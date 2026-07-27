ETV Bharat / Videos

ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ରସଗୋଲା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ - ରସଗୋଲା ଦିବସ 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ରସଗୋଲା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 27, 2026 at 6:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଅବସରରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ରସଗୋଲା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ୭ ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ନିର୍ମାଣ କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ସେ । ଯେଉଁଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଦେବୀ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ରସଗୋଲା ଏବଂ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଛି । 

ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାର ଶେଷ ନୀତି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେରେ ରସଗୋଲା ଦିବସ ପାଳିତ ହୁଏ । ପତ୍ନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାଥିରେ ନେଇ ନଥିବାରୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ରୋଶ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଓଗାଳିବେ ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ । ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ହେବ ବଚନିକା । ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଖୁଆଇ ମାନ ଭଞ୍ଜନ କରିବେ ।  

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...LIVE: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ନୀତି, ପୁରୀରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାପ୍ରସାରଣ... - ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ 2026

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ କାହିଁକି କଳି କରନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, କାହିଁକି କିଳି ଦିଅନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ବାର ?

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଅବସରରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ରସଗୋଲା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ୭ ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ନିର୍ମାଣ କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ସେ । ଯେଉଁଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଦେବୀ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ରସଗୋଲା ଏବଂ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଛି । 

ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାର ଶେଷ ନୀତି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେରେ ରସଗୋଲା ଦିବସ ପାଳିତ ହୁଏ । ପତ୍ନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାଥିରେ ନେଇ ନଥିବାରୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ରୋଶ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଓଗାଳିବେ ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ । ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ହେବ ବଚନିକା । ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଖୁଆଇ ମାନ ଭଞ୍ଜନ କରିବେ ।  

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...LIVE: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ନୀତି, ପୁରୀରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାପ୍ରସାରଣ... - ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ 2026

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ କାହିଁକି କଳି କରନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, କାହିଁକି କିଳି ଦିଅନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ବାର ?

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

For All Latest Updates

TAGGED:

SAND ARTIST SUDARSAN PATTNAIK
PURI BEACH
NILADRI BIJE 2026
ରସଗୋଲା ଦିବସ 2026
RASAGOLA DIBASA SAND SCULPTURE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Dhenkanal flood update

ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲା ବ୍ରିଜ; ଭାସିଗଲେ ବାଇକ୍ ସହ ଯୁବକ, ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ

July 27, 2026 at 6:30 PM IST
Raghunath Besha Adhara Pana and Niladri Bije Of Lord Baladevjew in Kendrapada

ଆଜି ଶ୍ରୀବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ରଘୁନାଥ ବେଶ ଓ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ, ସୁରୁଖୁରରେ ସରିଲା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା

July 26, 2026 at 11:23 AM IST
Hanuman Jagannath Narada Attire

ଶରଧାବାଲିରେ ଭକ୍ତ-ଭକ୍ତି-ଭାବର ମିଶ୍ରଣ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ହନୁମାନ ଓ ନାରଦଙ୍କ ବେଶରେ ଭକ୍ତ

July 24, 2026 at 12:34 PM IST
ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 670 ନମ୍ବର ରଖି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ

ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 670 ନମ୍ବର ରଖି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ

July 22, 2026 at 4:35 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.