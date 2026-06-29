ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ ମାନସ - SAND ART IN PURI SEA BEACH
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 29, 2026 at 10:42 AM IST
ପୁରୀ: ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବେଳେ ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ମା' ସୁଭଦ୍ରାରଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ୨ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏହି କଳାକୃତି, ଦିବ୍ୟସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଭକ୍ତି, ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରତୀକ । ଏହି ସହଯୋଗୀ ସୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ, ଯୁବ ଛାତ୍ରମାନେ ମାନସ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଲୁକା କଳା ଶିଖିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...Snana Yatra LIVE: ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ନାନଯାତ୍ରାର ସିଧାପ୍ରସାରଣ - JAGANNATH SNANA YATRA 2026 LIVE
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
ପୁରୀ: ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବେଳେ ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ମା' ସୁଭଦ୍ରାରଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ୨ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏହି କଳାକୃତି, ଦିବ୍ୟସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଭକ୍ତି, ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରତୀକ । ଏହି ସହଯୋଗୀ ସୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ, ଯୁବ ଛାତ୍ରମାନେ ମାନସ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଲୁକା କଳା ଶିଖିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...Snana Yatra LIVE: ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ନାନଯାତ୍ରାର ସିଧାପ୍ରସାରଣ - JAGANNATH SNANA YATRA 2026 LIVE
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ