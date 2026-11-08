ETV Bharat / Videos

'ଭାରତ ରତ୍ନ' ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀଙ୍କ ୯୯ତମ ଜନ୍ମଦିନ, ବାଲୁକା କଳାରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀଙ୍କ ୯୯ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ବାଲୁକା କଳା (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 8, 2026 at 7:20 AM IST

|

Updated : November 8, 2026 at 7:37 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଉପ-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତରତ୍ନ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀଙ୍କ ୯୯ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ଶୁଭେଛୁମାନେ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ବାଲୁକା ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ଚିତ୍ର କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । 

ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ରତ୍ନ ଏଲ୍. କେ. ଆଡଭାନୀ ୯୯ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର ବିଷୟ । ଦେଶ ପ୍ରତି ଏଲ୍. କେ. ଆଡଭାନୀଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଆମ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ । ଏହା ସହିତ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷା କରନ୍ତୁ ।"

ବାଲୁକା ଚିତ୍ର କଳାରେ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତିକୁ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୯୯ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦିଆଯାଇଛି । ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ ୧୯୨୭ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ୮ ତାରିଖରେ କରାଚୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଏବେ ଏହା ପାକିସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ସେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସରକାରରେ ୨୦୦୨ରୁ ୨୦୦୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ୭ମ ଉପ-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ (Home Minister) ଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ୨୦୨୪ରେ ଭାରତରତ୍ନ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଲୁକା କଳାରେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ

ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍‌ରେ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ରଥ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

ପୁରୀ: ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଉପ-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତରତ୍ନ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀଙ୍କ ୯୯ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ଶୁଭେଛୁମାନେ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ବାଲୁକା ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ଚିତ୍ର କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । 

ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ରତ୍ନ ଏଲ୍. କେ. ଆଡଭାନୀ ୯୯ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର ବିଷୟ । ଦେଶ ପ୍ରତି ଏଲ୍. କେ. ଆଡଭାନୀଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଆମ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ । ଏହା ସହିତ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷା କରନ୍ତୁ ।"

ବାଲୁକା ଚିତ୍ର କଳାରେ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତିକୁ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୯୯ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦିଆଯାଇଛି । ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ ୧୯୨୭ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ୮ ତାରିଖରେ କରାଚୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଏବେ ଏହା ପାକିସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ସେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସରକାରରେ ୨୦୦୨ରୁ ୨୦୦୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ୭ମ ଉପ-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ (Home Minister) ଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ୨୦୨୪ରେ ଭାରତରତ୍ନ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଲୁକା କଳାରେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ

ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍‌ରେ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ରଥ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

Last Updated : November 8, 2026 at 7:37 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SAND ARTIST SUDARSAN PATTNAIK
LAL KRISHNA ADVANI 99TH BIRTHDAY
ADVANI SAND ART
ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ
ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Padma Shri Sudarsan Pattnaik Diwali sand art conveys message to celebrate green Diwali

ବାଲୁକା କଳାରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଦୀପାବଳି ଶୁଭେଚ୍ଛା, ସବୁଜ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ

November 7, 2026 at 9:51 PM IST
Dhenkanal Elephant Viral Video

ଦନ୍ତା ସହ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ; ଢେଙ୍କାନାଳ ବନାଞ୍ଚଳରେ ହାତୀକୁ ନାକେଦମ କଲେ ଉଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯୁବକ, ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ କହିଲେ ରେଞ୍ଜର

November 7, 2026 at 6:40 PM IST
Explosion At Assam Dibrugarh Oil India Tank Farm

ଆସାମ 'ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ'ର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଫାର୍ମରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଓ ବିସ୍ଫୋରଣ; 5 ଶ୍ରମିକ ଆହତ

November 6, 2026 at 2:32 PM IST
gaja Laxmi immersion

ଶିଳ୍ପ ନଗରୀରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ମା' ଧନଦାତ୍ରୀ

November 5, 2026 at 7:43 AM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.