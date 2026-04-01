ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଶିଳ୍ପୀ ସରିତା ଗୋଛାୟତ - UTKAL DIVAS SAND ART
Published : April 1, 2026 at 11:32 AM IST
ନିମାପଡ଼ା: ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜାଣାଇଲେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସରିତା ଗୋଛାୟତ। ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ କୋଣାର୍କ ସ୍ଥିତ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସେ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଅଗ୍ରଦୂତ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଓ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତିକୁ ଅତି ନିଖୁଣତାର ସହ ବାଲିରେ ଗଢ଼ି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ସରିତା। ଏହାସହ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ମାତୃଭାଷାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି । କେବଳ ବରପୁତ୍ର ନୁହଁନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚିତ୍ରକଳାରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି । ସରିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଏହି ବାଲୁକା କଳାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା
