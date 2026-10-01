ETV Bharat / Videos

ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛରଙ୍କ ସାହସକୁ ସଲାମ୍ ଜଣାଇଲେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ ସାହୁ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛରଙ୍କ ସାହସକୁ ସଲାମ୍ ଜଣାଇଲେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ ସାହୁ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 1, 2026 at 8:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛରଙ୍କ ସାହସକୁ ସଲାମ୍ ଜଣାଇଲେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ । ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛରଙ୍କ ସାହସ ଓ ବୀରତ୍ୱକୁ ସଲାମ୍ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା (ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ମାନସ । ପୁରୀସ୍ଥିତ ନିଜ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଏହି କଳାକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ।

ନିଜର ନିଆରା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛରଙ୍କ ସାହସ, ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଓ ସମର୍ପଣ ଭାବକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହି ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସାହସ ଓ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି । 'କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛରଙ୍କ ସାହସକୁ ସଲାମ୍' ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନସ ନିଜର କଳା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
 

ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଆମେ ପୁରୀରେ କ୍ୟାପଟେନ୍ ସ୍ମିତ୍ ମଚ୍ଛରଙ୍କ ସାହସକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲୁ । ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଯିଏ 180 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି କଳାକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ ।"


ନିଜର ଅନନ୍ୟ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ସହ ସାହସ, ମାନବିକତା ଓ ଦେଶପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାର କରିଆସୁଛନ୍ତି ।
 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଲତା ମଙ୍ଗେସକରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ; ସ୍ୟାଣ୍ଡ୍‌ ଆନିମେସନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ଛାତ୍ରୀ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ୨,୫୦୦ ଦୀପରେ ୨୫ ଫୁଟର ବାଲୁକା କଳା ନିର୍ମାଣ କଲେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

ପୁରୀ: ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛରଙ୍କ ସାହସକୁ ସଲାମ୍ ଜଣାଇଲେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ । ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛରଙ୍କ ସାହସ ଓ ବୀରତ୍ୱକୁ ସଲାମ୍ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା (ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ମାନସ । ପୁରୀସ୍ଥିତ ନିଜ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଏହି କଳାକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ।

ନିଜର ନିଆରା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛରଙ୍କ ସାହସ, ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଓ ସମର୍ପଣ ଭାବକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହି ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସାହସ ଓ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି । 'କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛରଙ୍କ ସାହସକୁ ସଲାମ୍' ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନସ ନିଜର କଳା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
 

ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଆମେ ପୁରୀରେ କ୍ୟାପଟେନ୍ ସ୍ମିତ୍ ମଚ୍ଛରଙ୍କ ସାହସକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲୁ । ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଯିଏ 180 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି କଳାକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ ।"


ନିଜର ଅନନ୍ୟ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ସହ ସାହସ, ମାନବିକତା ଓ ଦେଶପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାର କରିଆସୁଛନ୍ତି ।
 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଲତା ମଙ୍ଗେସକରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ; ସ୍ୟାଣ୍ଡ୍‌ ଆନିମେସନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ଛାତ୍ରୀ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ୨,୫୦୦ ଦୀପରେ ୨୫ ଫୁଟର ବାଲୁକା କଳା ନିର୍ମାଣ କଲେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

For All Latest Updates

TAGGED:

SMIT MACHCHHAR
SMIT MACHCHHAR SAND ART
ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛର
ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ ସାହୁ
SAND ARTIST MANAS SAHOO

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

MP Dharmendra at the 'Angan Ki Utsav' program in Bamur, Angul.

ଅନୁଗୋଳ ବାମୁରରେ 'ଆଙ୍ଗନ୍ କା ଉତ୍ସବ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର

September 28, 2026 at 11:30 PM IST
Python Rescued from Vani Vihar Overbridge

ବାଣୀବିହାର ଓଭରବ୍ରିଜ୍‌ରେ ଅଜଗର ଆତଙ୍କ, କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏତେ ବଡ଼ ସାପ ?

September 28, 2026 at 7:54 PM IST
TRIBUTE TO LATA MANGESHKAR

ଲତା ମଙ୍ଗେସକରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ; ସ୍ୟାଣ୍ଡ୍‌ ଆନିମେସନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ଛାତ୍ରୀ

September 28, 2026 at 2:51 PM IST
Heavy Rain Damage House Kuligaon Family Live in Veranda in Nuapada

ବର୍ଷା ଦେଇଗଲା ବେଦନା; ଘରେ ଜମିଛି ପାଣି, ବାରଣ୍ଡାରେ କଟୁଛି ଦିନ

September 28, 2026 at 1:35 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.