବିଶ୍ରାମ, ବଢୁନି ମୂର୍ତ୍ତି ଦାମ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ । ଗ୍ରାମ ଠାରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁଠାରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ପରିବେଶ । ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ମା' ସରସ୍ବତୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆନନ୍ଦୋଲ୍ଲାସରେ ସଭିଏଁ ଆବାହନ କରିଛନ୍ତି  । ଏହି ଅବସରରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଭୀର ଭକ୍ତି ଓ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଭକ୍ତମାନେ ମା’ଙ୍କ କୃପା ଲାଭ ସହିତ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । 


ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 'ଅର୍ଚ୍ଚନା':

ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର, ୟୁନିଟ୍-୮ରେ ଏକ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏଠାରେ ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ପୁରୋହିତଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ହସ୍ତରେ ମା’ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ । ଭୋର ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି 'ଅର୍ଚ୍ଚନା' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ମା' ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ, ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ଭାବେ ପୂଜାକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିତିଥିଲେ ।


ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଶେଷ ପୂଜା, ହୋମଯଜ୍ଞ ଓ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷକରି ବିଦ୍ୟାଳୟ, କଲେଜ ଓ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ପୂଜାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ...

ରାଜଧାନୀରେ ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀଙ୍କ ୬୪ ଫୁଟର ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତି, ୪୫ ଫୁଟର ଶାଢୀ ପରିଧାନ କରିବେ ମା'

ସରସ୍ବତୀ ପୂଜା; କାରିଗରଙ୍କୁ ନାହିଁ ବିଶ୍ରାମ, ବଢୁନି ମୂର୍ତ୍ତି ଦାମ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

For All Latest Updates

TAGGED:

ସରସ୍ବତୀ ପୂଜା ଭୁବନେଶ୍ବର
SARASWATI PUJA CELEBRATION BBSR
BHUBANESWAR SARASWATI PUJA
SARASWATI PUJA CELEBRATION SCHOOLS
UNIT 8 SSVM SARASWATI PUJA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

...view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

National Flag hoisted in populationless Udabali island Bhadrak

Watch: ଜନମାନବ ଶୂନ୍ୟ ଦ୍ବୀପ 'ଉଡ଼ାବାଲି'ରେ ଉଡ଼ିଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା

January 23, 2026 at 4:45 PM IST
Why do migratory birds come to Odisha

କାହିଁକି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ?

January 20, 2026 at 8:32 PM IST
1st phase wood for Chariot making despatched from Nayagarh Division

ନୟାଗଡ଼ରୁ ପୁରୀ ଗଲା ରଥ କାଠ, ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀରେ ଅନୁକୂଳ

January 20, 2026 at 4:57 PM IST
23RD BALANGIR LOK UTSAV

୨୩ତମ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକ ଉତ୍ସବ ଉଦଘାଟିତ, ଲୋକନୃତ୍ୟରେ କମ୍ପିଲା ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟା

January 20, 2026 at 9:25 AM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.