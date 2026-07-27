ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ରସଗୋଲା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ - ରସଗୋଲା ଦିବସ 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 27, 2026 at 6:27 PM IST
ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଅବସରରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ରସଗୋଲା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ୭ ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ନିର୍ମାଣ କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ସେ । ଯେଉଁଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଦେବୀ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ରସଗୋଲା ଏବଂ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଛି ।
ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାର ଶେଷ ନୀତି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେରେ ରସଗୋଲା ଦିବସ ପାଳିତ ହୁଏ । ପତ୍ନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାଥିରେ ନେଇ ନଥିବାରୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ରୋଶ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଓଗାଳିବେ ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ । ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ହେବ ବଚନିକା । ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଖୁଆଇ ମାନ ଭଞ୍ଜନ କରିବେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...LIVE: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ନୀତି, ପୁରୀରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାପ୍ରସାରଣ... - ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ 2026
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ କାହିଁକି କଳି କରନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, କାହିଁକି କିଳି ଦିଅନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ବାର ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଅବସରରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ରସଗୋଲା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ୭ ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ନିର୍ମାଣ କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ସେ । ଯେଉଁଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଦେବୀ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ରସଗୋଲା ଏବଂ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଛି ।
ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାର ଶେଷ ନୀତି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେରେ ରସଗୋଲା ଦିବସ ପାଳିତ ହୁଏ । ପତ୍ନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାଥିରେ ନେଇ ନଥିବାରୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ରୋଶ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଓଗାଳିବେ ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ । ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ହେବ ବଚନିକା । ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଖୁଆଇ ମାନ ଭଞ୍ଜନ କରିବେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...LIVE: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ନୀତି, ପୁରୀରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାପ୍ରସାରଣ... - ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ 2026
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ କାହିଁକି କଳି କରନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, କାହିଁକି କିଳି ଦିଅନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ବାର ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ