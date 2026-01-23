Watch: ବାଗଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗାଁଠୁ ସହର - UNIT 8 SSVM SARASWATI PUJA
Published : January 23, 2026 at 6:22 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ । ଗ୍ରାମ ଠାରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁଠାରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ପରିବେଶ । ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ମା' ସରସ୍ବତୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆନନ୍ଦୋଲ୍ଲାସରେ ସଭିଏଁ ଆବାହନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଭୀର ଭକ୍ତି ଓ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଭକ୍ତମାନେ ମା’ଙ୍କ କୃପା ଲାଭ ସହିତ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 'ଅର୍ଚ୍ଚନା':
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର, ୟୁନିଟ୍-୮ରେ ଏକ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏଠାରେ ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ପୁରୋହିତଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ହସ୍ତରେ ମା’ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ । ଭୋର ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି 'ଅର୍ଚ୍ଚନା' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ମା' ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ, ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ଭାବେ ପୂଜାକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିତିଥିଲେ ।
ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଶେଷ ପୂଜା, ହୋମଯଜ୍ଞ ଓ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷକରି ବିଦ୍ୟାଳୟ, କଲେଜ ଓ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ପୂଜାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର