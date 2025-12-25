ବଡ଼ଦିନ ଅବସରରେ ବାଲୁକା କଳାରେ ବିଶ୍ବବାସୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା - PEACE MESSAGE SAND ART
Published : December 25, 2025 at 2:40 PM IST
ପୁରୀ: ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯିଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ । ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ ଅଟେ । ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୀର ଲାଇଟ ହାଉସ ନିକଟସ୍ଥ ମାନସ ସାହୁ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ପାର୍କରେ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ମାନସ ସାହୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା କଳାକୃତି ଗଢିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବକୁ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ମାନସ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ପୁରୀ ଲାଇଟହାଉସ ବେଳାଭୂମିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଓ ନୂଆବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ସ୍ୟାଣ୍ଡଆର୍ଟ ପାର୍କର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଠାରେ ଆମେ ବହୁ ବାଲୁକା କଳା କରିବୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟି ବାଲୁକା କଳା ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ । ମଦର ମେରୀଙ୍କ ଏକ କଳାକୃତି, ଏକ କ୍ୟାସଲ ଓ ମେରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବାର୍ତ୍ତାବହ ଏକ କଳାକୃତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ । ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧର ମାହୋଲ । ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ ।"
ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ବାଲୁକା କଳା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ 7 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ସମୁଦାୟ 3ଟି ବାଲୁକା କଳା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ 5ଦିନର ସମୟ ଲାଗିଥିଲା । ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ନିଜର ବାଲୁକାକଳାରେ ବିଶ୍ବକୁ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରୀ ଇତିଶ୍ରୀ ସାହୁ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ବାଲୁକା କଳା ତିଆରି କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ