ETV Bharat / Videos

1000 ଦୀପରେ ବାଲୁକା କଳା, ଦୀପାବଳି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ - DIWALI 2025

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 20, 2025 at 8:53 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Diwali 2025: ଆଜି ହେଉଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି । ଘରେ ଘରେ ଜଳିବ ଦୀପ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବାଣ ଫୁଟାଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବେ ଲୋକେ । ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇ ପୁରପଲ୍ଲୀ ସବୁ ଉତ୍ସବମୁଖର । ଏହି ଅବସରରେ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।

ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ସବୁ ଆଡ଼େ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇ ଖୁସି ଓ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ୍ । ଏହି ଅବସରରେ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲୁକା ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ମା’ କାଳୀଙ୍କ ଏକ ବିଶାଳ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ 1000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଦୀପ ଓ 6 ଟନ ବାଲି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଦୀପ ଗୁଡିକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲେଖାଯାଇଛି ‘Let Us Rise With Strength Atma Nirbhar Bharat' । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ଭାରତ ଆହ୍ବାନକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

‘ଆଲୋକର ପର୍ବ’ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପୁରପଲ୍ଲୀ, ଦୀପାବଳି ପାଳନ ବେଳେ ମାନନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତର୍କତା

ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ କାହିଁକି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଛିନ୍ନମସ୍ତା କାଳୀ ? କାହିଁକି ମା' ନିଜ ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରିଥିଲେ !

ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ, ମୋଦି କହିଲେ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ କିଣନ୍ତୁ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

Diwali 2025: ଆଜି ହେଉଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି । ଘରେ ଘରେ ଜଳିବ ଦୀପ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବାଣ ଫୁଟାଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବେ ଲୋକେ । ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇ ପୁରପଲ୍ଲୀ ସବୁ ଉତ୍ସବମୁଖର । ଏହି ଅବସରରେ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।

ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ସବୁ ଆଡ଼େ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇ ଖୁସି ଓ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ୍ । ଏହି ଅବସରରେ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲୁକା ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ମା’ କାଳୀଙ୍କ ଏକ ବିଶାଳ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ 1000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଦୀପ ଓ 6 ଟନ ବାଲି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଦୀପ ଗୁଡିକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲେଖାଯାଇଛି ‘Let Us Rise With Strength Atma Nirbhar Bharat' । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ଭାରତ ଆହ୍ବାନକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

‘ଆଲୋକର ପର୍ବ’ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପୁରପଲ୍ଲୀ, ଦୀପାବଳି ପାଳନ ବେଳେ ମାନନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତର୍କତା

ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ କାହିଁକି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଛିନ୍ନମସ୍ତା କାଳୀ ? କାହିଁକି ମା' ନିଜ ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରିଥିଲେ !

ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ, ମୋଦି କହିଲେ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ କିଣନ୍ତୁ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

For All Latest Updates

TAGGED:

SAND ARTIST SUDARSHAN PATNAIK
DIWALI SAND ART
SUDARSHAN PATNAIK DIWALI SAND ART
DIWALI WISH
DIWALI 2025

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

...view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Students spread message of pollution free Diwali by making earthen clay lamps In Balasore

ଦୀପ ତିଆରି କରି ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ଦୀପାବଳିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

October 19, 2025 at 8:25 PM IST
Youth celebrate Diwali with slum children In Berhampur

ସବୁଜ ଦୀପାବଳି ପାଳିବେ ବସ୍ତି ପିଲା, ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ଦିଆଗଲା ବାର୍ତ୍ତା

October 17, 2025 at 5:32 PM IST
DHENKANAL GAJALAXMI IMMERSION

ଶିଳ୍ପନଗରୀରୁ ମେଲାଣି ନେଲେ ଧନଦାତ୍ରୀ, ମନମୋହିଲା ଅଘୋରୀ ନୃତ୍ୟ

October 16, 2025 at 10:09 AM IST
CM STOPS FOR COCONUT WATER

ରାସ୍ତାରେ ପିଇଲେ ପଇଡ଼, ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ସହ ସୁଖଦୁଃଖ ହେଲେ ମୋହନ

October 13, 2025 at 2:13 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.