ବାଲୁକାରେ ବିଶାଳକାୟ ଆପଲ ସାନ୍ତାକ୍ଲଜ, ବିଶ୍ବବାସୀଙ୍କୁ ବଡ଼ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ସୁଦର୍ଶନ - MERRY CHRISTMAS 2025

ଆପଲ୍ ସାନ୍ତାକ୍ଲଜ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 24, 2025 at 8:01 PM IST

Apple Santa Claus ପୁରୀ: ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଧରାବତରଣ କରିବେ । ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଡେ’କୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ସବୁଆଡ଼େ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ । ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ସାରା ବିଶ୍ଵବାସୀଙ୍କୁ ବଡ଼ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ପୁରୀର ନୀଳାଦ୍ରି ବେଳାଭୂମିରେ ଏକ ବିଶାଳ ଆପଲ ସାନ୍ତାକ୍ଲଜ ନିର୍ମାଣ କରି ବିଶ୍ବବାସୀଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଡେ’ର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ।


ବିଶାଳ ଆପଲ୍‌ ସାଣ୍ଟାକ୍ଲଜକୁ ନେଇ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଡେ’ ଅବସରରେ ମୁଁ  ଓ ଆମ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାନ୍ତାକ୍ଲଜ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା କରି ସାରା ବିଶ୍ଵବାସୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଇଥାଉ । ଏଥର ବିଶ୍ଵର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆପଲରେ ତିଆରି ଏକ ସାନ୍ତାକ୍ଲଜ ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ । ୧.୫ ଟନର ଆପଲକୁ ନେଇ ଆମେ ଏହି ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ ।  ଏହି ବାଲୁକା କଳାର ୨୨ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା, ୬୨ ଫୁଟ ଲମ୍ୱ, ୪୫ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ରହିଛି । ଏହାକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ । ଆଗାମୀ ଏକ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଆର୍ଟ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ । ଯାହାକି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଦେଖି ପାରିବେ ।’

 

ତେବେ ରାତିପାହିଲେ ବଡ଼ଦିନ । ଧରାବତରଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ । ଏନେଇ ସବୁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ସେଲିବ୍ରେସନ । ଉତ୍ସବ ମୁଖର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବ । ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚ ।  

ତେବେ ରାତିପାହିଲେ ବଡ଼ଦିନ । ଧରାବତରଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ । ଏନେଇ ସବୁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ସେଲିବ୍ରେସନ । ଉତ୍ସବ ମୁଖର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବ । ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚ ।  

ETV Bharat Odisha Team

