ETV Bharat / Videos

ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ ମାନସ - SAND ART IN PURI SEA BEACH

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 29, 2026 at 10:42 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବେଳେ ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ମା' ସୁଭଦ୍ରାରଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ୨ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏହି କଳାକୃତି, ଦିବ୍ୟସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଭକ୍ତି, ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରତୀକ । ଏହି ସହଯୋଗୀ ସୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ, ଯୁବ ଛାତ୍ରମାନେ ମାନସ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଲୁକା କଳା ଶିଖିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।  

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...Snana Yatra LIVE: ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ନାନଯାତ୍ରାର ସିଧାପ୍ରସାରଣ - JAGANNATH SNANA YATRA 2026 LIVE

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

ପୁରୀ: ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବେଳେ ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ମା' ସୁଭଦ୍ରାରଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ୨ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏହି କଳାକୃତି, ଦିବ୍ୟସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଭକ୍ତି, ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରତୀକ । ଏହି ସହଯୋଗୀ ସୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ, ଯୁବ ଛାତ୍ରମାନେ ମାନସ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଲୁକା କଳା ଶିଖିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।  

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...Snana Yatra LIVE: ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ନାନଯାତ୍ରାର ସିଧାପ୍ରସାରଣ - JAGANNATH SNANA YATRA 2026 LIVE

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

For All Latest Updates

TAGGED:

RATHA YATRA 2026
SNANA PURNIMA 2026
SAND ARTIST SUDARSAN PATTNAIK
ପୁରୀ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା
SAND ART IN PURI SEA BEACH

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Odisha BJP President Manmohan Samal Reacts On Naba Das Murder Case

ନବ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା, CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି ନେଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ

June 28, 2026 at 8:50 PM IST
Balasore Medical Action committee expresses concern Over Government healthcare

ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସରକାରୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଚିନ୍ତାପ୍ରକଟ କଲା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି, ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ବିକ୍ଷୋଭ ଚେତାବନୀ

June 28, 2026 at 8:40 PM IST
The historic kathachakra Champak Dwadashi Banayatra with centuries-old history held at Dandamukundapur

ଦାଣ୍ଡମୁକୁନ୍ଦପୁରରେ କାଠଚକ୍ର ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀ ବାଣଯାତ୍ରା ଧୁମଧାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ

June 28, 2026 at 11:20 AM IST
After Attack Teacher Accused Hides on Tree Fearing Arrest in Astaranga Puri

ଗିରଫ ଭୟରେ ଛାନିଆ ଅଭିଯୁକ୍ତ; ଗଛରେ ଚଢି ଛପିଥିଲା, ଧରିବାକୁ ନାକେଦମ୍‌ ହେଲା ପୋଲିସ୍‌

June 27, 2026 at 3:50 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.