ETV Bharat / Videos

ବଡ଼ଦିନ ଅବସରରେ ବାଲୁକା କଳାରେ ବିଶ୍ବବାସୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା - PEACE MESSAGE SAND ART

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ମାନସ ସାହୁଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା କଳାକୃତି (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 25, 2025 at 2:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯିଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ । ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ ଅଟେ । ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୀର ଲାଇଟ ହାଉସ ନିକଟସ୍ଥ ମାନସ ସାହୁ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ପାର୍କରେ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ମାନସ ସାହୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା କଳାକୃତି ଗଢିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବକୁ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି । 

ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ମାନସ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ପୁରୀ ଲାଇଟହାଉସ ବେଳାଭୂମିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଓ ନୂଆବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ସ୍ୟାଣ୍ଡଆର୍ଟ ପାର୍କର ଉଦ୍‌ଘାଟନ ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଠାରେ ଆମେ ବହୁ ବାଲୁକା କଳା କରିବୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟି ବାଲୁକା କଳା ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ । ମଦର ମେରୀଙ୍କ ଏକ କଳାକୃତି, ଏକ କ୍ୟାସଲ ଓ ମେରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବାର୍ତ୍ତାବହ ଏକ କଳାକୃତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ । ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧର ମାହୋଲ । ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ ।"

ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ବାଲୁକା କଳା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ 7 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ସମୁଦାୟ 3ଟି ବାଲୁକା କଳା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ 5ଦିନର ସମୟ ଲାଗିଥିଲା । ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ନିଜର ବାଲୁକାକଳାରେ ବିଶ୍ବକୁ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରୀ ଇତିଶ୍ରୀ ସାହୁ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ବାଲୁକା କଳା ତିଆରି କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 

ବାଲୁକାରେ ବିଶାଳକାୟ ଆପଲ ସାନ୍ତାକ୍ଲଜ, ବିଶ୍ବବାସୀଙ୍କୁ ବଡ଼ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ସୁଦର୍ଶନ

ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଦିବସ: ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସାଉଁଟିଲେ ବିଧାୟକ, ନାଚ ଗୀତରେ ଝୁମିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

ପୁରୀ: ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯିଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ । ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ ଅଟେ । ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୀର ଲାଇଟ ହାଉସ ନିକଟସ୍ଥ ମାନସ ସାହୁ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ପାର୍କରେ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ମାନସ ସାହୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା କଳାକୃତି ଗଢିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବକୁ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି । 

ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ମାନସ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ପୁରୀ ଲାଇଟହାଉସ ବେଳାଭୂମିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଓ ନୂଆବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ସ୍ୟାଣ୍ଡଆର୍ଟ ପାର୍କର ଉଦ୍‌ଘାଟନ ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଠାରେ ଆମେ ବହୁ ବାଲୁକା କଳା କରିବୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟି ବାଲୁକା କଳା ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ । ମଦର ମେରୀଙ୍କ ଏକ କଳାକୃତି, ଏକ କ୍ୟାସଲ ଓ ମେରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବାର୍ତ୍ତାବହ ଏକ କଳାକୃତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ । ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧର ମାହୋଲ । ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ ।"

ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ବାଲୁକା କଳା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ 7 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ସମୁଦାୟ 3ଟି ବାଲୁକା କଳା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ 5ଦିନର ସମୟ ଲାଗିଥିଲା । ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ନିଜର ବାଲୁକାକଳାରେ ବିଶ୍ବକୁ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରୀ ଇତିଶ୍ରୀ ସାହୁ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ବାଲୁକା କଳା ତିଆରି କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 

ବାଲୁକାରେ ବିଶାଳକାୟ ଆପଲ ସାନ୍ତାକ୍ଲଜ, ବିଶ୍ବବାସୀଙ୍କୁ ବଡ଼ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ସୁଦର୍ଶନ

ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଦିବସ: ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସାଉଁଟିଲେ ବିଧାୟକ, ନାଚ ଗୀତରେ ଝୁମିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

For All Latest Updates

TAGGED:

CHRISTMAS HAPPY NEW YEAR SAND ART
SAND ART PARK PURI BEACH
SAND ARTIST MANASH SAHU
ମାନସ ସାହୁ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ପାର୍କ ପୁରୀ
PEACE MESSAGE SAND ART

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

...view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

MERRY CHRISTMAS 2025

ବାଲୁକାରେ ବିଶାଳକାୟ ଆପଲ ସାନ୍ତାକ୍ଲଜ, ବିଶ୍ବବାସୀଙ୍କୁ ବଡ଼ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ସୁଦର୍ଶନ

December 24, 2025 at 8:01 PM IST
Santali Bhasha Vijay Diwas

ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଦିବସ: ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସାଉଁଟିଲେ ବିଧାୟକ, ନାଚ ଗୀତରେ ଝୁମିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ

December 22, 2025 at 8:48 PM IST
NIST CONVOCATION

‘ଜୀବନରେ ଜଟିଳତାକୁ ସାମ୍ନା କର, ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର’: ନିଷ୍ଟ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଆହ୍ବାନ

December 19, 2025 at 8:10 PM IST
taste of similipal stall attracts food lover

ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଶିମିଳିପାଳ; ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ

December 15, 2025 at 8:33 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.